中環美式意菜 烈酒螺絲粉好「芝」味

花香餘韻——這杯Influencer是意大利經典雞尾酒Negroni的重新演繹版，調酒師用了Sakura Gin和Rose Gin，並將煮好的紅酒梨加進London Gin中，最後將3種氈酒混合，味道苦中帶甜，有花香餘韻。（$128）（餐廳提供）

生紅蝦、煎鵝肝、西班牙蜜瓜凍湯——改良了紅蝦他他，在西西里紅蝦肉上放厚厚鵝肝，插上紅菜頭汁脆片，以西班牙蜜瓜汁圍伴。幾款食材雖不相互交集，但獨立來吃，也很好吃。（$298）（黃志東攝）

黑松露牛奶芝士螺絲粉——先將Grappa酒點燃，加入Taleggio大車輪芝士中炒香，再放入煠煮過的螺絲粉，讓每顆螺絲粉都給薄薄的芝士汁覆蓋，上枱前刨上黑松露碎，整個過程在客人的桌邊製作，一氣呵成，先以濃濃的芝士香吸引起食慾，煮好後第一時間上枱，螺絲粉仍然彈牙，奶香充沛，是最簡單的滋味。（$288）（黃志東攝）

【明報專訊】如怕自己胃口小，吃不完13道菜套餐，那不如試試中環另一間全新意大利菜餐廳ORO，散點的，吃的是帶有美國特色意大利菜。為什麼帶美國特色？因為意大利老闆Gian Franco Razzani年輕時曾闖蕩美國，吸收了當地文化；他又說第一次世界大戰後，有不少意大利人到美國追尋黃金夢，為了紀念先輩這段移民歷史，他決定開辦一間精緻的美式意大利菜館。餐廳設於士丹利街一幢商廈的30樓，窗外景色未必是一線維港景致，但繁華的中環夜景，的確帶上點點紐約曼克頓的都會情懷，難怪Gian說他們做的就是曼克頓意大利菜。餐牌上大部分菜式由他和廚師們一同構思設計：以傳統意菜為基調，加入美國元素，至於食材就由環球蒐羅回來，風味與平日吃慣的意大利菜略有不同。

比如在美國頗流行的Penne Vodka（伏特加茄汁長通粉），在ORO就做出新口味。以意大利烈酒Grappa取代伏特加，先以火點燃，再加入Taleggio大車輪芝士中翻炒出香味，然後加入煠煮得剛好的螺絲粉，扭紋上掛滿香香的芝士汁，未夠，還要趁熱刨上從意大利中部Abruzzo運來的新鮮黑松露碎，香得過分。滿滿一碟，就在客人桌邊即席製作，即煮即食，簡單但美味。除了推介店中一系列自家製意大利麵，主菜的燒烤水準也不錯。干邑焗龍蝦配Gruyere芝士汁，奶香綿綿；還有澳洲來的羊里脊、牛肋骨、牛柳等，都做出肉汁豐盈的效果，簡單配上焗薯或燴雜菜，已經令人吃得相當滿足。

■ORO

地址：中環士丹利街28號30樓

查詢：2133 7517

註：穿背心、短褲、拖鞋及運動服不招待

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