飲食Quicknote：喝雞尾酒支持慈善活動

【明報專訊】意大利開胃酒Campari將於9月12至18日舉辦國際慈善慶祝活動Negroni Week。此全球慈善計劃今年為10周年，歷來已籌集數百萬美元。經典雞尾酒Negroni以Campari、Gin酒及甜香艾酒混合冰塊攪拌而成，最後以半片香橙片點綴。今年香港有超過40間餐廳和酒吧參與活動，在Negroni Week期間帶來限定雞尾酒。其中尖沙嘴H Zentre 17樓的Aqua推出日本風味的Negroni N5（$120），Campari搭配玄米茶注入的龍舌蘭酒 、利口酒、苦艾酒、日本旨味苦精酒（Umami Bitters）及綠茶，大家可在酒吧內或戶外屋頂露台享用，盡情俯瞰維港夜景。

開幕派對Closer Than Ever將在9月12日晚上7至10時在Honky Tonks舉行，參與伙伴包括Argo、Darkside、The Diplomat等，調酒師將會兩人一組，戴上手扣合力調製雞尾酒！閉幕日（18日）則有意大利餐廳Cantina的Negroni無間斷早午餐（$788）、Thirsty Shaker聯合創始人Sandeep Hathiramani主持的調酒藝術工作坊（$500），以及晚上6至7時於The Daily Tot舉行的閉幕派對，Terrible Baby、Bella Lee、Tell Camellia等酒吧的調酒師將挑戰以最快速度，用原始配方和方法製作Negroni雞尾酒。●

網址：www.negroniweek.com

整理：張曉冬