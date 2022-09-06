穿越唐代享盛宴 荔枝龍蝦球博妃子笑

荔枝龍蝦球——以唐玄宗和楊貴妃愛情故事作主調，在荔枝裏釀了龍蝦慕絲，配炸至金黃的澳洲龍蝦肉，手工精緻之餘，口感一流。（餐廳提供）

【明報專訊】如果時光可以倒流，你會想重返哪個朝代？見哪個古人？吃哪道菜式？金鐘太古廣場新開一家中菜廳，名曰：䭘，就以穿越朝代為概念，建構以中國典故、偉大發明及歷史人物為靈感的饗宴，透過視聽味覺等穿越古今。360度環迴屏幕，詮釋中國自古以來圍枱聚餐文化習俗。菜式與菜式之間，又以不同立體全景、現場音效等，讓人細嘗美食之餘也一併細味歷史。

羊肉澆酒點燃 靈感來自火藥

8道菜套餐（$999/位；6位起），菜式靈感取自唐代傳奇人物及事迹。如受中國古代四大美人之一楊貴妃啟發的荔枝龍蝦球，廚師在荔枝裏釀了龍蝦慕絲，配炸至金黃的澳洲龍蝦肉，手工精緻，也記述了唐玄宗為博妃子笑，不惜千里迢迢送荔枝的逸事。還有一道鴨吞豬，以梨來做主角，也包含了紀念唐玄宗熱愛戲曲，在長安設立「梨園」的事迹。另一道香烤羊肉叉燒，靈感則是取材自中國四大發明之一：火藥。叉燒醬醃製過的羊肋骨，上桌時會澆酒點燃，羊肋骨沾上火燃的焦香，是場精彩表演。其他菜式，靈感分別來自唐代著名詩歌《陽羨春歌》、絲綢之路，以及詩人李白、孟浩然等，全都是為人津津樂道的文化故事。

追加清酒配對 杯莫停

每名客人可另加$498，追加清酒配對，6款日本清酒，由侍酒師精選，當中包括獲獎的陸奧八仙黑標純米吟嚷。想再獨特一點，可點選由田中酒造店與加拿大葡萄酒大師François Chartier共同釀製的Tanaka 1789 × Chartier blend 001 Nama-zume Tokubetsu Junmai，全港只有600支，每支$998，酒酣耳熱，幻想與李白對酒當歌，同吟兩句：將進酒，杯莫停。

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地址：金鐘金鐘道88號太古廣場LG1樓002號舖

查詢：2803 7881

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