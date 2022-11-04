軟綿滑溜富蛋香 一咬爆餡 人氣布丁包 流心芋泥誘人

倒漿灑粉--倒入布丁漿（左）後等待2至3分鐘，待布丁凝固後，在布丁蓋上「芋」字的字模膠板，灑上紫薯粉（右）便完成。（朱安妮攝）

【明報專訊】以往吃芋頭，離不開燜煮類的荔芋燜鴨，或潮式反沙芋、白果芋泥等甜品，芋頭予人的印象總是比較膩滯，懂得欣賞芋香的，多是上了年紀的人。不過近年潮流逆轉，香港年輕人受「台」風影響，流行吃台式芋泥甜品，從吐司到法式麵包布丁到巴斯克芝士蛋糕再到貝果（Bagel），全都出現芋泥影蹤，甚至連豆乳都有芋泥味，一班年輕芋泥控盡情投入芋泥熱。

近年芋泥大熱，本地不少食店或IG網店均以芋泥作賣點，早前中環更有以芋泥為主題的美食市集。當下最流行的台式、日式、西式芋泥甜品皆可見，其中表面印有大大「芋」字的芋泥布丁包，賣相相當吸睛。

位於北角新開張的麵包店初麥手作烘焙，便是憑着這款芋泥布丁包成為人氣排隊店，每日由中午開始，設有3輪限量發售時段，每次發售時，店門外皆見人龍。曾於台灣食材原料公司工作10多年的老闆陳文輝指，香港較少見芋泥配布丁的組合，但在台灣卻是常見的基本配搭，因此便嘗試創作芋泥布丁包，「既然香港人都喜愛食布丁包和芋泥，何不將兩者結合」？這次的結合便成為了初麥的招牌包點。

選用台灣檳榔心芋頭 保留顆粒

芋泥布丁包選用台灣直送檳榔心芋頭，陳文輝指這種芋頭在台灣較多出產，切開後的紫紅色斑紋與檳榔果實組織相似，故稱為檳榔心芋頭，「芋頭分很多種，有些適合煮菜，有些適合做甜品，而檳榔心芋正因其煮熟後口感較綿密香滑，適合做甜品」，而為增加口感，老闆特意在製作芋泥時保留一些芋頭顆粒，讓大家進食時有芋泥綿滑的質感，而經加工後，甚至製成流心效果。

吃前焗3至4分鐘 歎流心效果

至於面層的布丁漿同樣是老闆的特製配方，毋須焗也會自行凝固，所以過程中可省去入焗爐的步驟，「以前我有焗的，但普遍客人是拿回家而不是即時進食，所以我建議客人以氣炸鍋或焗爐翻熱後進食，更新鮮」，芋泥布丁包可凍食或熱食。若想在家中做到「新鮮出爐」的效果，他教路，將布丁包放進已預熱180℃的氣炸鍋或焗爐，焗3至4分鐘，法包表皮香脆，「滑捋捋」的布丁充滿蛋香，餡料口感變得更細滑，同時也能做到芋泥流心的效果。

除了有芋泥布丁包作招牌貨，他們還有另一特色產品——德式布丁撻。陳文輝見大多數麵包店皆售賣傳統蛋撻，便選擇另闢蹊徑，推出台灣流行的德式布丁撻，這個入口較蛋撻水嫩，因使用的布丁漿奶類成分較多。

近期又推出芋泥麻糬布丁撻，結合芋泥和麻糬兩大熱門元素，再加上鬆化的牛油曲奇皮和濃郁蛋香、奶香的布丁，味道口感層次和諧又豐富。這款布丁撻每逢周六，日及公眾假期供應。●

初麥手作烘焙 Jake n' me Bakery

地址︰北角英皇道483至497號東寶大廈地下G舖

芋泥布丁包售賣時段︰下午12:30、3:30、6:00

查詢︰8481 4087

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com