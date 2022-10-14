飲食Quicknote：周末放題 任食A4和牛、松葉蟹腳

【明報專訊】假期瞓到自然醒是常識吧！一起身肚空空，最好食餐勁來犒賞過去一周的辛勞。位於蘭桂坊的FUMI，平日提供廚師發辦晚餐、懷石料理等日式佳餚，每到周末就推出周末早午及晚巿放題。早午餐放題除了必食得獎A4宮崎和牛及松葉蟹腳，還有創味鹽汁冷茄子、鹽燒宮崎雞翼、松葉蟹肉茶碗蒸等前菜、刺身、壽司卷物、天麩羅、燒物，款款無限量供應！另客人還可自選一款主菜，包括：迷你香葱碎吞拿魚腩丼、精選手握壽司拼盤四點等。晚市放題主菜更可選極上刺身四點，包括鮮吞拿魚腩、鮮吞拿魚中腩、鮮吞拿魚及北海道牡丹蝦。

若想以美酒襯佳餚？可升級加配啤酒、清酒、紅白酒及香檳無限暢飲（每位$228起）。經網上訂座及預付訂金，每人可免費獲贈一客A4宮崎和牛壽喜燒小鍋，入口即化的和牛配上香濃壽喜燒醬汁，yummy！●

A4宮崎和牛及松葉蟹腳周末早午及晚市放題

供應日期：逢周六、日及公眾假期

供應時間及價錢：

早午放題中午12:00至下午3:00，成人$588、3至11歲小童$288；晚市放題晚上6:30至9:30，成人$780、3至11歲小童$390；另加一

地址：中環德己立街30-36號加州大廈6樓

查詢：2328 3302

整理：李欣敏