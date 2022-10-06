居酒屋「客人發辦」 龍蝦兩食妙配港式黃金醬

炙燒吞拿魚背肉‧黑醋芝麻漬——吞拿赤身的魚背肉，魚味濃郁，灑上鹽及黑椒碎後輕輕炙燒，增添香氣，再以黑醋、豉油、芝麻漬及洋葱拌成醬汁，是一道開胃的刺身。（$168）（林靄怡攝）

宮崎A4和牛肉眼三食——同一款A4和牛，以不同切法及煮法帶出不同食味。三食包括：和牛炙壽司（前左）、和牛三文治（前右）及和牛壽喜燒（後），分量可供2至4人用。（$888）（林靄怡攝）

龍蝦料理兩食——總廚選用供應及質素較穩定的本地龍蝦，部分龍蝦肉配以蛋黃碎、鹹蛋黃碎及龍蝦膏製成的香濃醬汁醬燒（前），餘下的肉則加入日本魚沼出產的米，煲成綿滑龍蝦粥（後）。（$338）（林靄怡攝）

【明報專訊】日本將在下周「開關」，許多人都摩拳擦掌準備去旅遊，不過未必人人可以在短期內成行，唯有在香港先繼續吃日菜止止癮。上環一間新開業的居酒屋，特設食材展示櫃，任由客人點選喜愛食材之餘，更可向廚師提出想要的吃法，將「廚師發辦」變為「客人發辦」。

於上環新開業的和藏，一入門口便看見長長的吧枱，吧枱當眼處設有一個食材展示櫃，放滿海鮮、和牛等食材，未入座已經勾起客人的食慾。食材櫃正是這裏主打「客人發辦」的主角，總廚找來不少本地及日本時令靚食材，客人除了可以點選餐牌上預設的煮法外，更可提出自己想要的吃法。好像是一道龍蝦料理兩食，餐牌預設為黃金醬燒及龍蝦粥，客人如不喜歡醬燒，可要求廚師改為鹽燒、刺身，甚至將龍蝦肉全部用來煮粥也可。食材展示櫃加強了廚師與客人間的互動，亦大大增添菜式選擇的彈性，有點像日劇《深夜食堂》的親切感。店名中的「藏」字，在日文中意指傳統建築的倉庫；亦有「酒藏」的意味，希望客人來到這裏，能發掘好的食材及優質的清酒。

「和」味牛雜鍋湯頭濃

和藏與位於同幢大廈高層的割烹店和緣屬同一集團，由同一總廚負責主理菜式。總廚黃銘賢（Kris）有廿多年日廚經驗，曾效力多間米芝蓮星級餐廳，包括在天麩羅專門店稻菊工作多年，還有1星餐廳Wagyu Kaiseki Den，以及連續8年列入東京米芝蓮1星餐廳的La Bombance的香港分店。Kris對傳統與新派日菜都有認識，今次他將一些在日本各地居酒屋吃到的料理，改良升級成為和藏的菜式。好像是牛腸鍋，是九州福岡的庶民美食，原版只用牛小腸，總廚特別加入其他牛內臟，包括本地牛百葉及牛筋，澳洲和牛金錢肚、牛脷及橫膈膜等。不同內臟的燜煮時間不同，總廚需先分開燜煮，最後合成一鍋，調味做法均依足九州牛腸鍋。

至於龍蝦料理兩食，更是結合香港特色與日本煮法。Kris謂日本人吃龍蝦的方法較簡單，多是刺身、蒸或燒，而他就特別調校了富香港特色的黃金醬，以鹹蛋及蛋黃炮製，抹在龍蝦上燒，以微微鹹香帶出龍蝦鮮味；龍蝦粥則特選魚沼米，略帶咬勁，煲成的粥夠綿密。其餘魚鮮，皆可選擇炮製刺身或不同料理，例如經特別調味的炙燒吞拿魚背肉．黑醋芝麻漬，餐單預設以油分較少的吞拿魚赤身製作，但客人亦可要求改用較油潤肥美的吞拿魚腩。

和牛三食 薄切厚切不同滋味

Kris對處理食材非常有心思，菜式之一的宮崎A4和牛肉眼三食正是最好體現。他特意選用肉味與油分較平均的A4級和牛肉，並以不同切法與煮法突顯不同優點。他先以薄切做火炙壽司，並且只輕炙其中一面，將油分逼出再提升肉味與香味，同時保留生吃和牛柔中帶軟韌的口感；另外，又以薄切和牛做壽喜燒，以帶甜的壽喜燒汁煮熟和牛，可吃到肉香，還有加入蛋汁的嫩滑口感，與生牛肉的口感截然不同；最後，以吉列和牛三文治做法，將厚切和牛裹上麵包糠後炸至半生熟，厚切和牛肉質軟腍，半生熟下更可吃出油花豐富的感覺。

清酒組合 嘗盡薰、爽、醇、熟

稱得上居酒屋，當然酒品也是重點。唎酒師揀選日本不同地區30餘款清酒供選擇，開業初期會以港人較熟悉的品牌為主。餐廳將不同味道特性的清酒配搭成不同的Sake flight組合（每個組合為4杯，$198至$298不等)，以清酒的「薰、爽、醇、熟」等4款口味作區分，讓你一次過試到不同風格的清酒，而且4種風格清酒均適合搭配不同食物。

■和藏

地址：上環干諾道西48號干諾中心1樓

查詢：3751 7031

文：潘小熊

編輯：梁小玲

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