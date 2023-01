威士忌體驗館 漫步「麥田」 沉醉酒世界

Inspired by Intense Arabica——早前參加了Macallan的體驗,介紹The Harmony Collection系列第二款佳釀The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica威士忌。(作者提供)

【明報專訊】喜歡威士忌的朋友,絕對不要錯過近日於西九文化區藝術公園的展覽The Macallan Experience,可以遊歷釀製著名單一麥芽威士忌The Macallan的工藝及文化之旅,感覺有點似迷你版的The Macallan威士忌酒廠遊。另外現在飛往外國變得容易,去蘇格蘭有點遠可能要籌備一下,但日本相對方便,我早前便飛到北海道余市蒸餾所見學,大家已3年沒有去日本,亦想在此分享這次體驗。

香港展覽:探索釀酒工藝 睹珍貴佳釀

The Macallan Experience展覽在西九文化區藝術公園Arts Pavilion舉行,展期至1月29日,其間舉辦一系列藝術展覽,讓參加者探索著名單一麥芽威士忌的歷史、信念及釀製過程等。展覽分階段為訪客帶來3種獨特體驗,第一階段介紹The Harmony Collection系列第二款佳釀The Macallan Harmony Collection Inspired by Intense Arabica威士忌,以埃塞俄比亞Arabica咖啡豆為靈感,向咖啡工匠及其製作致敬。第二階段介紹The Spirit of 1926,以傳記短片形式介紹前任董事總經理Janet Harbinson的傳奇故事,她在1926年製作如今在拍賣會上售出最具價值的一瓶烈酒:The Macallan Fine & Rare 1926年威士忌,在2019年蘇富比拍賣行創出150萬英鎊(約1408萬港元)的驚人成交。第三階段(即日至1月29日)介紹The Macallan Horizon威士忌,這是品牌與著名奢華汽車品牌Bentley Motors的合作,將推出限量版單一麥芽The Macallan Horizon威士忌,透過是次展覽展示這限量威士忌的雛形。

The Macallan Experience威士忌體驗館歡迎公眾參觀,只需在網上登記入場時間便可,費用全免(bit.ly/tmehk)。旅程開始時會先穿過夢幻的斯佩河畔,漫步於結合藝術與科技的優美麥田,更可看見Easter Elchies House的模型,打卡一流。接着進入下個展區,以LED牆投射蘇格蘭的四季,令人眼前一亮,是另一必影打卡位。然後來到介紹存放優質橡木桶的橡木樹林,經過一棵抽象的Mobius Tree(立體扭曲形態的樹),了解挑選橡木的重要,品牌釀酒廠的全景亦呈現眼前。下一展區是The Macallan M Collection系列,可以觀賞酒廠出名的細小蒸餾器模型之外,還可以觀賞M、M Black及M Copper威士忌,突顯自然色澤、工藝及蒸餾技術,感受品牌釀酒工藝的細膩與堅持。

來到The Macallan Fine & Rare Collection系列展區,包括品牌從開廠至今釀製的稀珍威士忌及其具富有重要歷史意義的難忘回憶。這是我其中逗留得最長時間的展區,近距離見到每個年代的罕有威士忌及代表那個年代的象徵,例如The Macallan 1940年威士忌(第一次入瓶於1975年,再次入瓶於2002年,市價約$430,000)和來自那個年代的第1代寶麗萊即影即有相機。我從未見過這古董,完全想像不到寶麗萊第1代是這樣的!下一個展區是品牌與法國著名水晶品牌Lalique聯手製作的The Macallan in Lalique Six Pillars Collection系列,也是我喜歡的展區,可近距離欣賞其精湛工藝,一睹整套系列的罕有佳釀及其他特別限量版,當中包括The Macallan Lalique Genesis-72 year old Decanter in Lalique (市價約980,000港元)。

最後便來到獨特體驗區,了解更多品牌獨特故事。我覺得最後幾個展區很像我在蘇格蘭The Macallan威士忌廠的迷你版體驗,之前亦在這裏介紹過,那裏有歷年從古至今的威士忌陳列室,讓你了解品牌不同年代及特別版的威士忌,可以待在那裏數個鐘也看不完。這次體驗感覺像是濃縮版,亦可親身近距離看見這麼多罕有威士忌,實在難得。

北海道:余市蒸餾所導賞試酒

早前日本「開關」,我到了北海道參觀余市蒸餾所。從札幌乘坐JR高速列車到余市,需1個多小時,我從小樽乘坐JR高速列車到余市就只需約30分鐘。余市蒸餾所跟余市駅非常近,大約步行5至8分鐘便抵達。因為疫情關係,余市蒸餾所只招待預約者,參觀前一定要預約導賞團。你可於官方網站預約登記,或打電話預約亦可。導賞團為日文,聽不明白也沒有辦法,但他們會給你一張英語蒸餾所參考地圖同小冊子,讓你更了解蒸餾所及NIKKA威士忌的創辦人竹鶴政孝(又稱為「日本威士忌之父」)的生平,怎樣創立余市蒸餾所及建立NIKKA品牌等。導賞團是免費的,參觀完蒸餾所後還可以到試酒室試飲3款NIKKA的出品,全程大約70分鐘。之後可繼續逗留在蒸餾所內參觀威士忌博物館,還有不可不去的手信店。

先解說一下「日本威士忌之父」的背景,竹鶴政孝於1918年到蘇格蘭留學,學習蒸餾威士忌的技術,亦是日本第一人學習這技術。回國後在1923年協助三得利(Suntory)建立第一間威士忌酒廠山崎蒸餾所。他因為希望堅持蘇格蘭風格的威士忌與三得利的理念不合而離開,1934年到北海道重新建造一所全日本最北的蒸餾廠:余市蒸餾所(Yoichi),貫徹真正蘇格蘭風味。

參觀銅蒸餾器 了解釀造過程

導賞員帶領我們參觀蒸餾所內各個建築,起步點是把麥芽烘乾的烘爐室,我們沒有內進,只在門口聽導賞員解釋。然後到蒸餾室參觀不同大小的銅蒸餾器,以及由工作人員加炭示範燒熱蒸餾器,導賞員亦講解威士忌的釀造過程。經過竹鶴政孝以及他的太太Rita的房屋,接着來到威士忌陳釀貨倉,了解威士忌如何在木桶內熟成。最後一個景點就是威士忌試酒室,免費換取3杯酒去試。建議揀面向窗的位置坐,可以邊試酒、邊看着蒸餾所的美景,尤其在下雪的日子,更加動人美麗。

我試的3款酒包括NIKKA蘋果酒(以蘋果白蘭地及蘋果葡萄酒混釀)、SUPER NIKKA調和威士忌及余市單一麥芽威士忌。試酒後還可以到隔壁的手信店購物,那裏有蒸餾所限定的威士忌可以買,另外還有很多不同款式的紀念品如朱古力、小酒版、酒杯等。最後記得一定要去威士忌博物館,除了可了解NIKKA旗下品牌的歷史,更可以付款在那裏試飲一些「一酒難求」的特別版及年份威士忌,例如我試了余市2000年威士忌及余市單桶威士忌等。如果去北海道旅行,記得不要錯過!

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵:feature@mingpao.com