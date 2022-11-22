韓式小酒館 藍蟹魷魚釜山直送

Danji招牌無骨炸雞 、濟州啤酒——韓國的炸雞有多高明，很多人都知道，Jennifer將雞件以秘製醬汁醃一晚，炸後香脆有肉汁，最特別是配上多種生果、蔬菜片，不單顏色更好看，也中和了肉膩感（$188/8件），配清爽的濟州啤酒（$80/支），風味特佳。（馮凱鍵攝）

魷魚海鮮沙律——鮮魷魚、海螺、洋葱切絲，撈上自家調釀足3日的酸辣汁，顏色悅目，爽口醒胃，是打開胃口的好選擇。（$178）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】印象中的韓食，離不開烤肉、烤雞，如果想吃得精緻點，可以試試灣仔日街新開的現代韓國小酒館Danji。你沒有看錯，確是小酒館，單看門面，似足一間法國bistro，尤其是門口摺窗的吧枱位，很有型。翻開餐牌：沙律、前菜、魚乾、雞牛豬、海鮮、飯麵、湯……品種甚豐，且是地道的釜山風味。原來老闆是一個來自釜山的韓國人Jennifer Kim，她不經不覺已來港生活20多年，一直思念家鄉味道，2017年就創辦了韓式雜貨店Seoul Recipe。

她愛飲愛食又愛交朋友，閒時會為客人烹調私房菜。由於手藝好，味道正宗，甚得好評。於是她決定開餐廳讓更多人試到韓菜的美味，以小酒館形式開業就是希望大家在飲住酒的輕鬆環境下，可以三五好友一同分享，如同到了韓國旅行一樣。

秘製醬配海鮮一流

既是韓式雜貨店老闆，選料自然以韓國進口為主。食材方面，韓牛、濟州豬當然必不可少，就連海鮮，好似八爪魚、藍蟹、魷魚等都是由釜山直送。

老闆Jennifer形容釜山人就是對海鮮有種情意結，要用上家鄉風味的食材，才能還原味道。前菜的魷魚海鮮沙律就是很好的例子。簡單用魷魚、海螺和洋葱切成細絲，最特別的是醬汁，全依照韓人烹調習慣自家調製，絕不用現成行貨，眼前這醬汁調好後還要儲存3日才可使用。一啖入口，甜酸味道平衡天然，完全沒有蓋過魷魚、海螺的鮮味爽彈，多嚼幾下，微熱微辣的感覺慢慢透出，配合脆口的生洋葱，很是開胃。

再來的炸雞也很特別，無骨雞件固然炸得透香，想不到伴碟的蔬果片也炸得很好吃：蘋果片香甜、海苔片酥化、紅菜頭片艷麗、牛蒡片脆薄……各有特色，無論配韓啤還是新鮮手工馬格利米酒都一樣適合。

■Danji

地址：灣仔日街7號地下

查詢：2623 9983

文：胡慧敏