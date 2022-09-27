不一樣品酒體驗 跟名廚學煮米飯配香檳

【明報專訊】近日社交距離措施放寬，有機會參加一些不一樣的實體品酒會，不再是虛擬試酒，其中最特別的是Krug香檳以「RICE HERE, RIGHT NOW」作主題的品酒體驗，請來多個星級名廚合作推出食譜。而有「清酒界Lafite」之稱的十四代清酒的香港總代理亦帶大家參觀其特別設計的冷凍酒倉，了解清酒如何由酒藏運送出國至餐桌，過程非常嚴謹。

法國著名香檳酒莊Krug除了不時舉行新年份或新系列香檳試酒會外，自2015年起，酒莊更邀請世界各地的Krug名廚大使發揮創意，以一種指定食材創作一道菜式，配搭酒莊的佳釀。我亦參加過幾年，每次品嘗不同名廚以同一食材創作的佳餚配品牌香檳，都十分有驚喜。這些年用過不同食材，包括薯仔、洋葱、雞蛋、魚、辣椒及蘑菇等。而今年則是選用有「烹飪變色龍」之稱的米飯。為何會選米飯？品牌首席釀酒師Julie Cavil認為：「米飯讓我想起旅遊——西班牙的海鮮飯、意大利的燴飯、日本的壽司——通過美食發現不同文化。在精細的米飯內，隱藏着高超的種植、準備、烹飪等技巧，而根據廚師的技術和風格，它能呈現出不同的味道。」大家太長時間沒去旅行，以不同菜系的米飯演繹配搭香檳，當去了旅行也不錯。

75名廚為米飯披新衣

品牌邀請來自25個不同國家及地區、75名出色的名廚大使，從它的香檳尋找靈感，發揮無限想像力，為米飯披上新衣。Krug×Rice以7個主題開展創作：小點心、分享菜餚、粉紅的想像、素食、街頭小食、音樂啟發的烹飪創作和使用大米的甜品。今年香港參與活動的品牌名廚大使包括鄭永麒（VEA）、Uwe Opocensky（港島香格里拉大酒店Petrus）、Robin Zavou（香港文華東方酒店The Krug Room）、Guillaume Galliot和Victor Petiot（香港四季酒店Caprice）、Umberto Bombana（8½ Otto e Mezzo BOMBANA）、Mori Tomoaki（Sushi Mori Tomoaki）；新加入活動的則包括兩名名廚大使Agustin Balbi（Ando）和Ricardo Chaneton（MONO），以及兩名Krug Lover廚師Nathan Green（REX Wine & Grill）和Barry Quek（Whey）。而名廚大使更會在各自的餐廳提供不同米飯菜式單點或餐單配品牌香檳。

參加品酒活動的經驗很多，有純試新年份酒或垂直試不同年份酒，亦有配食物一起試的酒，但說到跟星級名廚邊學烹飪邊品酒卻是第一次，非常有新鮮感，同時亦非常緊張，因為第一次化身廚師，跟Robin Zavou及Barry Quek兩個名廚學做兩道菜式。開始之前，先試他們為我們預備的前菜。看名廚示範後，到我再做一次，好彩是二人一組，有同伴分工合作，還有大廚提點，煮出來的菜式似模似樣。最開心是一邊飲香檳一邊煮，為緊張情緒降溫！

195基酒調香檳 帶出紅蝦米班戟鮮味

跟The Krug Room大廚學的是紅蝦米班戟及魚子醬配Krug Grande Cuvée 170ème Édition。此香檳以195款基酒混合調配，涵蓋12個年份，以2014年為主，最舊年份可追溯至1998年。陳釀7年以上的佳釀，優雅、輕快而層次複雜，帶白花、糖漬檸檬、烤烘、牛油麵包、杏仁、蜜糖、薑餅、榛子、柑橘及白桃等味道，氣泡綿滑，餘韻悠長。所配的菜式與香檳互相輝映，香檳帶出紅蝦及魚子醬的鮮味，菜式亦帶出香檳更多果香層次。

粉紅香檳夾叻沙飯 散發花果香

另一道跟Whey大廚學的新加坡叻沙飯配上Krug Rosé 26ème Édition。此香檳以28款基酒混合調配，涵蓋7個年份，以2014年為主，最舊年份可追溯至2005年，當中加入11% Pinot Noir紅酒釀造。陳釀7年以上的佳釀，呈淺粉紅色，充滿花香及果香，優雅而具層次，帶玫瑰、紅車厘子、野生士多啤梨、蜜糖、柑橘、牛油麵包及烤烘等味道。所配菜式與粉紅香檳很夾，香檳充滿果香及層次，沒有被新加坡叻沙飯的醬汁掩蓋，反而增加了叻沙的香料香氣。

■清酒之王 -5 ℃抵港保鮮

另一個不一樣品酒體驗，是有「清酒界Lafite」之稱的十四代。日本清酒的試酒會參加得多，但在貨倉試清酒倒是第一次，而且還可了解清酒酒藏的認真及仔細。早前獲十四代清酒香港總代理邀請參觀其特別設計的冷凍酒倉，了解品牌清酒如何由酒藏運送出國，再到香港代理及至餐廳。該品牌以blockchain管理，重點是全程確保其溫度維持在-8至-5℃之間，由酒藏到餐廳的質素不變。

紅標黑標金標 各具特色

於-5℃倉庫外試了十四代海外版，包括十四代紅標、黑標及金標，還有和中田英壽合作的N 2019年，各有特色，優雅而具層次。十四代由創立於1615年的高木酒造研發，是山形縣歷史最悠久的酒造。十四代被譽為清酒之王，其充滿優雅果香的風格，改寫了整個清酒市場對優質高級清酒的看法。4款海外版清酒暫時只在指定餐廳供應，紅標、黑標至金標的價錢由2000多至5000多港元一瓶，味道各有千秋。紅標選用愛山米釀造，富華麗果香而餘韻帶米香甘甜。黑標選用「酒未來」米釀造，酸度比較明顯，果香較活潑，餘韻乾淨優雅。金標選用山田錦米釀造，平衡而細緻，充滿果香及米香，餘韻最悠長。N是和中田英壽合作的清酒系列（市價約8000多港元），果香十分濃郁，圓潤而充滿香蕉、熟梨香氣。

為什麼要注重冷凍的溫度？因為清酒對溫度比葡萄酒更敏感，必須保持在0℃以下，才可保「鮮」。而推出海外版之前，在香港喝到的十四代多是水貨，很多時因為存放或運送時的溫度偏差，導致大家喝十四代的味道跟日本的不一樣。品牌很想確保清酒的新鮮度及味道，所以設計了嚴謹的運輸過程。連運輸過程都這麼一絲不苟，你可想像到釀酒過程一定更嚴謹細緻，絕對值得清酒之王的美譽。

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：梁小玲

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