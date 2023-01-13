淮揚菜富豪飯堂重出江湖 手工火朣雞燉湯 與時並進

雪園芝麻球--芝麻餡選用本地老字號出品，再自家加工除去多餘油分，芝麻餡滑溜富麻香，配以炸至香脆的糯米皮，又脆又煙韌。（$32/2隻）（黃志東攝）

酒糟牛脷--牛脷芯以薑葱水蒸至軟腍，浸泡在拌入清酒、昆布、鰹魚的上湯中約2日，上碟前切片浸入已調味的酒糟中，入口沒有嗆喉的酒味，反而更突顯出牛脷的軟糯及鮮味。（$168）（黃志東攝）

手撕童子雞--啟發自山東燒雞的菜式，兩斤以下的童子雞以上海西汁醃過後，上鹵水、風乾再油炸至香脆。朗師傅將雞起皮拆骨，然後以手撕肉，再還原雞的形狀，盡顯手藝及功架。（$368，須預訂）（黃志東攝）

經典生煎包--以老麵搓揉而成的包身，軟熟而不黐牙，包底煎成香脆的威化皮，香軟脆口；赤肉做成的餡料鮮嫩多汁，蘸點自調的香醋令味道更多樣化。（$72/4隻）（黃志東攝）

火朣雞燉湯配上海芝麻大餅、醉香乳鴿--火朣雞燉湯（前）是火朣雞燉翅的變奏版，將3年陳腿火朣，與三黃雞、頂湯、津白燉足4小時，每口湯滿滿的濃郁鹹鮮，津白燉至軟嫩，伴以充滿葱香及芝麻香的芝麻大餅（左後），香甜美味。（$1480/份）。醉香乳鴿（右前）以清湯浸熟後，放入已調味的雞水中浸1日至入味，上桌時淋上已兌酒兌糖的酒汁，鴿肉香軟中帶甘甜的酒香。（$148）（黃志東攝）

【明報專訊】北角雪園曾是本地淮揚菜的經典，以工夫紮實的手工本幫菜，成為名氣響噹噹的富豪飯堂。自2009年結業後，總讓不少老饕懷念那種傳統的滋味。多年過去，昔日創辦人之一蔣標在去年尾決定開設新店，重現老店的經典佳餚，盼將本地淮揚風味傳承下去。

對老饕而言，雪園飯店名字絕不陌生。蔣標師承姑丈兼揚州名廚于久錫，1986年與3個拍檔開設雪園飯店，選址當年有「小上海」之名的北角，將原本屬於高級的外省筵席菜、手工菜帶到店中。

調、煮、煲 秘製濃油赤醋

本地的淮揚菜從1960年代開始發展，為了迎合港人口味，漸漸將濃油赤醬中的厚醬特徵以醋取代。蔣標直言醋是上海菜的靈魂，因應個別菜式，以調、煮、煲3種方法將黑醋、玫瑰醋等結合，讓菜式的味道提升至另一層次，造就出濃油赤醋的本地淮揚菜。年屆71歲的蔣標最近伙拍徒弟朗志輝，於紅磡開設雪園會館，重現曾經掀起城中追捧熱潮的生煎包、火朣雞燉湯等，加上創作一系列帶淮揚風味的新菜式，讓老饕充滿驚喜之餘，亦藉機推廣本地的淮揚菜。

作為蔣標的得意門生，朗志輝手藝精湛，經典生煎包便做得相當出色。輕輕一咬，包身軟熟，餡料富肉香及肉汁，最精彩是脆口底層，集脆、軟、鮮於一身。朗師傅表示傳統生煎包必須柔軟不黐牙，亦不會有爆汁效果，坊間一些生煎包會黐牙，全因使用科學酵母，「我們的麵糰以天然酵母搓揉而成，由於發酵時間的長短和分量會因應四季的溫度和濕度而改變，極考經驗和手藝，比用科學酵母更花時間和心機」。至於肉餡則用上肥瘦適中的赤肉，香滑而富湯汁，朗師傅建議吃時先從側邊咬一口，感受如威化般香脆的底部，嘗一口湯汁及肉餡後，蘸點秘製醋汁，以提升肉鮮。

火朣雞鹹鮮縈繞不散

火朣雞燉湯是雪園的另一經典招牌菜，以食材的原有鮮味俘虜顧客。朗師傅說：「這道菜是雪園為了迎合當時廣東人無翅不成筵之說而創作，將矜貴的火朣與翅結合，做成滬粵合璧的菜式，沒想到相當受歡迎。」新店中將翅換上津白，津白吸滿火朣與雞的精華，帶來意想不到的精彩。

「這道菜的材料簡單，但工序有點複雜。選用金華的3年陳腿，並特別用火朣位（近肘子最靚的部位）來燉湯，貪其皮厚且帶鹹香。燉湯前先用火燒外皮，逼出油分之餘亦令豬皮鬆化，冲洗後以細火煲2小時，去除多餘的油膱味及雜質。」處理好火朣後，便與豐腴肉嫩的三黃雞、津白、熬足6小時的頂湯等再燉4小時，不加任何調味料，只靠食材鮮味互相融合。燉好後，打開鍋蓋，傳來陣陣鹹鮮的火腿香，還有鮮甜的雞鮮香。朗師傅這時從鍋中取出火朣及雞，放在碟上拆肉。先嘗一口湯水，濃郁甘香，鹹鮮在口腔中縈繞不散，軟嫩的津白吸收了各種食材的精華，滋味十足。

朗師傅又為燉湯配上海芝麻大餅，喝湯吃肉時有包點相伴：「上海餐館慣常以麵食或湯品配包點，好似油豆腐粉絲湯配鍋貼等，我們決定將火朣燉雞湯配芝麻大餅」。這道上海芝麻大餅做得相當香口，沒有葱的草青味，原來朗師傅預先把葱風乾以提升天然甜味，裹上老麵灑滿芝麻，先煎後焗，大餅帶厚身，完全做到外脆內嫩，包身帶滿滿的葱及芝麻香，每一口都吃到香甜的味道。

淮揚菜多以河鮮入饌，煙熏河鰻更是當地的傳統菜式，朗師傅說：「河鰻一般帶泥味，供應商會在運送期間做足吐沙步驟，到香港時鰻魚的泥味已去。」他選用重2斤以上河鰻，肉厚兼軟硬適中，更適合煙熏。鰻魚起骨後用上海西汁醃最少12小時，焗完再煙熏，「上海西汁是中西合璧的醬汁，以紅蘿蔔、葱、西芹、乾葱頭、蒜頭等熬製後，再加入玫瑰露、自家調校的醬油，令肉鬆軟又增添鮮甜味」。河鰻外皮帶點煙韌，肉質爽滑彈牙，與日式鰻肉的口感截然不同，加上帶淡淡茶香來提鮮，絕對是驚喜之作。

熏河鰻 酒糟牛脷驚艷

店中有不少以淮揚菜為基礎的創作，酒糟牛脷更是代表作之一。滬菜較少以牛脷入饌，朗師傅只取如手掌般大的牛脷芯，以薑葱水等蒸至軟腍，再在加入清酒、昆布、鰹魚的上湯中浸2日，上碟前切片，浸入已「兌酒」的酒糟中。「兌酒是指，不會只用一種酒或酒糟來做菜，我們在酒中加入調味，令酒汁不會過強，有助突出食材的鮮味。」除了酒糟牛脷外，改良自花雕醉雞的醉香乳鴿亦甚出色，石岐乳鴿以清湯浸熟後，放入自家製的雞水中，浸1日至入味，上桌時斬件後淋上已兌酒的酒汁，香軟的鴿肉帶淡淡酒香，甘香清甜，為淮揚菜添上本土風味。●

雪園會館

地址：紅磡蕪湖街83號Y83大學生公寓1樓

查詢：3897 9686

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]