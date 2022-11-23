廚房說書人：政府宴客筵席吃什麼？

【明報專訊】政府年底的重頭戲，金管局主辦的金融峰會，順利閉幕，總算搞得好好睇睇。本欄講飲食，這裏也湊湊熱鬧，談談這場盛會的歡迎晚宴菜單，以及跟以往作比較，看看政府宴客筵席會吃些什麼。

當晚的菜單如下：

前菜拼盤：薑葱蓉煙熏凍馬友、千層素鵝、賽螃蟹鮮帶子餃；熱菜三道：香葱雪地明蝦球、芝士焗釀蟹蓋、鮮花椒松草花蒸龍躉球；湯品：松茸竹笙菜膽燉雞；主食：金菇瑤柱扒時蔬伴飄香荷葉素飯；甜品：老陳皮紅豆沙、懷舊老婆餅、港式核桃酥。

首先，今次前菜有3款，不算多，以往可以有多達4款，包括乳豬、燒鵝等港式燒味，而今次的煙熏馬友、素鵝、帶子餃則比較精緻。

至於湯品，近年因為環保和政治正確理由，魚翅已經不會上桌，事實上，早在2013年特區政府公布的公務酬酢活動餐單指引，已經要求往後停止食用魚翅。因此，取而代之的，往往是以燕窩、松茸或螺頭燉湯等較名貴的湯品，今次洋人較多，用松茸竹笙菜膽燉雞，相信比起燕窩更為穩陣。

釀蟹蓋 港府宴客熱門

熱菜方面，以往可以有多達4款，今次也只得3款。釀蟹蓋可算是近年港府宴客熱門之選，無論是宴請習近平、李克強、神州9號宇航員，以及國家奧運代表團，都有這道菜，這道菜是fusion菜，反映了香港華洋共處的特色。

蒸魚則是港府宴客更常見的菜式，差不多每次都會有，這也難怪，因為那也是港式海鮮的代表作。但今次則作出變奏，變成蒸龍躉球，比起原條蒸魚，相信也更易為洋人接受。雞也同屬常見菜式，廣東人便有謂：「無雞不成宴」，這也成了港式筵席的標準，炸子雞最多，鹽焗雞、豉油雞等都有用過奉客，但今次卻沒有，變了明蝦球。

有讀者或會問，那麼港府宴客會否有鮑魚？以現今政治正確的尺度而言，鮑魚無疑會略嫌奢侈，所以近年較少拿來奉客，但去年宴請國家奧運代表團，也有福祿花菇原隻鮑魚。

紅豆沙、老婆餅、核桃酥 展港式風味

主食方面，最常見的是荷葉飯或海鮮炒飯，今次揀了荷葉飯。甜品今次就揀了紅豆沙、老婆餅、核桃酥，雖然並不名貴，但勝在向洋人展示純港式風味。否則的話，以往，甜品有時會用上西式，朱古力甜點、千層酥、芝士餅等都有試過奉客；若然採用中式的話，木瓜盅、核桃露等都有用過。至於以燕窩作甜品，無疑亦會略嫌奢侈，近年亦已經很少拿來奉客了。

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文：蔡子強​（隔周刊出）