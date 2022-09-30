情侶檔糖水延續老店甜蜜秘方

【明報專訊】常言小店充滿人情味，1987年在佐敦渡船角開業的甜品店「糖水檔」便是活生生的例子。年逾70歲的店主譚哥，今年因腳痛經常不能開檔，以致租金都白交了，年輕情侶熟客Pinky和Wallace昔日經常來吃消夜，有感若這充滿回憶的糖水舖消失，實在可惜，兩人於是膽粗粗接手，改名「糖水檔1987」，將譚哥的糖水延續下去。

Pinky不諱言他倆不擅長煲糖水，於是虛心向譚哥請教，他們製作的傳統糖水跟足譚哥的配方、做法，Pinky說：「冰糖先煮成冰糖水，然後加進不同材料煲，煮出來的糖水較清甜。」製作馬蹄沙、綠豆沙和白果腐竹，他們先用攪拌機將材料打至幼滑後，再加入冰糖水煲糖水，口感細滑，方便長者和小朋友吃。以馬蹄沙為例，馬蹄攪碎成幼粒，客人入口便吃到如幼沙般細的馬蹄碎。這裏的傳統糖水有10多款，另新增了大熱的桃膠甜品、木瓜雪耳糖水、燉蛋白等。記者推介鮮奶桃膠燉蛋白，蛋白加上全脂奶製作，低溫慢蒸後，口感像豆腐花般軟滑；而桃膠處理後，用冰糖水煮半小時，口感柔軟又Q彈。Pinky指純賣傳統糖水競爭力低，故大幅增加吉列小食、熟食等，特別推介吉列香蕉和吉列流心湯圓，入口鬆脆。

■糖水檔1987

地址：佐敦文匯街25號文景樓地下C號舖

營業時間：下午5:30至晚上11:59

fb：@tongshuidang1987