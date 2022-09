【明報專訊】The Balvenie單一麥芽威士忌是蘇格蘭Speyside少數仍堅持使用獨特5大手工工藝釀造威士忌的酒廠。5大手工製造流程結合多項專業知識、技術及抱負,分別為自種麥田、手工翻麥、專屬銅匠技藝、專屬桶匠技藝及首席調酒師調酒,啟發品牌推出全新The Balvenie Stories「故事系列」The Balvenie Aged 12 Years: The Sweet Toast of American Oak和The Balvenie Aged 14 Years: The Week of Peat,突顯匠人代代相傳的故事及知識。每支威士忌隨瓶附一份有聲書QR code,透過品牌匠人與全球品牌大使Gemma Paterson的對話,讓一眾威士忌愛好者親歷其境,了解每支酒款背後的故事。品牌早前特別請來兩位新生代導演:憑《淪落人》獲得第38屆金像獎「新晉導演」獎的陳小娟、執導《濁水漂流》而獲得第58屆金馬獎「最佳改編劇本」的李駿碩對談,從釀造單一麥芽威士忌對照電影創作。●

