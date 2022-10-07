在家自「煮」：香煎封門柳伴白甘筍蓉

【明報專訊】烹飪達人：G'Day「煮」理人Yen

材料：

封門柳……1磅

鹽……適量

胡椒碎……小量

白甘筍……約1/3至半條

橄欖油……2湯匙

淡忌廉……2湯匙

食用水……3湯匙

紅酒肉汁：

封門柳靜置後流出的肉汁……適量

紅酒……3湯匙

熱水……3湯匙

牛油……1茶匙

解凍貼士：

原袋急凍封門柳放進0至4℃雪櫃解凍後，徹底抹乾水分，切去筋膜，按這食譜切出約1磅分量

貼士：

•如肉的兩邊厚薄不一，香煎後對折，對折後的肉，厚度較為一致，沒有一邊厚一邊薄，烘焗受熱更平均

•秋冬可選用白甘筍等時令蔬菜

做法﹕

1.把1湯匙橄欖油塗勻封門柳，兩面灑上鹽和胡椒碎

2.平底鑊下油，大火燒熱鑊，下封門柳，煎1分鐘，翻面再煎1分鐘，兩面呈焦糖色（圖A），取出

3.預熱焗爐200℃，封門柳焗2至3分鐘，取出並放入盛器中，靜置2至3分鐘，切件

4.白甘筍洗淨削皮，切粒，隔水蒸軟

5.白甘筍、淡忌廉和食用水攪拌成蓉

6.用唧袋將白甘筍蓉唧在碟上擺盤（圖B），放上封門柳

7.將封門柳流出的肉汁加熱水拌勻

8.平底鑊下油，燒熱鑊，加已混入熱水的肉汁和紅酒，煮至差不多收乾水分，關火，加牛油拌勻成汁醬