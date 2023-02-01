泡盛獨特「土味」 古酒愈久愈芳醇

沖繩特產--泡盛是沖繩的特產，跟燒酎一樣都是蒸餾酒，飲用的方法很多。（sunabesyou@iStockphoto）

【明報專訊】通關之後很多人立即出外旅遊，日本自然是首選，如果你剛巧要去沖繩的話，便一定要嘗一嘗當地特產——泡盛。

泡盛跟燒酎一樣，是蒸餾酒，但出現的年代更久遠。沖繩被日本統治前，是獨立王國，古稱琉球，在14至16世紀期間與中國及南海諸國都有密切的貿易往來，於是中國的釀酒技術與泰國的大米都在那個時候傳入，大約到了1470年便有當地釀酒的紀錄，並慢慢成為現在的泡盛。泡盛當時是貢品，琉球王國定期會派人獻給江戶（即現時東京）的幕府將軍，也會用來款待來自外國的使節。

或許歷史太悠久，所以連名稱的由來也眾說紛紜，首先有說是因為蒸餾過程中產生很多泡泡，因此稱為泡盛；另一個說法是古梵語中的「酒」讀作Awamui，以訛傳訛後，到了琉球便讀成了Awamori，即是現時泡盛的讀音了；還有一種說法是，由於燒酎跟泡盛的做法及口味都有點相似，所以盛產燒酎的薩摩藩（即今天的鹿兒島縣和宮崎縣的一部分）便將這些來自琉球的蒸餾酒稱為泡盛，區分兩地的酒。

採用修長泰國米 黑麴檸檬酸較高

那麼燒酎跟泡盛有什麼分別呢？其中一個最重要的分別是原材料。上期提過，燒酎可以用很多不同的原材料來釀造，例如：芋（番薯）、麥、米、酒粕、黑糖，甚至芝麻等；泡盛則只用米，但並非日本米，而是形狀較修長的泰國米（秈米）。至於麴菌的使用上，也不用清酒常用的黃麴，而是用黑麴；黃麴的檸檬酸較低，在糖化過程中能產生芬芳的吟釀香，黑麴檸檬酸則較高，會產生一種獨特的味道，這也成為泡盛獨特的個性。

有人會形容這種獨特的味道是「土味」，但如果是經過陳年的泡盛，亦即「古酒」（Kusu），風味卻是芳香醇厚的，而泡盛很多時都會放在密封的容器熟成，夠3年便能稱為古酒，市場上有3、5、7、10年等古酒，當然藏得愈久就愈芳醇。值得一提的是，這種簡單熟成法，陳年極限是50年，有些所謂「百年古酒」，用的是「仕次熟成法」，意思是在陳年最久的泡盛取走一部分，然後補一些陳年次久的進去繼續熟成，逐個年代去做，餘此類推，於是便可讓酒液持續熟成。據說之前有些古酒藏了超過200年，只是在二戰時被破壞殆盡了。

酒液撞上冰塊 增加香氣揮發

一般泡盛的酒精度大約為30%，但古酒因為陳年，所以酒精度動輒40%以上。由於酒精度很高，所以日本人喝泡盛方法跟喝燒酎一樣多。當然有些人喜歡刺激，愛直接純飲，不過更多人會加冰，就像喝威士忌on rock那樣，酒液撞上冰塊可以增加香氣的揮發。另外，跟威士忌有「水割」一樣，喝泡盛也可以加常溫水或熱水，如果加熱水要留意比例是泡盛6：熱水4，另外熱水溫度不要高於70℃，否則泡盛的香氣便會減弱很多。

可加果汁 梅酒 梳打水 烏龍茶

基本上，在居酒屋見過的燒酎喝法，都可以用在泡盛上，加果汁、梅酒、梳打水、烏龍茶等無一不可，也可以用泡盛代替燒酎或威士忌來做雞尾酒的基酒，可謂十分萬能。還有一種常用飲料也可以加入泡盛，就是咖啡，也就是所謂「咖啡割（コーヒー割）」，咖啡的比例可隨自己喜好，一般都是泡盛6：咖啡4或泡盛7：咖啡3，一般用黑咖啡，但也有人喜歡加奶。久米仙酒造為了打入年輕人及女性市場，在2008年推出「泡盛珈啡」，結果在全日本大受歡迎，兩個月大賣14,000瓶，風潮所至，現時便利店都有杯裝「泡盛珈啡」售賣。

除了飲料，還可以在泡盛加上水果，除了柑橘類、檸檬、芒果等，以泡盛浸漬沖繩當地盛產的菠蘿，也是很普遍的吃／喝法。如果你看到一種叫辣椒泡盛的，卻不要直接飲用，那是沖繩特有的調味料，先將當地盛產的「島辣椒」洗乾淨及陰乾後，放入泡盛浸漬10天以上便成。沖繩人吃麵、炒菜時，都愛灑上幾滴，但其實這種辣椒泡盛的酒精度達30%。

沖繩也盛產苦瓜，跟一般苦瓜相比，不太苦，反而多帶甘香；由昌廣酒造出產的Okinawa Gin（沖繩琴酒），特別之處便是以泡盛為基酒，加入沖繩苦瓜及其他植物浸泡48小時後再蒸餾，簡直是濃縮了整個沖繩的精華到一支酒裏，除了有琴酒應有的杜松子香味，還有沖繩苦瓜獨特的回甘，十分值得一試。

泡盛喝法繁多，因此可以配搭任何食物，如果吃傳統沖繩美食（有點像台灣菜），或是新年的時候吃盆菜，那麼加冰或水割便可消膩；若吃串燒、燒肉、炸雞等，當然可以加梳打水，感覺就像highball那樣清爽。不過，緊記一點是，泡盛（尤其古酒）的酒精度比清酒及燒酎都要高，喝得起勁的時候，一不注意就會喝醉啊！●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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