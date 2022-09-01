時尚餐館歎親民花膠 柚子換水百次去澀味

花膠蝦籽柚皮——北非花膠是主角，台灣文旦柚皮為綠葉，兩者加入魚湯燜煮5小時至口感既腍且化，後者仍保留果香。（$388）（餐廳提供）

【明報專訊】位於銅鑼灣的「麒藝館」月前易名為「粵藝館」，並在尖沙嘴開設新分店，貫徹傳統廣東菜再創新理念，並推出新菜式。新分店位於商場，鄰近天星碼頭位置，佔有地利，環境比銅鑼灣店更開揚，設有一排大玻璃窗，大部分座位可眺望維港景致。餐廳設計以緋紅色及香檳金為主調，並以多種質樸的木材及素色的日式擺設來佈置，簡約不失時尚感。

餐館走高檔路線，亦是一間主打花膠的專門店，餐牌上不乏鮑參翅肚等矜貴菜式。花膠菜式之中，最貴重的要數每份過萬元的遠年五頭鰵魚花膠公拌天白菇鵝掌柚皮，所用的鰵魚花膠來自印度或巴基斯坦，肉質豐厚，膠質豐富。而較經濟的花膠蝦籽柚皮，則選用北非花膠，浸泡後雪藏以鎖住膠質；柚皮則用台灣文旦，換水過百次，徹底除去澀味，只留下清新果香，製作過程同樣繁複；兩者一同放入魚湯燜煮5小時至腍滑，入口即融。金勾魚湯文昌雞雖然沒有花膠，但其魚湯底用上2斤雞骨及新鮮魚慢火熬煮3小時以上至奶白色，湯濃而鮮甜，不會油膩，再加入海南文昌雞，滋陰養顏。

「一蟹兩藝」 鯨吞焗釀蟹蓋

午市點心以傳統款式為主，部分在基礎上升級，像原隻鮑魚燒賣皇、龍蝦湯鮮竹卷、魚湯灌湯餃等；亦有創意點心如充滿香港特色的避風塘蝦餃，一如避風塘菜式做法，將原隻蝦餃炸脆，再加上蒜粒、辣椒粒等配料爆炒而成。也有回歸基本的自家手作蘿蔔糕，以手切蘿蔔，加入本地生曬臘味、瑤柱、蝦米，每日新鮮製作，蒸得鬆軟不散，再切成粗條煎至四面香脆。另有自家製麻辣醬製成的麻辣味蘿蔔糕。

若要一次過滿足吃小菜及點心兩個願望，或可選「一蟹兩藝」——王室焗釀蟹蓋及炸軟殼蟹伴陳醋野菜沙律，前者用上原隻軟殼蟹，釀入滿滿蟹肉、車打芝士、洋葱等，整個蟹蓋都可以吃；蟹身炸件配沙律菜及自家製陳醋汁，減低油膩感，兩種吃法各有滋味。

■粵藝館

地址：尖沙嘴廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OT310號舖

查詢：2297 2022

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