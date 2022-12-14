大麥與可可甜美邂逅 威士忌配朱古力美味組合

朱古力麥芽始祖——Glenmorangie自Dr. Bill Lumsden入主以後便以破格的實驗聞名，除了不同種類的木桶及酵母，這款用到Chocolate Malt為主題的酒，以香甜豐富的風格獲得很多女士青睞，也是不少餐後甜品的良配。（品牌提供）

米芝蓮名廚聯乘——去年推出的The Macallan Harmony Collection Rich Cacao由酒廠總調酒師Polly Logan與西班牙名廚Jordi Roca合力設計而成，不單從顏色聞香口味到餘韻都帶明顯朱古力感覺，包裝亦以製作朱古力的殘餘回收重塑而成。（品牌提供）

入門級雪莉桶酒——Scallywag The Chocolate Edition這款新作專門選取了一些Speyside地區出產、帶朱古力和其配料風味的雪莉桶原酒去製作，像乾果、香料和果仁等，聽起來已和朱古力十分合襯。（品牌提供）

期間限定店——想要了解多些有關威士忌和朱古力的配搭，在中環ifc商場1樓開設的The Whisky Library x Conspiracy Chocolate期間限定店，將有來自朱古力工場大師及威士忌專家為大家解答問題，並定期舉行工作坊。（品牌提供）

【明報專訊】臨近年底佳節，接下來有一連串讓大家慶祝不斷的活動。在禮物清單或是餐桌之上，總是少不了美酒和甜食。今次就介紹一下威士忌和朱古力這個簡單而經典的美味組合，大家和親友聚會時不妨試試。

雖然像美國、加拿大的flavored whisky或是一些whisky based的利口酒，可能真的會加入朱古力，大部分威士忌多樣的味道，從來都是來自水和大麥、發酵、蒸餾，以及最重要的陳年過程。用作酒類製作的穀物中，像chocholate malt這一類其實和可可豆並無直接關係，只是深度烘焙出像是黑朱古力般深的顏色，高地威士忌廠Glenmorangie推出已久的旗艦款Signet也強調配方中有用作黑啤酒生產的原料，味道上的確帶點像烤烘、多士，以及朱古力的感覺。尤其較濃郁的歐洲雪莉木桶，很多時候陳釀的作品也會出現類似味道，而其他類型木桶的水果感覺則可作為一個點綴，像The Macallan早前推出的Rich Cacao就用兩種不同的Seasoned Sherry Casks原酒互相調配。我自己本人就頗喜歡Dark Sherry風格的作品，像黑朱古力甚至咖啡等帶點微甘的感覺。

威士忌味朱古力

說到朱古力，可能很多人也喜歡這種零食。差不多每個國家也有生產朱古力，相信香港人對日本的朱古力都不會太過陌生，就像Pocky的「大人の琥珀」、Kitkat Chocolatory的Whisky Barrel Aged等，都是一些大家耳熟能詳的大品牌推出的威士忌別注版。又例如Sils Maria、Royce等這些較高檔的朱古力品牌，甚至有直接和日本威士忌酒廠聯乘推出朱古力。事實上，其他國家也有品牌利用威士忌桶去作可可豆發酵的環境，讓絲絲酒香和木桶感覺滲到原料之中。

回到香港，也有本地品牌製作威士忌朱古力。Conspiracy Chocolate便是一家奉行From Bean-to-Bar、由產地開始嚴格控制質素的手工朱古力品牌，除了傳統風格及一些本地特色口味以外，最近也和The Whisky Library合作，以Remarkable Regional Malts系列中的其中兩款作品，創作出雪莉桶及艾雷島口味的朱古力款式（圖1）。前者意外地帶有豐富莓果的味道，後者就以土壤和木炭香氣為主，兩者同樣相當特別。

碰撞出來的火花

如要將朱古力配搭單一麥芽威士忌，味道較清新的威士忌，比較配合牛奶味道極重的白朱古力、或是水果味道主導的款式；而濃郁口味的雪莉桶威士忌，或是味道甜美多一點的作品，比較容易做到相輔相成的效果，可配搭餡料較豐富的朱古力；至於煙熏泥煤味重的，甚或帶海洋風味的威士忌，不妨試試極高可可百分比或是極重焦糖甜味的朱古力款式，定會令你有意想不到的效果。

以上的配搭方法，其實也不止朱古力本身，就連其他以同類朱古力入饌的食物甜點而至飲品，也能夠採用近似的準則嘗試自行配對。當然，簡簡單單地先慢慢呷一口威士忌，趁口腔中仍充滿酒香時，再將朱古力放在口中，慢慢混合在一起，已是人生享受。

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

編輯：陳淑安

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