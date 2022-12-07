廚房說書人：舊日港式聖誕大餐吃什麼？

【明報專訊】踏入12月，很多朋友都在想着聖誕了，聖誕派對、聖誕禮物、聖誕大餐……

小時候，家境並不寬裕，吃西餐並不像如今般成了生活日常，一年未必可吃很多趟。於是，每到聖誕，總會纏着父親「扭計」，央求吃上一趟聖誕大餐。但慢慢發現，這些所謂聖誕大餐，就如麥兜卡通裏那幾句對白：「常餐有咩嘢食？即是同特餐一樣囉；咁特餐係咩嘢嚟？同快餐咁上下囉……」

與平常相比，聖誕大餐無疑較特餐或常餐多了幾道菜式，但只要隔幾天再來，便會發現，其實與除夕大餐、元旦大餐，根本沒有多大分別，充其量只是多了幾片冰冷火雞，而最為不幸的，是那味如嚼蠟的東西。

年輕讀者或會問，那麼究竟舊日香港的聖誕大餐是吃些什麼？書櫃有本已故香港歷史風俗掌故專家吳昊著作《飲食香江》，收錄了一張1961年銀宮餐廳聖誕大餐菜單，相當豐富，共有10道「菜式」，每位6元，由平安夜黃昏6時起，以及聖誕節正日中午12時起供應。讀者又估估，究竟有什麼菜式？答案是：果子咯嗲、燕窩雞茸湯、吉列石斑他打汁、瑞士肥鴨、燒火雞火腿、焗法國粉仔、聖誕布甸、合時生果、咖啡或茶、禮品一份。

果子咯嗲即是雜果沙律之類

讀者或會抓頭，什麼是咯嗲、他打汁？咯嗲即是cocktail，果子咯嗲即是雜果沙律之類；他打汁是tartar sauce，如今吃炸魚、炸蝦、炸蠔、可樂餅，都常沾此汁來食，事實上，麥記魚柳包也是用此汁。小時吃聖誕大餐，真的有禮品一份，當然大家不要太大期望，只是氣球、花哨之類。另外也有一張1966年金馬車飯店的菜單，短短幾年後，也是10道菜，收費已經要10元。兩張菜單中除了火雞和聖誕布甸之外，其餘菜式皆與聖誕無關，但卻可給我們一個概念，1960年代老香港吃西餐，究竟吃些什麼。

一餐大概等於一天薪水

那麼收費6元、10元又是怎樣一個概念？1966年天星小輪收費由2毫加至2毫半，加價斗零，引發了一場暴動。當時一般文員月薪大概是100至200元左右，那即是一餐大概等於一天薪水。有趣的是，書中又提到，當年聖誕大餐生意不錯，讓中餐館都想分一杯羹，於是也有推出中式聖誕大餐。例如紅寶石酒樓推出的聖誕翅席，12位用收220元，比西式聖誕大餐貴得多，包括聖誕大拼盤、蟹黃扒豆苗、合核鮮蝦仁、雞絲翅、金牌鹽焗雞、花膠燉北菇、紅燒大水魚、七彩煙銀䱽、生炒糯米飯、甫魚伊麵、聖誕布甸。除了聖誕拼盤和聖誕布甸兩味之外，其餘根本與聖誕「風馬牛不相及」，反而更似平日飲宴（當然較少吃水魚），而書中並沒交代聖誕拼盤是什麼。中式聖誕大餐只不過是巧立名目「搵快錢」之作而已。

大家或許會問，那西方傳統在聖誕節會吃些什麼？篇幅關係，下篇再談。

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文：蔡子強​（隔周刊出）

[Food & Beverage]