吹海風感受摩洛哥風情 中東菜猛「醬」如雲添滋味

香腍小羊腿——燉小羊腿伴米粒麵（前，$278），熱辣辣的新西蘭小羊腿燉得香腍，居中大骨一抽就出，羊肉細滑，羶香陣陣，最特別是像米粒的意大利麵，入口細碎又不會太腍，用匙羮送入口，連汁同吃很掛汁。至於加入鷹嘴豆蓉調成的雞尾酒Chick Chick Colada（後，$128 ），帶點椰香似Pina Colada，但就多了豆蓉的綿滑口感，很新奇。（馮凱鍵攝）

特色沾醬——鷹嘴豆蓉（左上起順時針方向）、甜椒醬、巴巴回茄子醬、地中海酸奶酪，去過中東旅行的話，對這些沾醬及比得包（右）一定不會陌生。鷹嘴豆蓉粉粉綿綿、豆香濃郁；甜椒醬加了核桃，酸甜帶脆；茄子醬的煙熏香出色；酸奶酪酸得夠勁，奶香幽幽。4種沾醬配上即搓即焗的比得包，各有特色。（$198/4款，連比得包）（馮凱鍵攝）

【明報專訊】摩洛哥在今屆世界盃為全球帶來驚喜，想更認識這個北非國家，不如從美食開始。最近尖東麼地道開了一家全新中東菜餐廳Bushra，由來自摩洛哥、黎巴嫩和埃及的大廚主理，將各式中東名菜展現眼前。值得一提的是，世界盃期間會直播球賽，怕嘈的顧客可以預訂2樓的向海陽台吹吹海風，飲杯充滿中東情調的特飲，感受一下異國風情。

睇卡塔爾世界盃，是否也燃起對中東異國風情的嚮往？不用千里迢迢飛去當地，先到尖東海旁的Bushra感受一下。餐廳共有兩層，樓下以閃耀的金色為主題，活現《一千零一夜》的貴氣場景，亦設室外座位。不過要數全店最佳位置，定要數2樓陽台，白色牆壁、藍白花磚地、精美的銅製燈罩、色彩斑斕的編織軟墊抱枕……裝修有如同摩洛哥的傳統茶室。陽台外望維港美景，最是寫意。

鷹嘴豆蓉綿密 地中海酸奶酪細滑

香港人對中東菜始終陌生，打開餐牌也不知如何入手。要知道，中東國家大多氣候炎熱，當地人愛吃沙律、前菜；尤其是各式沾醬配麵包，更是餐餐必備。當地的沙律，以大量歐芹、燈籠椒、果仁、橄欖等製成，醬汁也帶濃重的香料味，與我們平日吃慣的西式沙律，味道完全不同。吃不慣，可試試各式頭盤，沾醬是必點的：鷹嘴豆蓉、甜椒醬、巴巴回茄子醬、地中海酸奶酪各有特色。鷹嘴豆蓉是中東三餐均會出現在餐桌上的美食，將鷹嘴豆煮熟搗爛，加檸檬汁、橄欖油等拌勻，綿密絲滑，口感很好。至於甜椒和茄子都經過煙熏，再手剁成蓉，避免完全破壞纖維。甜椒醃過後加入核桃，酸酸脆脆；茄子醬煙熏味最是突出，質地黏稠，更加入紅石榴提升甜味。自家製的地中海酸奶酪則是希臘特色醬，用一晚時間過濾乳清，奶香充沛，豐厚細滑。將沾醬抹在即搓即焗的比得包上，先開開胃口，為迎接以下的中東大餐做好準備。

尖頂鍋燉牛肉 味道迎合港人

忘了說，這裏共有4名大廚，總廚是來自摩洛哥、曾在希臘工作的El Mehdi Zenasni，帶領兩名黎巴嫩及一名埃及廚師工作。一人負責冷盤沾醬、一人專責燒烤、一人拿手做燉菜，分工合作，互相補位，炮製出多個中東國家的名菜。比如摩洛哥出名的塔吉鍋（tajine）在這裏就能吃到。這個擁有三角尖頂鍋蓋的陶鍋，是當地家家戶戶都有的廚具，用來做燉菜，存氣又存味，水氣在尖頂凝聚又回流鍋內，令食物久煮也不會乾水，原汁原味。事實上Zenasni做的牛肉塔吉，比記者在摩洛哥當地吃到的更好味，一來火候好，牛柳慢煮後用塔吉鍋燜煮1小時，入口仍然軟嫩，每啖都非常入味；加上香料的味道稍減，加了杏脯及西梅等果乾來燜，味道香甜，更迎合港人口味，可見總廚在調味上也做了不少功課。

世界級調酒師設計 雞尾酒加豆蓉有趣

除了食物特別，這裏的雞尾酒也值得一提。事關老闆請來亞洲50最佳酒吧之一The Wise King的世界級調酒師Sandeep Kumar，為餐廳設計多款加入中東元素的特飲，坊間少見。比如Chick Chick Colada，味道有點似經典雞尾酒Pina Colada，同樣有椰香，但雞尾酒中竟然加入了鷹嘴豆蓉，飲起來，豆泥的綿密和豆香，非常有趣。至於以中東經典甜品果仁蜜餅（baklava）設計出的Baklava Sour，輕呷一口，既有開心果的味道、橙花蜂蜜的香氣，又飲到蘭姆酒的馥郁，香香甜甜，很易入口，如果就此飲醉了，會做一個阿拉丁的夢嗎？

■Bushra

地址：尖沙嘴麼地道66號尖沙嘴中心UG16及G6號舖

查詢：6172 3591

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

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