漫遊卑詩省酒莊 湖景伴美酒 視覺味覺雙享受

精品酒莊--Tantalus Vineyards屬於精品酒莊，被各大酒評人及雜誌譽為明日之星，位於卑詩省最老的葡萄田區之一，酒莊對着葡萄園及湖景。圖為Riesling葡萄田。（作者提供）

【明報專訊】差不多3年沒有飛，今次選了去加拿大溫哥華吃喝玩樂，順道去了卑詩省（British Columbia）內陸、近年愈來愈多人認識的奧克拿根山谷酒區（Okanagan Valley），參觀位於Penticton的2間精品酒莊和Kelowna的3間酒莊。另外亦去了幾間可享受美酒佳餚兼打卡的餐廳，包括全加拿大最佳餐廳第3位的法國餐廳St. Lawrence，均值得一試！

如果你想去溫哥華旅遊，又是葡萄酒愛好者的話，不妨預留數天去卑詩省內陸的奧克拿根山谷酒區遊酒莊。夏天是最多遊客去酒莊的季節，但我覺得9、10月時陽光普照，天氣稍涼，更為理想。由溫哥華駕車到奧克拿根山谷酒區大約5個多小時，如果想輕鬆遊酒莊，預3至4天時間最好。

加國第2大葡萄酒產區

加拿大葡萄酒不止冰酒，卑詩省除了冰酒出名之外，其紅白酒及有氣酒近年亦踏上了加拿大及國際葡萄酒比賽的大舞台，贏得不少獎項。奧克拿根山谷約155英里長，有逾百間酒莊，是加拿大第2大葡萄酒產區。我今次參觀了5個酒莊，其中2間位於Penticton區的精品酒莊，包括Painted Rock Estate Winery及Township 7 Vineyards & Winery。Painted Rock位於Okanagan Lake旁邊的山崖上，始建於2004年，可飽覽180度湖景及葡萄田景，景色優美，令人心曠神怡！對着這美麗湖景試酒，特別寫意。酒莊獲獎無數，其招牌紅酒Red Icon 2017年（Merlot based Bordeaux blend）更加是現時唯一加拿大葡萄酒列入著名酒雜誌Decanter's Wine of the Year 2021。遊客可於網上預約試酒體驗，我當日試了5款葡萄酒，包括王牌Red Icon 2019年，優雅而層次複雜，帶橡木、黑莓、香料及甘草等味道，餘韻悠長，加上迷人的湖景相伴，實在是賞心樂事。

在同區相距約15分鐘車程，有另一間精品酒莊——Township 7 Vineyards & Winery。它始創於2000年，共有兩個酒莊，其中Penticton區的酒莊位於半山上。跟酒莊代表參觀葡萄田，在釀酒室試了多款紅白酒及氣泡酒，果香宜人而優雅，突顯女釀酒師Mary McDermott的細緻。每年她也會把精選的葡萄酒桶混合成Black Dog限量版紅酒，試了2019年份，優雅而充滿果香，帶橡木、雲呢拿、黑布冧及甜香料等味道，餘韻適中。其氣泡酒亦獲獎無數，以香檳製法釀造，試了王牌Seven Stars Sirius 2015，以Chardonnay及Pinot Noir釀製，果香四溢而具層次，不遜於年份香檳。

著名酒莊藝術味濃 明日之星有驚喜

Kelowna比Penticton向北一點，氣候稍涼，Penticton駕車前往需近1小時。在這區參觀了3間酒莊，包括Mission Hill Family Estate Winery、Quails' Gate Winery及Tantalus Vineyards。如果要選Okanagan Valley的出名酒莊，Mission Hill Family Estate Winery一定榜上有名，它屬這酒區最大規模。酒莊始創於1981年，是打卡熱點，也是將加拿大葡萄酒推到國際大舞台的主要成員之一。一踏進Mission Hill酒莊，感覺猶如美國加州Napa Valley的著名大酒莊般有氣勢，戶外和室內都有莊主珍藏的藝術品供大眾參觀。它的試酒體驗十分受歡迎，建議大家提早網上預約。我選了可參觀酒莊酒窖及於試酒室試3款美酒配美食的體驗。酒莊代表首先給大家一杯有氣酒，然後參觀酒莊的建築，再到位於地牢的酒窖參觀，最後去試酒室試3款美酒配美食。我喜歡它的Mission Hill Cabernet Franc 2020紅酒，以100% Cabernet Franc釀造的紅酒其實不算多，此酒優雅而帶果香及土壤氣息，配上黑莓芝士小吃，帶出更多香料、煙草及土壤氣息。

接着去了鄰近約3分鐘車程的Quails' Gate Winery吃午餐兼試酒。酒莊成立於1989年，獲獎無數，亦是遊客喜愛打卡的酒莊，尤其是它的Old Vines Restaurant，可邊欣賞葡萄田及Okanagan Lake景色，邊吃farm to table的新鮮美食，還可以叫tasting flight試試它的佳釀（共4杯），相當寫意。這flight之中我喜歡Quails' Gate Clone 49 Riesling 2021白酒，輕快而帶花香、礦物、柑橘及白桃等味道。吃完午餐還可以穿過葡萄園看看Okanagan Lake美景，從這角度欣賞，又是另一番景象。

另外還參觀了始建於2004年的Tantalus Vineyards酒莊，它屬於精品酒莊，被各大酒評人及雜誌譽為明日之星，位於卑詩省最老的葡萄田區之一（自1927年起種葡萄至今），試酒室亦以另一角度面向遼闊的葡萄田及Okanagan湖景，非常美麗。酒莊除了重視可持續發展耕種，亦相當注重風土氣候和以單一葡萄田的葡萄釀酒。試了它的Flagship Tasting Flight共5款葡萄酒，其Tantalus Riesling 2021和Pinot Noir 2020優雅而具層次，相當有驚喜。●

加拿大最佳餐廳第3名 鵝肝醬閃電泡芙綿滑

溫哥華亦是美食天堂，雖然它還沒有米芝蓮指南，但也有自己的100最佳餐廳選舉，而2022年加拿大100最佳餐廳的第1及第3名，都位於溫哥華，第1名是Published on Main，第3名是St. Lawrence。我訂不到第1名餐廳，但訂到了第3名，跟大家分享一下。

490港元3道菜晚餐 性價比高

St. Lawrence Restaurant屬精緻法國小餐廳，連平日也要分數輪入座兼全場滿座！餐廳的酒單精緻，我點了一瓶Pierre Paillard 'Les Parcelles' Bouzy Grand Cru Extra Brut 2016香檳（209加元/約1212港元）配美食。晚餐只提供3道菜餐牌，每位85加元/約490港元，另可額外加小吃。鵝肝醬eclair（閃電泡芙）非常好味，生牛肉他他亦很不錯，配上香檳互相輝映。主菜有野味鹿肉選擇，十分有驚喜！加拿大最佳餐廳第3名的美酒佳餚值得一試，性價比高。

溫哥華美食多選擇

另外還有幾間餐廳也值得推介，可享受美酒佳餚又可打卡，包括全加拿大最佳餐廳第46名的Tojo's日本餐廳、Yaletown新貴Elisa牛扒屋、人氣日本餐廳Raisu、Downtown老字號海鮮餐廳Joe Fortes及水上飛機餐廳The Flying Beaver。如果你也計劃去溫哥華旅遊，不妨參考一下。●

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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