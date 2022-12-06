90後環遊世界10年 炮製fusion菜記遊歷

Mapo Tofu——名為麻婆豆腐，卻又不是豆腐。靈感來自中東人最愛的鷹嘴豆沾醬，Yat改用黃豆炮製成細滑豆泥，配合四川醬料炒香的雜菌碎同吃，香而不辣，非常冶味。為了方便進食，附以炸過的蓮藕脆片，香脆與綿密絲滑混合，衝突中又很和諧。（$98）（朱安妮攝）

Pani Puri——Pani Puri是印度出名的街頭小食，平時印度廚師會把洋葱、番茄、乳酪等塞入以薯仔炮製成的空心脆球中，這裏則是升級版，填入美國蟹肉沙律，吃出絲絲蟹肉之餘，又加了帶淡淡硫磺味的Kala namak黑鹽來調味，營造一點異國風味。（$118）（朱安妮攝）

耳目一新——裝飾得十分可愛的小撻Kuih Pie Tee（前，$128），靈感來自娘惹菜的小金杯，但這個尺碼更大，中間放入中拖羅他他，混合了日本芥末、柴魚啫喱，是一道香脆又清爽的冷盤。主菜Lamb Belly Roulade（後，$288）用上蒙古羊腩，先燜熟切粒，再將部分羊肉打碎成為羊肉慕絲，炮製成法式肉卷，加入中東綜合香料，吃起來羊肉嫩口，又帶點點中東風情。（朱安妮攝）

【明報專訊】有些人喜歡到處尋找新餐廳試食，追求飲食上的新鮮感。可能是想尋找新的用餐體驗，又有可能是抗拒千篇一律的菜單。若你也是這類人，中半山新開的Goldfinch大抵正好符合要求。小店位於善慶街，門外有樓梯有大樹，清幽安靜。最重要是這裏吃到的，全是主廚兼老闆鄭俊逸過去10年旅居世界各地時，見過、吃過、煮過的菜式，手法集各家大成，味道保證只此一家，絕對能夠帶給你耳目一新的味覺體驗。

別小看90後的鄭俊逸（Yat），在香港土生土長，當其他小朋友沉迷卡通、模型玩具時，他就站在廚房門口望住媽媽煮飯做菜。8歲已模仿電視烹飪節目，煮出家常菜給家人吃，可謂無師自通。專上院校畢業後先到澳洲的餐廳工作，再到法國廚藝學校藍帶國際進修1年法國菜。學成後到阿聯酋實習，其間認識了厄瓜多爾籍同學，受邀到厄瓜多爾北部山區Intag工作，跟當地人一同利用在地食材研發新食譜，繼後還浪遊南美多個國家，又曾在法國旅居工作……前後10年，環遊世界，見盡吃盡不同國家的美食。憑着天賦的敏感觸覺，每次吃到當地菜式及新食材，腦中就會自動將之歸類，並依據其性質味道，搭配新的烹煮方法。久而久之，滿腦都是新點子，他亦躍躍欲試自己的手藝。於是決定回港開設屬於自己的餐廳。

不一樣麻婆豆腐 蓮藕炸片蘸豆泥

小店選址清靜的中半山，共有兩層，內內外外的牆壁都繪上金翅雀的壁畫，氣氛優雅。翻開餐單，款式不多，5款前菜、4款主菜、3款甜品，僅此而已。屬share portion，三五知己來的話，隨時可以試勻全部菜式。菜式看似很簡單，但其實全是主廚根據過去的遊歷，悉心配搭而成，彷彿每道菜都有一個故事。以Mapo Tofu為例，名為豆腐，其實是黃豆泥。靈感來自阿聯酋實習時，看見當地人每餐都以比得包蘸鷹嘴豆沾醬（hummus）來吃，於是就想出以製作中東沾醬的方式，用黃豆代替鷹嘴豆，加入檸檬汁和橄欖油；並以四川香辣醬炒香雜菌碎來呼應麻婆豆腐的做法。吃時以炸得脆口的蓮藕片取代比得包，豆泥綿滑，與冶味的沾醬非常夾，加上脆卜卜的藕片，是很好的下酒菜。

秋冬限定 法式蒙古羊腩慕絲卷

Yat遍遊世界，或者你會以為這裏的食材一定稀奇古怪，那就錯了。「食材我會選擇就近的供應商，台灣白鱔、湛江的冰鮮雞、本地的馬友與大蜆等，我覺得一來比較環保，二來品質會更為新鮮。」Yat解釋自己的烹飪理念，像是Lamb Belly Roulade就是秋冬限定菜，選用羶味較重的蒙古黑草羊腩，一半先燜熟切粒，另一半打碎炮製成羊肉慕絲，用慕絲將羊肉粒捲起，製成法國菜中常見的roulade（肉卷）；加入中東香料、提子乾等，配紅燈籠椒製成的果醬泥及皇帝菜，就成了混合中東、法國口味的fusion羊腩卷。吃起來，香軟腍滑，羊香濃郁，非常特別。每道菜的配搭背後都有很多考慮，故事太多，餐牌也裝不下，想知道多一點，來吃飯時不妨和Yat多點交流，吃起來，一定更加滋味。

■Goldfinch

地址：中環善慶街2號地舖及閣樓

查詢：9762 7528

註：逢周一休息

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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