名人坊廚神×廚魔 玩創中菜 牛河變半球體

花雕飛天雞--兩斤半的本地鮮雞，以花雕醃過後放入鋪墊了青葱的瓦煲內，文火慢煮約半小時，過程中，不加一滴水，原汁原味。由於火候掌控出色，雞肉滑溜，又帶淡淡花雕酒香，難怪能成為富哥招牌菜之一。（$580）（黃志東攝）

廚魔三寶--是變奏版的高級煎釀三寶，即帶子瑤柱釀日本青椒、鵝肝蓮藕盒及魚子醬蟹肉小番茄。前者是煎的，香口爽脆；中間是炸的，藕爽鵝肝口感絲滑；後者是凍食，清清爽爽，一口清新，三重口味。（9道菜午市嘗味餐單菜式之一，$938/位）（黃志東攝）

燕窩釀鳳翼--脹卜卜的雞翼內塞滿煨過上湯的官燕，雞翼炸得脆卜卜，與爽而腍的燕窩在口感上形成強烈對比，雞油和肉汁混在燕窩中，更覺滋味，加上每隻雞翼有5錢官燕，足料矜貴。（$160/隻）（黃志東攝）

魔幻脆皮大腸--脆皮豬大腸工序本就繁複：先鹵再風乾，後炸香；這個廚魔版更在腸中釀入黑松露墨魚膠，令大腸既香口又彈牙。富哥將腸的肥膏盡去，食起來更香脆，又不覺肥膩。（$260）（黃志東攝）

龍蝦蟹皇糯米球--將糯米飯生炒後，包入蟹黃再搓成飯糰炸香，伴在以上湯炒的南澳龍蝦球旁邊。炸過的糯米波波帶點飯焦的香脆，一口咬下去，又食到橙黃鮮美的蟹膏，配搭非常特別，比平日單吃上湯龍蝦，更加有新鮮感。（$1280）（黃志東攝）

廚魔松露牛河--與平日見慣的牛河賣相完全不同，河粉用芽菜、洋葱炒香後，鋪上和牛肩片，砌成半球體，再用火槍炙燒至七八成熟，加上黑松露。吃起來，牛肉香嫩，油香滿滿，河粉條條分明，不油不膩。（$360）（黃志東攝）

【明報專訊】中菜，從來都是博大精深。煎炒煮炸蒸燜燉焗燒煸……每種技法都透着古老的智慧。能夠經得起時間的考驗，歷久常青，全賴大廚們在緊守傳統之餘，也力求推陳出新。入行近50年的星級大廚鄭錦富，近日伙拍廚魔Alvin Leung（梁經倫），一同為中菜另闢蹊徑，尋找新意。高手過招，惺惺相惜，到底會帶來什麼驚喜？

名人坊的大名，很多本地老饕都一定聽過，由曾擔任過林百欣家廚的鄭錦富（富哥）擔大旗，亦曾拿下米芝蓮二星榮譽。為不少高官名人掌勺，單是這點，已令不少人慕名朝聖。富哥近年忙於北上或到台灣發展，中環名人坊結束後，漸漸低調下來。不過最近卻收到消息，名人坊搬到雲咸街重新出發，且變成「廚魔名人坊」。原來富哥和廚魔Alvin Leung兩名星級大廚，早在米芝蓮頒獎禮時已惺惺相惜，成為好友，彼此不時到對方餐廳把酒言歡。去年中，Alvin提議和富哥合作，一同設計菜式，反覆測試烹調方法，用了半年時間，終於設計了10多道全新菜式。

除了新菜，廚魔名人坊當然也賣富哥從前的招牌菜，包括：被官燕塞得脹卜卜的燕窩釀鳳翼；只用花雕、瓦煲將鮮雞原汁原味呈現出來的花雕飛天雞等，都一一保留下來。菜牌上有廚魔紅色標記的就是兩人合作的新作，一目了然，新知舊雨，同時兼顧周到。

炸大腸釀墨魚膠 皮脆彈牙

廚魔擅長分子料理；而富哥就是穩打穩紮的老師傅，兩人合作，會擦出什麼火花？難道廚魔會將分子料理帶入富哥廚房？富哥聽了笑着搖頭：非也。今次合作，主要是Alvin提出將新的食材加入傳統菜中，希望帶來驚喜。舉個例子，比如脆皮炸大腸，一道很傳統的客家菜，大腸清洗乾淨，再鹵至入味，吊乾炸香，本身工序已很繁複，今次Alvin建議釀入加了黑松露碎的墨魚膠，令口感更彈牙。

富哥憶述：「起初我建議釀免治雞肉，有肉香又結實點；而他就堅持用墨魚膠，終於都做出來試味，一試，果然免治雞口感太硬，還是墨魚膠好，那就釀墨魚膠吧！」兩名大師合作，難免有分歧，幸好識英雄重英雄，合作起來，有商有量，也是挺愉快的經歷。「我們傳統中菜師傅，食大腸都愛吃腸頭，有嚼勁嘛﹗但廚魔就愛吃腸尾，於是我全段豬腸都釀，頭尾都賣，看彩數，不就解決了嗎？」富哥笑道。

富貴版煎釀三寶 三重口味

廚魔的點子太多了，比如家喻戶曉的煎釀三寶，就來個富貴版。第一寶是凍食的魚子醬蟹肉小番茄，冰凍鮮爽；第二寶是香煎鵝肝蓮藕盒，將蓮藕夾住鵝肝來炸，脆口中帶有絲滑質感；第三寶則是帶子瑤柱釀日本青椒，椒香充沛，帶子鮮味得過分。

還有廚魔松露牛河，亦是話題之作，一改從前對牛河的認知。河粉先用芽菜、洋葱炒香，然後鋪上和牛肩肉，再用火槍炙燒至七八成熟，牛肉香嫩，牛油透到河粉上，與松露混和，更覺冶味，吃罷一碟，也不覺油膩，果然是大師出品。●

廚魔名人坊

地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫

查詢：2838 6629

文：胡慧敏

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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