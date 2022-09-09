主打bean to cup 本地少見 咖啡生豆店 烘焙全程睇

冷泡麝香貓咖啡——由日本入口的冷泡麝香貓咖啡，取得清真Halal認證及日本認可證書，表示善待麝香貓，沒有採用虐待牠們的方式去製作咖啡豆。（$380）（黃志東攝）

【明報專訊】香港近年湧現各式各樣的特色咖啡店，從文青打卡的小清新café，到標榜得獎咖啡師助陣的精品咖啡店都有。不過，同時主打咖啡生豆零售及即場烘焙的店舖卻寥寥可數。位於灣仔、由香港人主理的「野田珈琲」，主打咖啡生豆零售，從日本生豆商引入世界各地多款咖啡生豆，從生豆到烘焙到冲製，一站式在店內完成。小量焙煎，人手挑走瑕疵豆，以求粒粒精品，避免出現苦澀、酸臭、發霉等味道，更不會因咖啡豆長期擺放導致風味流失。

踏進野田珈琲コーヒー生豆專門店+焙煎（下稱野田），濃濃咖啡香飄然而至。室內設計以木系風格為主，由門口以至室內擺放的桌椅，充滿日系感覺，尤其近門口位置放有數個咖啡生豆木桶，與日本的生豆專門店十分相似。

店內主打售賣的咖啡生豆，是指已經過日曬或水洗等處理，將咖啡果實的果皮、果肉等所有外部構造去除後的種子。店裏以bean to cup新鮮焙煎為概念，將從生豆變成咖啡的整個流程透明化，可清楚追溯每粒生豆來源，客人在店內選購生豆後，可觀看即時焙煎的過程，需時約15分鐘。除此之外，大家也能安坐店內，邊歎咖啡，邊享受休閒時光。店內會預先焙煎部分咖啡豆，每月更換，經由人手冲泡後，便會變成一杯香氣四溢的咖啡。

該店公關及市場總監蘇儀（Mon）表示，現時香港只有少數售賣咖啡生豆的咖啡店，在日本則較普遍。「香港好多人已經很喜歡飲咖啡，我們從日本進口那麼多種類的咖啡豆，希望將香港的咖啡文化再推高一個層次，讓大眾飲到不同口味。」同時為喜歡自家烘焙的香港咖啡迷，提供更多生豆選擇。

逾60款生豆 來自超過20國

日本擁有逾百年的咖啡文化，昔日大量日本人移居巴西，生活習慣不多不少與咖啡結下不解之緣。他們的咖啡生豆網絡強大，野田現時可從日本生豆商引入超過60款生豆，包括54款精品豆和11款商業豆，來自超過20個國家，如坦桑尼亞、東帝汶、泰國、也門等；當中不乏備受追捧的品種，例如來自埃塞俄比亞、帶特色花香及柑橘類果實風味的日曬瑰夏（又稱Geisha）。

雖然生豆產地各異，但秉承日本生豆供應的「職人」精神，所有進口生豆均經過日本團隊J.C.Q.A.（Japan Coffee Quality Authority）認可的咖啡鑑定士，以精密儀器及專業知識檢測生豆質素，以確保合格達標。在店內每個盛載生豆的木桶上，均貼有該生豆的註解，標明品種、處理法、SCA（精品咖啡協會）評價、價錢等，更附有圖案說明咖啡冲煮後的風味，讓顧客一目了然，選出最適合自己口味的咖啡生豆。

巧用威士忌桶 咖啡添酒香

揀選好生豆便可交由店員焙煎。Mon說一般大批量生產的咖啡，會以如麻包袋為單位來烘焙；但他們主打小量製作的精品化焙煎，每次只會焙煎300克生豆。焙煎前會以人手挑走所有壞豆及瑕疵豆，希望做到粒粒精品，避免出現苦澀、酸臭、發霉等味道，影響風味。團隊更為每款生豆設計兩款深淺不一的烘焙程度，希望滿足不同人的咖啡口味。而相較一般預製的咖啡豆，新鮮焙煎的不會因長期擺放導致風味流失，讓客人享受到咖啡的最佳風味。

入行10年的店長Philip指咖啡潮流一直在變，初時本地流行的精品咖啡多屬堅果、朱古力、帶甜的口味；其後埃塞俄比亞的瑰夏咖啡一炮而紅，令花果香味濃郁的咖啡開始流行；近年更興起一種厭氧發酵處理法，令咖啡帶有熟成水果風味和酒香的氣息。現時野田還供應一種以威士忌酒桶加上以濕剝法處理的生豆，讓人在品嘗咖啡時能感受到濃烈的威士忌及泥煤味，卻不含任何酒精。

■野田珈琲

地點：灣仔軒尼詩道314至324號地下B店

查詢：3709 8549

文：陳真紀

編輯：朱建勳

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