居酒屋玩甜蜜變奏 煙熏帶子慕絲衝擊視覺味蕾

雞尾酒--Golden Luna（後）以氈酒、日本燒酎、梨汁、茉莉花茶等調配而成，帶梨的芳香，又有茉莉茶的回甘；Bloody Piggy（前）是Bloody Mary的變奏版，以日本燒酎代替伏特加，配上番茄汁、日本檸檬醋、七味粉等，酸甜香辣。（各$138）（黃志東攝）

豐盛套餐--餐廳設有tasting menu，這季節有北海道仙鳳趾生蠔（後左）、昆布漬北海道帶子（後右）及葱花拖羅蓉配白蝦他他（前）。顧客還可選擇升級加30克的Prunier頂級魚子醬，混入部分菜式中。（套餐每位$1380，升級魚子醬每位加$600）（黃志東攝）

甘鯛立鱗燒配尼泊爾風味醬汁--這道菜式包含日本與尼泊爾烹調元素，燒至香口的立鱗燒配上尼泊爾風味的咖喱醬，香口又冶味。而伴碟的醃茴香，酸爽有致，有助清新味蕾。（$228）（黃志東攝）

北海道牛奶脆片--純白色的甜品，味道卻相當複雜，有咖啡混合檸檬的甜點醬，又有紅豆及紫蘇葉略醃過的士多啤梨，接着是牛奶雪糕及脫水牛奶泡沫脆片，鮮果香、牛奶滑，還有甜點醬的酸甜味。（$90）（黃志東攝）

牛骨髓海膽麵--上枱時，店員會把慢煮後再燒的牛骨髓加入炒香的海膽麵中，拌勻後整個麵帶濃郁的牛油香，口感濃厚，而主廚特意加入八珍甜醋，以甜酸味中和牛骨髓的膩滯感。（$288）（黃志東攝）

海膽多士配松露醬--煎至帶點點焦糖的法式多士，塗上薄薄的黑松露醬，再放上分量十足的北海道赤海膽，味道濃厚又甘甜，每一啖都甜美鹹香，回味無窮。（$158）（黃志東攝）

煙熏牡丹蝦配帶子慕絲--「相機食先」的打卡前菜，櫻花木的木香較淡，加上青蘋果莎莎醬及刁草的草香味，鮮甜彈牙的牡丹蝦刺身添上複雜的酸、甜及煙熏味，底部的帶子慕絲則幼滑輕盈。（$248）（黃志東攝）

【明報專訊】融合菜是近年的飲食潮流，融合即是將不同地方的美食融為一體，而以細膩見稱的日本菜，加入其他菜系的元素後，為味蕾及視覺帶來衝擊，是一種與別不同的餐飲享受。灣仔一間新開業的居酒屋就在大阪料理上加上創意元素，誘發出充滿驚喜的東瀛滋味。

香港人總是無法抵抗日本菜的魅力，若加上創意變奏為打卡一流的菜式，必定更得大家歡心。位於灣仔的OZAKAYA主打破格居酒屋美食，餐廳位處1樓，沿樓梯拾級而上，會經過一幅型格獨特的LED特色牆，上面綴以香港藝術家的動畫和數碼藝術作品，更會根據時間和氛圍靈活轉換。

餐廳主廚陸希文（Jason）只有35歲，年紀輕輕卻擁有16年入廚經驗。他自小已愛下廚，初入行時是糕餅學徒，後來不斷自學精進廚藝，2011年加入Zuma集團，先後於香港、曼谷、上海等地學藝，並成為日本料理廚師，「可能是糕餅師出身，我認為每一道菜都必須有本身的鮮味，但亦要有驚喜，必須要有點甜味來吊出鮮味，所以在主菜中加點甜度，令到鹹鮮中帶着甜香，鮮味倍增。味道複雜外，我亦希望做到口感層次複雜，每一口也可能品嘗到鬆脆、軟嫩、鹹鮮、香甜，滋味也更加豐富」。

海膽多士配松露醬 啖啖甜美鹹香

先有賣相精緻如法國料理般的海膽多士配松露醬，靈感來自法式西多士。Jason先將多士浸醬油和木魚高湯，再加牛油及糖以慢火將四邊煎香，煎好後在頂部塗上一層薄薄的黑松露醬，最後放上分量十足的北海道赤海膽及紫蘇花點綴。一切開，已感受到多士的香脆，入口還有焦糖芳香及木魚高湯的鮮味，加上味道濃厚甘甜的海膽，每一啖都帶甜美鹹香，令人回味無窮。

煙熏牡丹蝦配帶子慕絲則是一道適合打卡的前菜，Jason將北海道帶子混合忌廉和牛油打成慕絲狀後放在玻璃器皿底部，再分別放上自家製刁草油、牡丹蝦刺身及青蘋果莎莎，顏色以清新的綠白為主調。為了增加嗅覺及視覺效果，他特別注入熏香味清新的櫻花木煙熏，其木香比蘋果木更適合配搭清淡的海鮮，再加上帶微酸的莎莎，以及輕盈細滑的慕絲，愈發襯出刺身的清新鮮味。

甘鯛立鱗燒 尼泊爾咖喱添鮮甜

Jason曾在曼谷工作多年，甘鯛立鱗燒配尼泊爾風味醬汁的靈感，便是來自當年在曼谷餐廳工作時的員工「福食」，「當時的廚房有如聯合國般，有很多不同種族的同事，會輪流炮製自己家鄉美食作為福食，借機交流烹調心得。記得有尼泊爾同事做的家鄉咖喱相當出色，這道菜便參考了他的做法，以番茄、芫荽、香料等打碎後煮成，味道香濃。我特別混合日本味噌，提升醬汁的香料味外，更增添鮮甜味道，這咖喱醬汁配魚鮮便最好不過」。他將鯛魚以高溫油炸表層製成立鱗燒，配上冶味咖喱汁，非常開胃。而伴碟的菜蔬中更有Jason自家醃製的醃茴香，酸爽有致，有助清新味蕾。

至於甜品北海道牛奶脆片配紅豆，則是Jason的拿手好戲。全白色甜品看似平平無奇，卻又層次十足，底部是以咖啡混合檸檬精心製作的甜點醬（pastry cream），然後放着紅豆及以紫蘇葉略醃過的士多啤梨，接着是牛奶雪糕和脫水牛奶泡沫脆片，每層帶有不同味道及層次，集合了香滑、酸甜、軟脆，層次豐富。

OZAKAYA

地址：灣仔莊士敦道74至80號1樓

查詢：3702 5245

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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