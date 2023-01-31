情人節歎歐陸菜 慢煮牛小排 「脆」味層層疊

【明報專訊】新春過後，緊接而來是浪漫的情人節。

每年情人節，很多人都費煞思量，如何挑一間既有食物質素，又有「少少氣氛」，最重要是令愛侶滿意的餐廳。精選3間不同風格的餐廳，有大路穩陣，有格調高檔，也有異國風情，大可根據他／她的個性和飲食喜好，選一間最合適的餐廳慶祝。

不知大家有沒有以下經驗——伴侶想哄你開心，特別在情人節或生日那天帶你到一些標榜有驚喜、你倆都未曾到過的餐廳慶祝，可是結果往往不似預期，餐廳食物質素一般，服務質素更不值一提，最難忘就是那一肚氣的回憶。此時，你可能想以後還是不要驚喜，選回那些富浪漫情調的歐陸菜餐廳就最穩陣了。的確，穩陣都是一種約會的福氣。

血橙提升油甘魚鮮味

位於太古廣場平台的歐陸菜餐廳The Continental便是一家會帶給你約會福氣的餐廳。食物質素有水準，性價比高，加上裝潢摩登，氣氛輕鬆，更設有私密梳化「卡位」，適合不同年齡層的情侶。今年情人節套餐由行政總廚Graham Long操刀，可選4道或6道菜，賣相精緻，十分IG-able，而且分量足，自問「大食」的，可選6道菜。

4道菜套餐有齊頭盤、意粉、主菜和甜品，以日本油甘魚伴血橙橄欖油汁為饗宴揭開序幕。Graham喜以時令食物入饌，選用當造的意大利血橙與橄欖油、粒狀紅辣椒和新鮮茴香製成清爽醬汁，血橙清甜，並未蓋過油甘魚清淡的魚味，反而能夠提鮮，即時醒胃。

手工卷粉暗藏雞肉香

緊接有香濃黑松露手工意大利卷粉（strozzapreti），上桌時飄來陣陣雞肉香，乍看卻不見一絲雞肉，究竟這隱藏的雞味從何而來？Graham指秘密在於醬汁。將雞骨烤香後熬煮成濃稠雞汁，加入松露牛油煮成醬汁，雞味香濃。新鮮製的手工卷粉煮至al dente，拌勻醬汁，最後灑上Perigord松露、香脆雞皮等。卷粉煙韌入味，入口啖啖雞味，雞皮香脆，添層次感。整道卷粉較膩，建議趁熱吃，或搭配果味濃的雞尾酒，有助中和油膩感。

主菜二選一，食肉獸必選Rossini風格慢煮牛小排。Graham擅長將經典老派菜式，搭配不同食物，帶來新意。這道牛小排便從經典的羅西尼牛扒Tournedos Rossini取經。傳統羅西尼牛扒是結合厚切牛柳（fillet）、煎鵝肝、松露、香脆麵包等材料，搭配牛肉汁享用。他改用牛小排，於85℃低溫慢煮8小時，肉質柔軟，淋上使用牛小排骨和新鮮松露煮成的馬德拉醬汁（Madeira sauce），搭配香脆的brioche牛油麵包、鴨肝醬和脆格薯片，並伴以珍珠洋葱。入口有薯片的香脆、鴨肝的幼滑、牛小排的香濃和嫩滑，滲出淡淡松露香。

煎海魴魚軟滑 白酒忌廉點睛

另一道主菜是清淡的法國海魴魚（John Dory）配白酒忌廉青口。將海魴魚起肉去皮後，輕輕煎至表面金黃色。以白酒煮青口，煮至濃稠後加忌廉，最後加點檸檬汁及葱花，與魚肉、韭葱、炒雞油菌等配菜享用。魚肉厚卻嫩滑，沾上白酒忌廉，魚肉更濕潤、香滑。甜品以火焰雪山（Baked Alaska）作結，內餡為蜜桃雪糕（peach melba），滿腔香甜桃味，絲絲甜蜜餘韻。

若選用6道菜，則額外有香煎北海道帶子伴烤台灣有機南瓜及龍蝦汁，以及Stichelton Blue芝士配西梅乾伯爵茶麥包（malt loaf）及tamarillo辣醬兩道菜。4道菜每人約700多元，分量夠飽肚，有質素，定能滿足小倆口想趁情人節吃得豪一點，但又負擔得起的想法。

■The Continental 情人節晚餐

收費：4道菜每位$798，6道菜每位$998；另加一

供應日期：2月14日晚

地點：金鐘道88號太古廣場4樓406室

查詢：2704 5211

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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