南法老酒莊 耕種新模式 生物動力激發粉紅酒魅力

設計講究--因為環保關係，酒樽不設其他包裝。樽身的圖案設計非常講究，前後分別有新月和滿月的圖案，下方的抽象圖案則令人聯想到海浪和植物生長的畫面。（品牌提供）

天時地利--Jessica認為普羅旺斯丘區域非常適合有機種植，因為氣候溫暖乾爽、陽光普照，而Galoupet酒莊附近的微氣候亦是另一有利條件，持續吹來的海風為土壤帶來良好通風，亦有效預防葡萄病害。（品牌提供）

【明報專訊】說到葡萄酒，多會想起紅酒白酒和香檳，卻很少人會先想到粉紅葡萄酒（rosé）。有指法國人在夏天其實最愛喝粉紅葡萄酒，因為顏色讓人想到夏天、歡樂的感覺，特別受女士歡迎，亦易於配搭不同食材。全法國將近一半的粉紅酒皆產自南法普羅旺斯丘地區，位於當地的Château Galoupet經重整旗鼓後，最近亦發表了採用生物動力模式耕種的 Cru Classé 2021粉紅酒。

大家對Château Galoupet（下稱Galoupet）的名字或者不太熟悉，它在1955年被評為18個普羅旺斯特級酒莊（Cru Classé）之一，早在18世紀已經建立，佔地包括77公頃保育林地及69公頃葡萄園。「我是在2019年夏天剛接手這個新任務時，第一次到訪Château Galoupet。當時整個葡萄園和釀酒廠也處於不太理想的狀態，因為之前的投資者將重點放在活動設施方面，而並非葡萄酒釀造本身。我對於重新建立Galoupet很有興趣，因為在LVMH集團之中有很多不同的酒廠品牌，但卻鮮有機會能夠重新建立和整合一個新的葡萄酒品牌。」酒莊首席執行官Jessica Julmy說。

種覆土作物 推混農林業

集團收購酒莊後，Jessica着力讓酒莊以高品質佳釀及可持續營運模式展現普羅旺斯獨有的風土魅力，但這過程殊不簡單。「葡萄園本身經歷了多年的傳統耕種模式，需要一段長時間來令土壤『再生』。到2020年8月，整個葡萄園終於轉換成有機種植。而在同一時間，我們也在其中3塊田地開始嘗試採用生物動力模式（biodynamics） 耕種，也是在那時開始生態農業計劃（agro-ecology），當中包括種植覆土作物（cover crop）、混農林業（agroforestry）、保持本地生物多樣化等，以令土地能夠持續再生。」

Jessica提到的「覆土作物」，是指種植一些長成後莖葉會覆蓋地面的植物品種，具有防止土壤冲刷的功用，而覆土作物在翻耕過程中，亦可增加土壤養分作為天然肥料。「混農林業」則是將農地上的農作物與多年生喬木、灌木等木本植物交互種植，令農作物增加和多元化，或與家畜、養蜂、漁場等農業相互結合。

礦物、果香、鹹味 糅合獨有韻味

Château Galoupet重新回到市場，以地區名物粉紅酒為首個產品。「普羅旺斯佔地甚廣，不同地區的釀酒風味可以有很大分別。以Chateau Galoupet為例，我們的酒100%呈現附近的總體自然環境（terroir）。位於法國蔚藍海岸，酒莊被Maures山脈、海潮間帶和陸地間的鹽沼環抱，遠眺Porquerolles、Port Cros和Le Levant等地中海島嶼。Château Galoupet亦位於Crystalline Provence地區，是區內地質構造最古老的區域之一，含豐富礦物結晶，這裏的土壤有3種本地獨有的成分，也形成我們的酒的獨有韻味。」

Château Galoupet Cru Classé 2021用上Grenache、Rolle、Syrah和香味濃郁的Tibouren葡萄釀製，礦物味道結合順滑口感，中段會嘗到柑橘皮和桃的果香，最後以淡淡鹹味作結，餘韻悠長。Jessica形容：「這豐富、天然的普羅旺斯味道，也是源自在這個獨特土壤生長的葡萄，結合這一帶盛產的草莓樹、從地中海吹來有鹽味的海風而來。」粉紅酒常被視為價格便宜的酒，按年份推出的Cru Classé則希望能夠提升它的形象。一般粉紅酒以透明玻璃樽盛載，讓人能一眼辨認，Cru Classé 2021以較薄身的70%回收琥珀玻璃製造，只靠酒樽頂部粉紅色的蠟封提示它是粉紅酒。琥珀色的玻璃能夠保護酒液免受外來光源影響，讓它能像其他年份酒一樣保存更長時間，而較薄身的設計則在生產過程中減少能源消耗。

既是酒莊也是蜂后孕育站

現時不同界別也大打「有機」、「環保」牌，但Jessica認為不是說說就算，轉換成有機種植只是Galoupet為大自然和可持續發展的承諾的其中一步。「普羅旺斯丘區域非常適合有機種植，因為氣候溫暖乾爽、陽光普照，而Galoupet酒莊附近的微氣候亦是另一有利條件，持續吹來的海風為土壤帶來良好通風，亦有效預防葡萄病害。而酒莊另一特點，是境內同時擁有林地和葡萄園。在我們接手酒莊時，其中一個重點是了解這裏的土壤和生物多樣性，以令它盡快從之前經歷的山火和缺乏保護的情况下恢復原有生態。」

酒莊其中一個拍檔組織是普羅旺斯阿爾卑斯蔚藍海岸自然空間學院（Conservatoire d'Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d'Azur），他們以1年半時間檢測酒莊內每公頃的土地，確認區內的所有生物和分類，在今年1月制定了一個3年計劃以豐富區內77公頃林地的生物多樣。過程中發現林地內擁有梧桐樹、軟木橡樹、稀有洋甘菊及超過90種動物物種，包括12個蝙蝠品種、瀕危的赫曼陸龜等，他們亦為候鳥製作臨時住宿、移除外來入侵式植物物種，以保護原棲生物。另外，酒莊亦與法國蜜蜂觀察站（Observatoire Français d'Apidologie）合作，在園內放置200多個養蜂箱，吸引蜜蜂繁殖。「因為養蜂箱的成果令人鼓舞，OFA更將這裏設定成全球12個蜂后孕育站之一。這研究非常珍貴，也能夠讓養蜂人了解更多養蜂知識。」Jessica興奮地說。

整個酒莊建築現仍在翻新中，Jessica指完工後希望能獲得LEED（能源與環境設計領導）的白金級認證和達到碳中和，酒莊亦正在研究使用自家太陽能和風力發電。酒莊亦特別撥出3.5公頃葡萄園作研發用途，與國家原產地和質量研究所（Institut National de L'Origine et de la Qualité）科學家、土壤學家，以及普羅旺斯海岸工會，共同研發及培育抗寒耐熱的葡萄品種。雖然環保很重要，但酒迷最關心的當然還是杯中物。Jessica預告：「粉紅酒以外，酒莊亦會跟以前一樣釀造紅酒和白酒，但因為它們釀造需時，我們才先以粉紅酒示人，日後推出的紅酒和白酒則會以限量形式面世，敬請期待！」●

查詢：chateaugaloupet.com

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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