金黃吉士馬蹄糕 一咬「索索聲」

【明報專訊】香港匯聚中西文化，傳統中式點心不時以西式食材入饌創作，帶來嶄新食味，原來早於30年前馬蹄糕便拌入吉士粉，變成香滑帶澄黃色的馬蹄糕，相信許多上一代都吃過這種懷舊吉士馬蹄糕，著名中菜食府粵軒今年推出4款賀歲美點中，黃金馬蹄糕便屬於這種懷舊吉士馬蹄糕。擁有45年點心經驗的六國酒店粵軒點心部主廚葉慶山分享，40多年前他剛入行時，記憶中的馬蹄糕沒用吉士粉，當時的糕底偏白通透。至1980年代末至1990年代香港經濟發展蓬勃，環境好，香港人對食的要求提高，飲食業競爭大，廚師要不斷構思新點子。當時香港的中式廚師流行用吉士粉製作點心甜點，以取其顏色及香味，「吉士粉，我們又叫蛋黃粉，是西餐的東西，大約1990年代酒樓用吉士粉做馬蹄糕，取它的黃色，望下去吸引些，像黃金，我當時（1990年代）第一底做的馬蹄糕已用吉士粉」。

葉慶山指粵軒現時做的馬蹄糕，每底重約2磅，材料包括泮塘牌馬蹄粉、馬蹄粗片和吉士粉等材料，蒸40至45分鐘。如果馬蹄糕曾放進雪櫃，可在易潔鑊加少許油，用細火煎至兩面金黃色，帶出馬蹄香味。一入口，爽滑又香口，大片的馬蹄爽甜，咬落「索索聲」，滲出淡淡吉士味，甜度一般。他指老一輩喜歡蒸熱後放涼才吃用，口感較柔軟。

粵軒：賀歲美點

訂購日期：即日至1月19日

自取日期：1月11日至20日（1天前預約領取時間）

地址：灣仔告士打道72號六國酒店1樓

查詢：2866 3806

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