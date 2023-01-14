飲食Quicknote：「素」年糕賀新歲

【明報專訊】新年吃年糕自然是指定動作，近年愈來愈多品牌積極推出素年糕。綠色生活品牌Green Common今年繼續推出「膳意迎人」新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕，以OMNI新豬肉、紅藜麥、薑黃及蘿蔔等製作成蘿蔔糕，更標榜不含五辛。

另一款甜糕「黃金滿Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕則打破「年糕必膩」的定律，以南瓜、薑黃、紅藜麥、輕盈的Califia Farms燕麥奶等材料入饌，糕底香滑不膩，令人吃得舒服。●

售賣點：各大Green Common門市及Green Common網店

網址：bit.ly/3ZrNH2g

「兔仔」伴蝴蝶酥 藝力味力兼備

兔子靈敏矯捷，祝願大家在兔年像兔子般敏捷，擁有健康體魄！香港維港凱悅尚萃酒店與望月合作推出「兔年有餘」蝴蝶酥禮盒（24件裝，$198），禮盒設計由本地跨界藝術家Leon Lollipop操刀，以其「馬賽克系列」為藍本，在傳統國畫畫布上配襯牡丹丶蝴蝶和錦鯉等充滿活力的圖案，藉此帶出萬象更新的寓意。而Leon的一系列藝術作品由即日至1月31日於酒店2樓的Art Centric角落展出。而今次的望月蝴蝶酥採用新西蘭牛油製造，入口鬆脆有層次，帶焦糖香，卻又甜而不膩，叫人忍不住一塊接一塊地吃。現凡購買20盒或以上的賀年禮盒，更可享有優惠$178一盒，並免費送貨至港島單一收貨地址。●

訂購：bit.ly/3C9RKX3

查詢：3896 9865

整理：陳麗斯、陳詠詩

[飲食]