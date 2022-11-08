西班牙tapas bar 必吃迷你魷魚包、炸丸子

炸丸子——Bacalao croquette, piquillo all-i-oli，這類炸丸子是tapas bar必備食物，有加入黑毛豬火腿碎的，亦有這款用鱈魚和紅辣椒搓成，炸得乾身，魚肉纖維呈一絲絲，真材實料。丸子上面的all-i-oli香蒜蛋黃醬亦是出色配襯，令丸子更香口冶味。（$23/粒）（餐廳提供）

乳鴿燴飯——平時食西班牙飯，多數以海鮮為主，Pigeon rice則以乳鴿為主角，同樣以海鮮湯熬煮飯底，但又食到啖啖香嫩的鴿肉，更可升級加鵝肝，讓肥肝的甘香油脂流入米飯中，每口都有鵝油香。（$230）（餐廳提供）

街頭小食——Madrid squid bocadillo是馬德里很流行的街頭小食，這裏是改良的迷你版，以烤過的brioche牛油麵包夾住酥炸過的魷魚圈和洋葱，再搽上墨汁蒜蓉蛋黃醬，別有風味。（$55）（餐廳提供）

烤牛肋條——Charred deboned beef rib, roasted pumpkin purée, mojo rojo and mojo verde，用Josper Grill烤爐烤製去骨牛肋條，肉味濃又帶焦香；盤子上的綠、紅、黃三色，是由南瓜蓉、番茄加紅辣椒，以及芫荽製成，不單是裝飾，更可帶出牛肋骨3種不同味道。（$288）（餐廳提供）

【明報專訊】在餐飲方面，香港人絕對是幸福。不同國家的佳餚美味，隨時想食就食。吃過地中海沿岸名菜，不如深入西班牙，體會一下當地流行的tapas文化。灣仔船街新開了一間西班牙酒吧BÀRBAR，既有美酒，又有小食，連大大盤的燴飯都有，最適合happy Friday收工約上三五好友，先飲兩杯，來點小食，天南地北一番。到等齊人後，再好好大吃一餐。

餐廳設計時尚，沿襲西班牙tapas bar特色，設有大量吧枱位，透過開放式廚房，可以看見大廚忙碌的身影。餐單很簡單，生蠔、火腿丸子、番茄包等經典前菜必不可少；52個月的伊比利亞火腿，用來下酒最好不過；當然亦有蔬菜類的沙律小食，先開開胃口。主菜方面，分海鮮、肉類和米飯主食，選擇不算很多，連甜品合共30款左右，明顯貴精不貴多。當中，最令人印象深刻的是Madrid squid bocadillo，去過馬德里旅行的都知道當地流行炸魷魚包，外形有點似我們的熱狗，在法包中塞入炸魷魚，好吃是好吃，但魷魚和法包都相對帶嚼勁，咬起來很費力。主廚Ronald將傳統味道改良了，改以烤香的brioche牛油麵包代替，吃起來麵包香軟，魷圈彈牙又不油膩，加上爽口的生洋葱及特製的墨汁蒜蓉蛋黃醬，香口又美味。

乳鴿燴飯加鵝肝 邪惡美味

主菜方面，最出色一定是燒烤，餐廳使用名牌燒烤爐Josper Grill，無論燒比目魚、燒雞，還是烤牛肋條都火候均勻，充滿燒烤香又帶肉汁。必食還有西班牙燴飯，以傳統大盤盛載，有黑漆漆的墨汁飯，又有以海鮮、龍蝦高湯熬成的乳鴿燴飯，完全體現Surf & Turf 海陸元素食材結合的美味，再邪惡點可以加$75升級加鵝肝，讓肥肝的香油融入飯粒中，更是滋味不凡。

■BÀRBAR

地址：灣仔船街9號地舖

查詢：2810 0008