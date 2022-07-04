烘焙迷追夢 組名師團傳藝 冬日限定班 教DIY朱古力松露

可愛麵包飾物——工作室引入本地手作麵包飾物品牌パンヤPanya，忌廉檳耳環（下左，$280）、牛角包髮夾（下右，$260）、貓咪餅乾項鏈（上，$300）。（朱安妮攝）

餡料雪藏一天——Alice（圖）指朱古力松露的ganache餡料一定要雪藏一整天，沾滿31℃至32℃的朱古力漿時也不會融化，最後沾滿可可粉便行。（朱安妮攝）

柚子味朱古力松露——聖誕將至，Alice和Yeelin教大家製作柚子味朱古力松露，在派對或宴會上用來招呼朋友，非常不錯。柚子味朱古力帶酸甜味道，沒一般朱古力松露那麼膩滯。（朱安妮攝）

【明報專訊】有人寓學習於娛樂，有人從學習衍生夢想。

有個熱愛烘焙的女生四出報讀不同課程，從東京藍帶到本地著名烘焙學校，就連港式麵包舖的廚房亦是她「拜師學藝」的地方。自言是「職業烘焙學生」的她，一直希望打造一個讓人舒適地學習烘焙的教室。

終於她在堅尼地城的一條斜路上，開展夢想中的工作室，並找來有50多年經驗的港式麵包西點老師傅，教授懷舊港式曲奇，讓香港人喜愛的烘焙口味傳承下去。

沿士美菲路斜路緩緩往上走，便看到不遠處的Alice Baking Studio。白窗框、白門口，室內窗明几淨、光潔企理，小白球吊燈配上本地木匠長尾工作室的紅酒箱家具，能在此搓揉麵糰，期待香噴噴的麵包出爐，光是幻想都已經是一種小確幸。

「7年前開始，我對烘焙好着迷，四圍去上堂，香港好多教室都去過，也到過其他城市學，好想打造一個屬於自己的教室。」以手工法式鳳梨酥打響名堂的烘焙品牌「烘焙‧愛麗斯」主理人Alice Pang說。

翻開Alice的烘焙履歷，最亮眼自然是東京藍帶國際學院修畢烘焙文憑，此外她還修讀過法國Disciples Escoffier在港開辦的法國糕餅烹飪藝術文憑課程，以及台灣、香港大大小小的烘焙教室課程。笑言是「職業烘焙學生」的她，希望綜合多年學習經驗，打造出一個理想教室給學生上課。工作室環境寬敞，窗外綠意盎然，中央位置設有一張長方形工作枱，即使8個學生一同上課，仍有足夠活動空間。她認為教室首要環境寬敞，其次要小班教學，讓學員有足夠空間和時間去製作。

懷舊港式曲奇班 秒殺爆滿

作為「職業學生」多年，Alice除了在名牌烘焙教室學藝，亦經常走進本地麵包店的工房幫忙實習，認識不少本地烘焙界猛人，例如現時人氣極盛的嘉多娜餅屋兩名師兄（主理人），兩人二話不說便幫忙當客席導師，教授製作港式麵包；另一名猛人則是前皇后餅店的豪師傅，Alice說：「豪師傅在皇后餅店做了50多年，去年加入我們團隊，一起做鳳梨酥。」由於豪師傅有多年製作港式麵包糕點經驗，Alice便邀請他加入工作室，教授懷舊港式曲奇，一開班便秒殺爆滿，超過200人後補，現正不斷加開中。

現時工作室的烘焙課程主要分3大類，港式懷舊麵包西點、麵包與朱古力。每班最多只有8個學生，大部分課長約3小時半，學生均可參與實習。以「懷舊曲奇專修課」（每位$980）為例，由豪師傅教導製作逐漸失傳的「老餅」，如黃梅果醬曲奇、腰果曲奇、朱古力曲奇、牛油薄片和花生朱古力，還會教學生以傳統方法手搓曲奇和唧花技巧，令老香港西點得以傳承。

而麵包班方面，Alice說會邀請不同烘焙店的主理人教授其招牌包點。「無論港式菠蘿包、腸仔包，好多人都有興趣，有些人send過來（fb）問，可否教雞批、教蛋撻，希望將來在工作室教一款我最鍾意的麵包——牛角包。」她說現時工作室以教授製作麵包為主，亦開辦朱古力製作班，原因是坊間這類型的班較少。「我們舉辦的課程，希望與別不同一些。」

12月起推朱古力班 教調溫技巧

朱古力班暫時以初階內容為主。12月起推出冬日限定手作朱古力基礎班（每位$1080），請來於2020年修畢Disciples Escoffier糕點文憑課程的朱古力導師Yeelin，教授製作法式黑朱古力松露（chocolate truffles）及蒙地安（chocolate mendiants），涉及朱古力調溫等技巧。

朱古力松露迎聖誕 外脆內滑

為迎接聖誕，Alice和Yeelin教大家製作柚子味朱古力松露，學會後便可以在聖誕派對、晚宴上大派用場。Alice分享歐洲在9至11月盛產松露，後來有人把朱古力製成圓球狀，模仿成松露，朱古力松露結果成為了歐洲人常吃的聖誕甜品。Yeelin表示主要有3大製作工序，先製作ganache餡料（基本做法是混合鮮忌廉和朱古力），今次他們教大家將柚子味朱古力拌勻忌廉和牛油做ganache；之後覆蓋已調溫的朱古力成為外層（coating），最後在表面沾滿可可粉做裝飾。記者即時試吃，朱古力味特濃，外脆內滑，酸甜適中。Yeeline又建議使用Valrhona朱古力製作，因為品質最佳。如果沒信心將朱古力調溫得宜，可以直接把ganache圓球沾滿可可粉後吃用，但這就少了外脆內軟的口感，略為遜色。

■愛麗斯工作室

地址：堅尼地城士美菲路83號時美閣地下2及3號舖

查詢：5590 2900

fb：烘焙·愛麗斯

■食譜

柚子味朱古力松露

工具：塑膠刮、手套、手提攪拌器、食物溫度計、已鋪保鮮紙的盤子

材料（約18至24粒分量）：

ganache餡料：

•Valrhona柚子味朱古力

（切碎）……150克

•鮮忌廉 ……60克

•無鹽牛油（室溫）……6克

•鹽……適量

外層調溫朱古力：Valrhona 61%黑朱古力……320克

裝飾：可可粉……適量

做法：

1.鮮忌廉加入小鍋，慢火加熱，至鮮忌廉邊冒起細泡，關火，加入柚子味朱古力碎，再加入牛油和鹽，攪拌至朱古力融化成ganache

2.以手提攪拌器把ganache打滑，再用保鮮紙包裹ganache，放進雪櫃雪一整天至結實

3. 翌日取出ganache

4.戴上手套後，用細匙羹舀一匙ganache，用手搓成圓球，放在盤上，此分量約可搓18至24個圓球

5.把盤子放進雪櫃1小時至定形

6.將黑朱古力放進細小的不鏽鋼或玻璃器皿內

7.用小鍋煲滾水，放入已盛載黑朱古力的器皿，隔水加熱，不斷攪拌至完全融化，朱古力漿溫度至50℃至55℃，關火

8.取出器皿，朱古力漿室溫放涼至27℃至28℃，再隔水加熱至31℃至32℃，關火，取出器皿

9.從雪櫃取出圓球ganache，逐個放入朱古力漿中，再沾上可可粉即成

貼士：

•柚子味朱古力於烘焙店有售

•外層宜選61%黑朱古力，濃而不澀

•宜放入4℃雪櫃儲存，一周內食用

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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