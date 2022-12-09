鳥瞰維港大歎地中海菜

【明報專訊】地中海餐廳Salisterra是城中公認的靚景餐廳之一，甫入餐廳即看見大型吊燈，裝潢典雅，而落地大玻璃可鳥瞰維港景致及金鐘街景，聖誕節期間此位置最搶手，能否得佔地利就看彩數了。今個聖誕，餐廳於平安夜、聖誕日及聖誕翌日推出節日套餐，由行政總廚Cary Docherty主理。他擅長地中海菜，重視食材的flavours（風味），他慎重地說不會對食材「大細超」，「碟上出現的每一樣食材都重要，如鴨肝凍批，一般人會認為鴨肝最重要，要找最好的材料，像法國的鴨肝，而忽略其他配菜。但對我來說，其他一切都重要，如紅菜頭，我也堅持要用清香的法國紅菜頭」。單看食物擺盤簡約，然而每樣食材均能互相提味，達到味道和諧取勝。

菜式方面，平安夜提供4或6道菜晚餐。4道菜有紅菜頭啫喱配法國鴨肝凍批、龍蝦湯、Pavlova梨子蛋白餅，主菜可2選1，分別是香烤澳洲和牛西冷扒或香燒海鱸魚配蘑菇清湯。6道菜則加上香燒帶子及Mont D'or金山軟芝士；聖誕日及翌日則推出3道菜式午餐或晚餐，包頭盤、主菜及甜品，每項均有多道菜式選擇，主菜會配搭煙肉、忌廉粟米、薯蓉及椰菜仔等配菜。主菜推介慢煮火雞胸及火雞腿肉配蔓越莓醬，以及烤肉眼扒及牛骨髓。雖然擺盤簡約，但火雞肉濕潤帶肉香，比起傳統火雞肉更勝一籌。

■Salisterra平安夜晚餐、聖誕節午餐及晚餐

供應日期：12月24至26日

價錢：平安夜晚餐 4道菜每位$1288、6道菜每位$2288

聖誕日及聖誕翌日 3道菜午餐每位$988、3道菜晚餐每位$1188（另加一，大小同價）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場奕居49樓

查詢：3968 1106

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