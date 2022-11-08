味蕾暢遊地中海 透明袋子滿載海鮮原味

煙熏茄子蓉蘸醬——煙熏茄子蓉蘸醬很特別，落單後侍應會推來餐車，席前將烤過的茄子去皮剁蓉，再撈上乳酪、芝麻醬、橄欖油等，煙熏味突出，很有中東風味。（$148）（黃志東攝）

意式燉牛尾——燉得軟爛的澳洲M5和牛牛尾（上圖，$288），入口化成一股油香，圍邊的奶油粟米醬，奶香帶柔和的甜美，濃淡互配，恰到好處。吃完飲一口以熱情果、菠蘿汁、椰子糖漿調成的Tropical Fizz（下圖，$95），以清新果香中和肉膩。（黃志東攝）

烤茄子卷——大廚Faycal媽媽以往每周都會煮的傳統菜式，將茄子片捲住薯仔，拌入煮得濃稠的番茄蒜蓉洋葱汁，再撒上巴馬臣芝士，酸微微很開胃，素而不寡。（$198）（黃志東攝）

烤虎蝦——有點似西班牙蒜片蝦，但就改用了白酒醬汁，多了點點甜美的酒香，蝦肉爽實，淨食或配酸種麵包，都一樣好吃。（$168）（黃志東攝）

海鮮雜錦——以束起的透明膠袋上枱，剪開後馬上聞到番茄和檸檬的香氣。翻一翻，用料甚豐，鱸魚香軟、大蝦彈牙、迷你八爪魚和蜆肉鮮美，醬汁用來蘸麵包，一塊不夠喉。（$348）（黃志東攝）

【明報專訊】平時去旅行，能夠一次過遊兩三個國家已經很不錯；想同一時間嘗盡地中海多個國家的滋味嗎？有辦法！尖東新開了一家主打地中海風情的西餐廳，不單裝修佈置有異國海島風情，菜式也是由西班牙、摩洛哥、意大利、希臘等地挑選出來的傳統味道，方便心多多的客人，一次過用舌尖遊遍地中海。

席前撈茄子蘸醬 強勁煙熏味

地中海是很多人夢寐以求的旅遊地點：陽光明媚、物產豐富、風景漂亮、美食選擇多。翻開地圖看，地中海面積甚廣，涵蓋歐洲南部、非洲北部和中東一帶，難怪Mulino的餐牌上既有西班牙菜，又有意大利菜、希臘菜、土耳其菜，甚至摩洛哥菜，選擇多多，令人每款都想試。那不如從頭盤開始，來一客帶有中東色彩的煙熏茄子蓉打開胃口。侍應推來餐車，將早在廚房炭爐煙熏好的原條茄子，以刀叉小心翼翼在客人面前去皮，再剁成蓉，然後放入大碗，撈入乳酪、芝麻醬、檸檬汁、橄欖油等配料。茄子香軟柔美，第一口就吃出強勁煙熏味，再來就吃到奶香和芝麻香，帶微微酸，整體味道非常平衡，塗在麵包上吃，令人不禁懷念土耳其旅行時，經常吃到的各式蘸醬，充滿異國風情。

茄子捲薯仔 復刻媽媽味道

這裏的菜式豐富而獨特，全因摩洛哥籍行政總廚Faycal El Moujahid來港澳工作前，曾在不少五星酒店工作，比如摩洛哥、迪拜等，與來自不同國家的廚師交流，掌握了當地人的口味，再加上自身經歷來設計菜單。比如烤茄子卷就是摩洛哥家常菜，也是Faycal媽媽以前每個周末都會煮的菜式。今次他將食材提升，選上圓碌碌又多肉的澳洲茄子切片，捲住薯仔，再以意大利番茄、大蒜、香草、洋葱製成濃稠醬汁，一同燴煮，最後撒上巴馬臣芝士。茄子薯仔卷軟糯入味，番茄和香草的精華匯聚其中，很是開胃。

燒烤出色 肉嫩有肉汁

Faycal是摩洛哥人，燒烤自然是拿手好戲，加上餐廳取得「炭牌」，無論烤虎蝦、羊架還是原條海鱸，都能夠保持肉汁，炮製出炭香肉嫩的效果。如不吃燒烤，不如試試以Carta Fata形式煮的海鮮，用特製的透明耐熱塑膠紙，將法國鱸魚、西班牙迷你八爪魚和大蝦、菲律賓大蜆等包裹束好，連同San Marzano番茄、羅勒、檸檬一同以180℃焗煮10分鐘。剪開袋口，已經聞到強勁番茄香，先試一下大蝦，蝦肉鮮甜實淨，外殼的番茄汁甜酸有致，要啜乾淨才捨得丟棄。八爪魚亦彈牙，用這種半蒸焗法製出來的海鮮，減少了調味料，果然原汁原味，保留了鮮度又不會太韌。順帶一提，餐廳分室內和室外，外面座位寬敞，隔住梳士巴利道可以眺望維港海景。坐在室外品嘗地中海菜，感覺更是舒爽。

■Mulino

地址：尖沙嘴東麼地道62號永安廣場地下1至6及45至46號舖

查詢：2721 3600

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com