松阪牛包生蠔 滿口umami

【明報專訊】日本和牛迷要注意了，city'super籌備逾1年，終於在今個月引入日本三大和牛之一的松阪牛來港！供應的松阪牛為39至42個多月大的牛隻，肉質達A5級數，油花細膩有肉味，除了在超市內找到，同時亦於自家日本餐廳味蔵推出期間限定菜單。若想享受松阪牛原味，最佳吃法當然是燒肉，可選鹽燒松阪牛赤身（臀肉）、兩款秘製汁燒松阪牛肩小排和牛胸腹肉，由於一般松阪牛的脂肪熔點約17℃，比一般和牛的26℃低。將肉兩面在鐵板上輕焯10秒，至三至五成熟，油脂已經融化，肉味甘香，入口即化。記者欣賞全新創作的松阪牛鮮蠔卷，總廚說：「最初構思用Oyster Blade（牛板腱，圓圖），大家便開玩笑說不如配生蠔（oyster）來吃！」玩笑當成真，他反覆創作近1個月，試了10多款不同生蠔，最終使用A5級松阪牛牛板腱肉薄片包裹新鮮法國生蠔，煮時不斷加入秘製醬汁，當牛肉達八至九成熟時取出。入口時，肉嫩而蠔微暖，清爽的蠔鮮提升了和牛的umami（鮮味），可以平衡味道。店內的王牌料理創作鍋，亦可選松阪牛臀肉，搭配茅乃舍特製木魚湯享用，每片牛肉煠10多秒至五成熟即可，入口軟嫩有肉味。

■味蔵 by city'super：期間限定松阪牛美饌

供應日期：即日至2023年1月31日

地址：銅鑼灣糖街25至31號sugar+ 3樓

查詢：2219 0738

註：另加一

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