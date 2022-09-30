港式糖水施「法」術變泡芙

【明報專訊】法式甜品網店AW Patisserie最近推出腐竹薏米、芝麻湯圓和芋頭椰汁西米3款「糖水泡芙」，創辦人Alison Wah素來喜歡中式糖水和泡芙，花了超過1個月研發「糖水泡芙」。其以香脆的菠蘿皮泡芙盛載餡料，餡料主要是加入不同糖水口味的吉士，如腐竹薏米泡芙，便將雞蛋、日本有機豆漿、本地製的腐竹等製成豆味吉士，拌勻煮熟的薏米，切開原味菠蘿脆皮頂部，將豆味吉士填滿泡芙，再蓋回頂部，更在表面將日本黃豆粉香緹忌廉唧成花朵模樣。「你會吃到泡芙菠蘿皮的香脆、吉士的幼滑、薏米的煙韌等，既有視覺和味道的享受，亦有港式糖水味道，將法式泡芙和中式糖水的獨特混為一體。」

至於芝麻湯圓泡芙，則選用竹炭菠蘿皮泡芙，餡料有混合日本九鬼芝麻醬的黑芝麻吉士、日本九鬼芝麻醬、自家製麻糬和黑芝麻香緹忌廉，入口充滿芝麻香，加上軟糯帶煉奶香的麻糬，使人產生在吃黑芝麻湯圓的錯覺。芋頭椰汁西米則使用原味菠蘿皮泡芙，餡料有拌勻椰汁、西米等的芋泥，以及椰汁甘納許（ganache），帶微微椰香。

■AW Patisserie

地址：荃灣德士古道168號 德豐工業中心第二期12樓1211室

查詢：9382 8307

fb：@awpatisserie

註：最少訂3個，可自選不同口味，自取或送貨，運費到付