中秋重量級盆菜 和牛鮮鮑追加毛蟹突圍

飽滿鮮甜——日本北海道直送急凍毛蟹，蟹肉飽滿鮮甜，帶淡淡的栗子香和海水鹹味。蒸10至15分鐘後可食用。（單點每隻$780，如訂中秋限定盆菜（有毛蟹）可享追加優惠每隻$599）（黃志東攝）

和牛慶典豐食盆菜——和牛慶典豐食盆菜共有18款食材，分為3層。見盤上最上層（左起）為美國SRF極黑和牛肋肉、 澳洲Westholme M7和牛胸腹、M5和牛腱、M5和牛尾、牛筋、牛丸；中層（左起）為牛肚、牛百葉、山藥魚棒、油揚腐皮、枝竹、蟹籽福袋；底層（左起）：鮮冬菇、麵筋、馬蹄、蘿蔔、芋頭及蓮藕。（4至6人分量，原價$1698起，今天預訂享85折，優惠價$1443起）（黃志東攝）

17款食材——鮮鮑花膠豐食盆菜共有17款食材，同樣分為3層，最上層（左起）：蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、蜜餞金蠔、燒鴨、白切雞；中層（左起）：南乳豬手、蟹籽福袋、鯪魚球、南乳豬腩肉、魚蛋、豬皮；底層（左起）：魷魚、鮮冬菇、枝竹、蓮藕、芋頭及蘿蔔。（4至6人分量，原價1498起，今天預訂享85折，優惠價$1273起）（黃志東攝）

中秋限定毛蟹鮮鮑花膠豐食盆菜——豐食FEAST的中秋限定毛蟹鮮鮑花膠豐食盆菜，包括1隻北海道毛蟹及1份盆菜，內有蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、燒鴨、髮菜鯪魚球等熱門「做節」餸菜。（4至6人分量，原價$2278起；今天預訂享85折，優惠價$1936起）（黃志東攝）

【明報專訊】疫情持續升溫，每日確診個案增加，今個中秋，大家可能又要做好準備，一家大細留守家中度佳節。經過兩年多的疫情洗禮，大時大節叫外賣，盆菜往往是首選，以往大家都喜歡連鎖品牌的出品，其實坊間還有不少小店的外賣盆菜，值得推介。

盆菜看似簡單，實情不易煮，「閒閒哋」包羅10多款食材，需逐樣處理、烹調。貴價的鮑魚、花膠不在話下，就連墊底的白蘿蔔，亦需要事先燜煮到入味才可放進去。近年不少品牌或連鎖餐廳都推出盆菜，質素各有高低。其中到會及食材專門店豐食FEAST，去年中秋首次推出外賣盆菜，以貴價和牛招徠，相較傳統以海味為主的盆菜又多一個賣點，今年品牌再接再厲。

新增牛胸腹爽口 牛筋滑溜 牛肚爽韌

今年中秋和牛盆菜有18款配料，當中牛肉款式增至8款，去年獲好評的美國SRF極黑和牛肋條、澳洲Westholme M5級和牛尾、牛筋和牛丸「有得留低」，而新增Westholme M7級和牛胸腹、M5級和牛腱、牛肚及牛百葉，牛魔王必定大滿足。牛肋條、牛尾及牛腱分別先用薑爆香，加入醬油味燒肉汁、黃豆醬及紹興酒炒香兜勻，加水、辣椒乾、香葉等香料和調味，以文火燜煮1至2小時不等；其他牛肉和配料則用自家製牛肉清湯煮腍，湯底以雜菜及大量香料等熬煮3小時而成，有助提味。

記者將附送的壽喜燒汁加入盆菜中，在煮食爐或電磁爐上用文火加熱30至45分鐘，切忌一開始便用大火，因為滾起後燒汁會滾瀉。先吃牛肉，每款各有特色，和牛肋條香滑，和牛尾大件香濃，和牛腱腍滑不失Q彈，和牛胸腹爽口，牛筋滑溜，牛肚爽韌，牛丸肉味濃，牛百葉帶嚼勁，注意牛百葉加熱太久會過韌。和牛肋肉、和牛尾及和牛腱因爆香過，香味特濃。盆菜內其他配料包括蟹籽福袋、山藥魚棒、油揚腐皮、鮮冬菇、枝竹、麵筋、馬蹄、白蘿蔔、芋頭及蓮藕，較為耐煮，可煮久一些，待食材吸收多些湯汁，更滋味。

鮮鮑魚啖啖花雕香 花膠帶肉香

至於另一款傳統慶典豐食盆菜，共有17款配料，主打熱門大路的「做節」餸菜。特別推介蠔皇鮮鮑魚、鮑汁花膠、蜜餞金蠔、白切雞和鯪魚球。12頭鮮鮑魚用薑、葱爆香，再加花雕酒、蠔油、鹽、糖等調味浸過夜，鮑魚爽而滑，花雕酒香猶有餘韻。花膠選用新西蘭厚鱈魚膠，與內含金華火腿的秘製鮑汁一起燜煮，花膠帶淡淡肉香。金蠔在流浮山天然生曬，以蜜汁煎香，肉厚且富鹹鮮味。至於白切雞，用香茅、南薑、鹽、斑蘭葉將100日大的三黃雞浸40分鐘，肉嫩香滑。鯪魚球將新鮮鯪魚肉，以胡椒粉及麻油調味，紮實彈牙；還有燒鴨、南乳燜豬手、南乳燜豬腩肉、魚蛋、豬皮、魷魚、蟹籽福袋、鮮冬菇、枝竹、蓮藕、芋頭及白蘿蔔等配料，搭配南乳汁同吃；須注意蜜餞金蠔、燒鴨和白切雞等不宜煮得太久，否則肉過老，食味稍遜。

加配毛蟹富栗子香 炒飯蝦醬味濃

2款盆菜均推出中秋限定的「毛蟹版」，即加配1隻由日本直送的北海道毛蟹，每隻重達800克，厚肉鮮甜，帶淡淡海水鹹味和栗子香氣，蟹膏濃甜，用來拌飯更是冶味。如點選「毛蟹版」盆菜，建議先吃鮮甜的蟹肉，才品嘗濃味的盆菜。另外，也可額外加購「五代同堂」炒飯，選用蝦籽、蝦仁、蝦乾、蝦米及櫻花蝦5種蝦食材，再用蝦醬與飯等材料炒香，寓意五代同堂吉祥的意思，飯粒乾爽，蝦醬味濃郁，不錯。

■豐食FEAST：中秋外賣盆菜

訂購日期：中秋限定盆菜（有毛蟹）即日至9月9日；其他盆菜全年供應

送貨或自取日期（中秋期間）：9月6至12日（須2天前預訂）

查詢：5627 3120（WhatsApp）

網址：feast.com.hk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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