飲食Quicknote：送香港美酒佳餚巡禮優惠券

【明報專訊】清風送爽，最佳節目當然是在海景餐廳裏享受美酒佳餚。今年香港旅遊發展局繼續舉辦香港美酒佳餚巡禮2022，特邀逾210間餐廳參與「創意雞尾酒」活動，大家可以優惠價$100品嘗充滿「香港味道」創意雞尾酒及小吃。另一個「遊『酒』海岸線」活動，近160間擁有不同海港景致的餐廳限定推出售價$150的美酒佳餚組合；活動當然少不了城中名廚參與，美食家大師姐麥麗敏便跟名廚徒弟黃永強，攜手創作「傳統．傳承」餐單。

明報OL送出200套香港美酒佳餚巡禮2022免費電子優惠券予讀者，100元和150元的電子優惠券各100套。首100位參加遊戲的讀者可獲150元的電子優惠券乙套，免費體驗「遊『酒』海岸線」活動。第101至200位參加遊戲的讀者則可獲100元的電子優惠券乙套，免費體驗「創意雞尾酒」活動。即可到心儀餐廳酒吧，享用指定酒精飲品、小食或各款美食。

優惠券使用詳情：

link.mingpao.com/76682.htm

參加辦法：

1.讚好並分享facebook Mingpao OL專頁內送「香港美酒佳餚巡禮2022」優惠券的帖子

2.於此回答問題並填寫個人資料，就有機會獲得優惠券。名額有限，送完即止

得獎名單將於2022年11月13日或之前在Mingpao OL facebook 內公布

整理：陳詠詩