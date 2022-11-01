江蘇出品：內地失收 買蟹問清來源

「吊」起蟹——用手指輕推蟹爪，蟹爪即時郁動和帶阻力，即代表新鮮。或嘗試把蟹爪掛在手指上，「吊」起整隻蟹（見圖），如大閘蟹新鮮的話，蟹爪會即時抓着手指，不會跌下。（黃志東攝）

【明報專訊】吃大閘蟹，香港人始終都是鍾情江蘇出品。屹立九龍城逾半世紀的上海新三陽南貨，負責人陳眺明指內地現時供應的大閘蟹，大部分為人工養殖，為確保質素，有些養殖場注入太湖水養殖。在春天時將蟹苗下塘，約8至10個月後收成，整體味道貼近昔日太湖蟹，膏香肉鮮。陳眺明指今年天氣熱，導致內地大閘蟹失收，蟹苗死亡率超過兩成，同時亦影響脫殼次數，生長較緩慢和難以長至8至9両重的大蟹，來貨價比往日貴三成。

紮蟹繩圈數多 小心「呃秤」

新三陽今年每隻5至5.5両重的大閘蟹售價為$180，每隻6.1至6.5両重則賣$260。對於近日有來歷不明的大閘蟹，他提醒消費者購買時要留意，即使售賣點或網店上有介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證，亦要問清楚其來源。最後要留意紮蟹繩的圈數會否過多，有些黑心商人會把2両蟹繞上數圈粗繩子，令蟹看起來更大隻，甚至把2両當4両出售。

識揀識食：選蟹標準：墜手、「睛」靈、爪有力

如何挑選靚大閘蟹？陳眺明指先看長相是否青背、白肚、金爪和黃毛，由於蟹肚經常摩擦沙地，蟹肚應為天然的象牙色，過分雪白的話，可能是經人工漂洗而成。他又指新鮮靚蟹要「墜」手，眼睛會精靈地郁動，蟹爪有力。買回家後，宜用濕毛巾敷着蟹身，放進5℃的雪櫃中，早晚向毛巾噴水一次，可保存約1星期。大閘蟹為了生存，不斷消耗體內的蟹膏，會稍微減少蟹膏，因此最好即日買即日食。他提醒大家買回來後，記緊先用牙刷清洗乾淨蟹身再蒸，6両重以下的，可連紫蘇葉約蒸20分鐘；6両重以上蒸20至30分鐘，食用時記緊去除蟹心、胃和肺部。

■上海新三陽南貨

地址：九龍城侯王道49至51號地下

查詢：2382 3780

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