清蒸阿拉斯加蟹藏愛「意」

【明報專訊】如有預算吃得豪一點，浪漫一點，可考慮高檔意大利餐廳Castellana的5道菜情人節套餐。餐單由主廚Romeo Morelli設計，有頭盤、泡沫湯、意大利雲吞、主菜和甜品。或許意大利人天生骨子裏充滿愛，Romeo指情人節餐單設計靈感源自人生累積的愛，包括家人、女朋友的愛，亦有他對烹飪及祖母食譜的愛，頭盤中的My Lovely Crab便隱藏了他的愛情故事。他分享與女友首次約會共進晚餐時，「第一道享用的菜式便是蟹，每次我看見蟹，便會回憶起那可愛時光」。於是他通過這美好回憶創作My Lovely Crab。他將阿拉斯加蟹清蒸後拆肉，在蟹肉上放上新鮮日本白海膽，最後淋上幼滑粟米牛油汁，提升海鮮鮮味。

接着是菊芋泡沫湯。菊芋煎至焦糖色，加水煮成湯，與意大利Valle d'Aosta的Fontina芝士打滑，再打成輕巧泡沫，拌上炸菊芋薄片，增添口感。再來一個手工皮埃蒙特意大利雲吞。這個正正源自Romeo祖母的食譜，今次他以黃雞肉、洋葱及巴馬臣芝士作餡，香而不膩。主菜主打意大利Fassona牛柳，肉質出名細嫩。牛柳香煎至三成熟，伴巴馬臣芝士及燒汁（demi-glace sauce）享用，肉味更濃。不吃牛者，可額外加錢揀選銀鱈魚伴豌豆醬。最後以皮埃蒙特泡芙作結，泡芙鬆脆，雲呢拿忌廉餡香軟，吃得滿足。

■Castellana：5道菜情人節餐

收費：每位$1680（另加一，搭配美酒每位另加$780）

供應日期：2月14日晚

地點：中環雪廠街16號西洋會所大廈UG樓及1樓

查詢：3188 5028

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