飲食Quicknote：最後召集！「打卡」甜點賀聖誕

【明報專訊】明天便是平安夜，還沒準備好聖誕禮物？賣相精緻又美味的「打卡」聖誕甜品，相信是不錯選擇。說到聖誕甜品，樹幹（或樹頭）蛋糕是最具代表之一，當文歷餅店by DOMINIQUE ANSEL本月推出多款節日限定產品，最亮眼的是星星栗子及冬日士多啤梨樹幹蛋糕。前者以焦糖牛奶朱古力慕絲作外層，餅底為雲呢拿牛油曲奇，內餡有焦糖海綿蛋糕、栗子蓉及榛子朱古力脆片餅乾等，層次豐富。後者則以士多啤梨海綿蛋糕和日本士多啤梨果醬為餡，蛋糕面上點綴日本士多啤梨，口腔滿是香甜的莓味。

如心酒店集團旗下甜點品牌Nina Patisserie推出聖誕樹造型開心果朱古力撻、薑餅人曲奇等多款聖誕甜品，當中少不了應節的朱古力聖誕樹頭蛋糕，朱古力「樹紋」刻劃得維肖維妙，由即日至12月26日全線門市有現貨供應。美式餐廳Dan Ryan's Chicago Grill利東街店的Grab-n-Go位置，由即日至12月31日推出期間限定聖誕甜品，包括造型精美的聖誕樹幹蛋糕、聖誕樹紅絲絨杯蛋糕、聖誕蛋糕棒棒，以及紅絲絨曲奇。

茶葉品牌Tea WG由即日至12月31日在香港全線Tea WG沙龍及精品店推出限量版聖誕喜悅之茶馬卡龍，粉紅色蛋白霜餅外層灑上一層金黃焦糖脆粒，華麗貴氣，搭配香甜的杏桃甘納許餡料，層次豐富。●

Dan Ryan's Chicago Grill（利東街店）

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G40及 G41 號舖

查詢：2877 1918

當文歷餅店 by DOMINIQUE ANSEL

查詢：dangwenli.com

Nina Patisserie

查詢：ninapatisserie.com

Tea WG

fb：@Tea WG Hong Kong SAR

整理：陳麗斯