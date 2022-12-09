靚裝伴聖誕大餐 法式小牛臉 遇上白飯泡沫

【明報專訊】對情侶來說，聖誕是其中一個令感情升溫的重要節日，當然要找一家靚裝潢、靚景餐廳，在浪漫氛圍下吃一頓高質素的full course西餐，好讓對方開心。距離平安夜只有2星期，若你仍未有心水選擇的話，以下3間餐廳有靚景有靚裝，食物水準有保證，值得考慮。

年初開業的法式新派餐廳Clarence，位於中環人氣食廈的25樓，從餐廳的玻璃窗，可俯瞰砵甸乍街的中環繁忙景致及充滿懷舊色彩的大館景色；12月更可看到大館檢閱廣場上的聖誕樹及燈飾，節日氣氛濃厚。餐廳室內裝潢簡約時尚，弧形絲絨沙發配雲石枱，私隱度甚高，非常適合情侶撐枱腳。餐廳亦於12月份午市及晚市時段推出全新節日套餐，客人可選4道或6道菜式，一邊欣賞窗外聖誕景色，一邊品嘗節日大餐。

亞洲烹調手法演繹新派法菜

由法籍名廚Olivier Elzer與徒弟Simon So「煮」理的Clarence，跟傳統法國菜餐廳略有不同，兩師徒聯手以亞洲烹調手法來演繹全新法式料理。而今次的節日菜單，Olivier強調創作意念來自一個平凡的阿爾薩斯小孩的回憶，即他本人。他感性地說：「對我來說，聖誕是最能勾起童年回憶的節日。平日不能負擔鵝肝、魚子醬及煙熏三文魚等貴價食材，只有每年在聖誕才出現。有許多食材都是因為聖誕才第一次接觸，例如魚子醬。」於是他每每從美好的聖誕回憶中找尋靈感，創作出多道結合創意和傳統的法國菜式。

菜式由淡至濃 鴨肝凍批打頭陣

節日菜式的味道由淡至濃。打頭陣是經典鴨肝凍批，他先以鹽和胡椒將鴨肝調味，再用上家鄉阿爾薩斯出產的Gewürztraminer葡萄酒來醃過夜，增添甜味，然後放進真空玻璃瓶中以高溫烹調，冷卻後伴上松露、Gewürztraminer酒啫喱和水果蓉即成，入口甜美又清香。接着的開胃菜為煙熏鱒魚，Olivier分享法國人的節日傳統愛吃煙熏三文魚，不過他笑言香港的煙熏三文魚（菜式）氾濫，因此他轉用較珍貴的煙熏鱒魚。先用檸檬醃煙熏鱒魚，讓魚肉中滲入檸檬清香，在魚片上加厚忌廉和魚子醬，搭配法式小鬆餅享用，入口清爽，十分醒胃。

近年威靈頓牛柳大受歡迎，Olivier便換上港人喜歡的帶子。他說法國帶子12月當造，他以酥皮包裹半殼法國帶子、蘑菇、菠菜等配料，充滿牛油香的酥皮香脆鬆化，法國帶子肉質彈牙，甚有驚喜。

燉牛臉肉代替火雞 軟腍香滑

這裏的節慶菜單主菜，沒有一般的火雞肉，大廚改以法式燉小牛臉肉配燴飯泡沫來招呼大家。Olivier指法國的傳統聖誕菜式必有家禽，如火雞、乳鴿等，但由於法國部分地區早前出現禽流感，他索性改做經典的法式燉牛臉肉。這次精挑香港甚少見的小牛臉肉（veal cheek），以小牛高湯燉3至4小時至軟腍，「小牛臉肉令我想起香港人喜愛吃牛腩，會伴飯吃，便構思炮製小牛臉肉飯，不過配白飯太單調，於是將飯製成泡沫狀」！白米煮成燴飯後製成泡沫狀，米香濃郁，口感像米糊，搭配小牛臉肉吃時，的確有點聯想吃牛腩飯的風味，非常有趣。

金山軟芝士塗法包 蜜糖添一點甜

Olivier說，在法式餐飲上，主菜和甜品之間會供應芝士。他揀選了12月當造的Mont D'or金山軟芝士，將松露和芝士放進焗爐焗15至20分鐘至軟身，塗抹在脆法包上，再澆上蜜糖吃，鹹甜風味極佳。最後的栗子蒙布朗（Mont blanc）是法國冬日經典甜品，用酒杯盛載，杯中注入栗子忌廉、時令水果、麵包脆脆及栗子等，鋪上一片圓形薄脆，薄脆上唧了混合白蘭地酒的栗子忌廉，層次複雜。提提大家，菜單可選4道或6道菜，6道菜分量剛好，如胃口小的可選4道菜，餐單上會減去煙熏鱒魚和熱Mont D'or芝士。

■Clarence 4道或6道菜節日套餐

供應日期：即日至12月31日（午市及晚市）

價錢：4道菜每位$888、6道菜每位$1388（另加一，大小同價）

地址：中環砵甸乍街45號H Code 25樓

查詢：3568 1397

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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