台式獨特滋味突圍 奇「脆」火鍋 三杯雞湯飄椰香

脆脆椰香三杯雞湯--脆脆椰香三杯雞湯在三杯雞的基礎上再增添椰香，加入椰青及椰奶，面層再焗成可口的金黃脆脆。先呷一啖湯，有吃椰汁糖水的味道，配上各款肉類，非常合拍。（$398）（黃志東攝）

【明報專訊】香港人對打邊爐情有獨鍾，火鍋店愈開愈多，湯底選擇數之不盡，有些食肆更以新奇湯底招徠。連續10年獲米芝蓮必比登推介的美味廚不走尋常路，每年均會推出嶄新湯底博得大家關注，其招牌湯底梳乎厘蟹皇番茄忌廉湯早已獨步飲食界。今年美味廚再下一城，以台菜為主題，推出全新脆脆椰香三杯雞湯，並將三杯雞、蚵仔煎、滷肉等加入湯底及火鍋配料中，成為難得一見的台式火鍋滋味。

位於灣仔的美味廚向來以獨創火鍋湯底及新派粵菜馳名，其招牌湯底梳乎厘蟹皇番茄忌廉湯更加入甜品元素，在湯底蓋上一層輕軟的梳乎厘；又或是在冬蔭功湯底上，加一層cappuccino，成為冬蔭功cappuccino湯，創意絕對超乎你想像。為秉持創新理念，美味廚行政總廚歐陽國民希望在傳統中尋找突破，今年以台灣菜為主題，推出脆脆椰香三杯雞湯及多款創意台菜丸子及餃子。他指台灣菜的特色是多元融合，糅合不同菜系如客家菜、東北菜、日本菜等，其主要特色可概括為「一清、二鮮、三快炒」，「今次選擇『三杯雞』是因為其代表着現代台菜的起源，以『一杯酒、一杯醬油、一杯油』製作出簡樸的家常味道，酒香、油香及醬香並重，很有台菜的基本風貌」。

基於以上理念，他想到以三杯雞製成椰子雞鍋的概念，「希望以交疊的氣味率先給客人留下深刻印象，所以選擇以酒香及椰香構成火鍋湯底的主體，而且三杯雞在椰汁襯托下，肉質會更香滑」。作為主角，脆脆椰香三杯雞湯的選材絕不馬虎，他們選用清遠走地雞來製作，雞味濃，皮爽且肉較鮮嫩緊實有口感。而說到重點的「三杯」，總廚按特定比例混合玫瑰露、雙蒸酒及紹酒，增加層次感和提升香氣，再配合純釀黑豆醬油及100%純芝麻油溝成「三杯」，以確保有醇滑口感及清爽酒香。至於濃濃椰香則是在此基礎上加入特別熬煮的幼滑濃湯，以大量老雞及豬骨熬製，當中亦包括芋頭粒、椰奶、椰青等食材，令湯底濃稠香甜。

金黃脆塊鋪面 輕焯牛肉軟滑

歐陽國民指為突顯主題及增加趣味，在創作過程中想到不少台式食品皆以香脆為主，便嘗試以鹽酥雞為靈感，在火鍋湯的面層加上一個「脆脆湯面」。要製作一個精美的「脆脆湯面」並不容易，他指要花費多重工夫，在製作好的湯面上加入由雞蛋、酒、油及麵包糠製成的麵糊，再原鍋入爐將麵糊焗成金黃色脆塊，在分量控制和調配上都要細心調整，「麵糊要平均鋪平在湯面並維持一致厚度，再平均地灑上合適分量的麵包糠，放入爐內更要細心控制火力及時間，才可令每個湯面都金黃豐滿」。記者先品嘗了面層的脆塊及湯底，入口便感受到椰子的甜香，濃而不膩，還帶少許三杯雞的辣度和酒香。歐陽國民推薦湯底配合日本和牛等肉類，輕輕焯熟後，牛肉表面沾上順滑的椰奶湯底，令肉質更顯軟滑，而當中的酒香亦可提升鮮味。

手打牛丸藏蚵仔 小心「爆漿」燙口

火鍋湯底固然重要，火鍋配料亦同樣創意爆棚，繼以往的北京填鴨餃後，今次又有新猷——三杯雞肉丸、酸菜胡椒白肉丸、沙茶醬蚵仔釀牛丸、滷肉冬菇餃、菜脯蛋豬肉餃等，全部都是大家熟悉的台灣美食。歐陽國民特別介紹一款內有乾坤的特色丸子——沙茶醬蚵仔釀牛丸，他特別在手打牛丸中，釀入能代表台式美食的沙茶醬蚵仔，牛丸在焯熟後入口彈牙，內藏的蚵仔亦保持鮮嫩多汁。惟吃時要小心輕咬，以防丸子「爆漿」燙傷嘴。另外，三杯雞肉丸也是湯底的首選配搭，將日本九州水炊鍋的雞肉丸改為以三杯雞方式調味，吃時會慢慢釋出酒香及油香，令兩者滋味交匯提升。●

美味廚

地址︰灣仔道165至171號樂基中心5樓

查詢︰ 2866 8305

註：另加一

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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