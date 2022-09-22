中環露天陽台歎brunch 魚糜粥石斑米粉 鮮味滿瀉

分享美食——Bonnae Gokson祖籍上海，曾在澳洲留學，亦因以往的工作關係，遍遊世界，她將自己從小吃到大，甚至在外國吃過的美味統統放在SEVVA的餐牌上，公諸同好。（餐廳提供）

蘆筍伴水煮嫩蛋——SEVVA的雞蛋菜式繁多，當中以澳洲蘆筍伴水煮蛋，簡單又美味，淋上香濃絲滑的荷蘭汁，散發蛋香，配以爽脆的蘆筍，吃得滿足。（早午餐前菜選擇之一）（黃志東攝）

素菜印度捲餅——以木豆粉和米粉製成的傳統捲餅，有7款口味，圖中的素菜以雜菜、mozzarella芝士和焦糖洋葱製成，清新爽口，還可蘸上薄荷、魚子、芒果及青瓜乳酪沾醬，味道多變。（早午餐前菜選擇之一）（黃志東攝）

魚糜粥——魚的味道很純粹，魚香與粥水二合為一，啖啖都吃到魚鮮，沒半點腥氣，味道有點似兒時外婆煲的魚粥。心思見於伴粥的配菜，共有6款之多：（左至右）肉鬆冶味、鹹蛋鹹香、青瓜清新、毛豆解饞、芽菜爽脆、菜脯脆口，各有特色。（早午餐主菜選擇之一）（黃志東攝）

【明報專訊】太子大廈的SEVVA，是中環名媛淑女歎下午茶的尊貴代表。先不論室內20呎樓底貼上10萬朵絹花及滿佈水晶燈的華麗陳設；單是L形的露天陽台，可以欣賞維港美景，已經令人暫時清空煩惱，以愉悅的心情，享受當下美味。餐廳近日更推出brunch set，每位$680就可享用3道菜式，絕對是犒賞自己辛勤工作的好去處。

SEVVA一直都有供應brunch，但採用3道菜套餐形式，倒是少見。前菜和主菜分別有9個選擇，每款可選1項，甜品則6選1。別小看這些選擇，餐單上都是店中的招牌菜，每道大有來頭，亦正好讓首次到來的客人，一次過吃到店中名物。索價600多元一位的brunch，或者你會期望有海膽、黑松露、龍蝦、鵝肝之類名貴食材。對不起，統統沒有，這裏賣的是老闆郭志怡（Bonnae Gokson）平時吃慣的菜式，有的是她由小吃到大的家常味道，亦有來自外國朋友的菜式。愛吃會煮的Bonnae，將靈感匯集，加加減減，平衡食材配搭，就成為SEVVA的餐牌。難怪打開餐牌會發現，既有廣東菜、上海菜、印度菜、泰菜，亦有意大利菜、法國菜等，單是蛋料理，也有7、8款之多，菜式包羅萬有。按Bonnae的解釋，香港本身就是國際化城市，不用拘泥某種菜系，好味就足夠了。

雖然brunch套餐內沒有矜貴食材，也沒有花俏擺盤，但所選所用都保證是百裏挑一的優質貨，就連洗菜煮湯用的水也是PH值偏鹼性的過濾水。

3道菜套餐$680 包羅招牌菜

或者你會驚訝，餐單中的主菜竟然出現：上海餛飩、魚糜粥和魚湯米粉。你沒有眼花，這些菜式單點的話至少三四百元，現在$680有3道菜，在中環最核心的商業名廈頂樓，算得上「抵食」了。其中魚糜粥算是Bonnae由細食到大的comfort food，餐廳自設魚缸飼養老虎斑，廚師每朝即劏，先將魚蒸熟，拆成魚蓉，將魚骨煎香，用來熬湯煮粥。上枱時小小一碗，伴以肉鬆、菜脯、芽菜、鹹蛋黃、蒜香青瓜及雪菜毛豆，再綴以一圈圈切成幼身的油條，非常精緻。一啖入口，滿口細碎鮮味的魚蓉，與粥水融和為一，米香綿綿，魚鮮滿滿，正氣暖身，味道像極兒時外婆煲的「粥仔」。這道菜，據說從前只在周四五消夜時段才推出，不少名人夜蒲後，都喜歡來吃上一碗，暖暖胃，幫助緩解酒氣。

可能是全城最貴的魚湯米粉

在brunch中吃一碗熱騰騰的魚粥是否別開生面呢？不過記者更加推介可能是全城最貴的魚湯米粉。每碗賣$480的米粉，亦是Bonnae的得意之作。用上每天即劏石斑炮製，魚骨煎香後，要熬上4個多小時，才能煮成如豆漿般雪白濃稠的湯底。配上兩片鮮魚肉，以魚肉加蝦膠炸香製成的魚腐，還有勝瓜、本菇等。看來清淡，但入口魚鮮濃郁，與新竹米粉極為配搭。湯中更加入杞子，食起來帶甜甜的味道，輕怡好味，又不會對腸胃構成太大負擔。愛濃味的，再蘸點自家炒製的XO醬，頓時冶味不少。

吃完主菜，配一件酥脆的焦糖撻，或是清新酸香的檸檬酥皮，再不成來一客濃郁的朱古力布朗尼，加一杯咖啡，邊飲邊欣賞中環的熱鬧繁盛，絕對是偷得浮生的快樂。

■SEVVA

地址：中環遮打道10號太子大廈25樓

查詢：2537 1388

註：早午餐只於周六中午12:00至下午3:00供應；3道菜每位$680，另加$580可任飲香檳、紅白酒、果汁、汽水；另加一

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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