度身選擇森林茶 港式茶道簡約泡出偷閒時光

【明報專訊】近年台式茶飲熱潮下，愈來愈多年輕人關注茶，不再覺得是老一輩才會飲的老套飲品，坊間亦陸續出現多間新派茶室、茶舍或茶館，主打中式茶藝或日本茶道，有些甚至不提供食物，純粹以茶會友，更舉辦茶藝體驗，將傳統茶藝化繁為簡，讓年輕人嘗試親自泡茶。一股品茗風潮正式掀起。

提起大埔大美督，或許你只會聯想到踏單車或燒烤，原來在大美督巴士總站附近，有一座外表像鄉村度假屋的3層建築物Coombe，裏面有一間以木裝潢為主的茶室——白院子。2017年於上水開設的白院子，去年低調地搬至大美督，地面設有展覽空間，出售書籍、本地手作等產品；1樓則為茶室，設有Tea Lounge、茶具售賣區和榻榻米區，喜歡的話可以預約Tea Lounge體驗2小時簡約中式茶藝，學習泡茶和品茗。

先填問卷 了解茶客喜好

在Tea Lounge設有一張巨型長方實木枱和實木長櫈，記者坐在長櫈上欣賞茶師泡茶，互相交流，「有些人想自己冲也可以」。學習茶藝逾20年的創辦人Javis隨即派發問卷給在座人士，大家簡單回答自己喜歡的口味、季節等，然後他便根據答案為客人挑選合適茶葉。選好後，Javis徐徐在茶罐內取茶葉，強調茶室只用逾百年樹齡的古樹森林茶樹採摘的茶葉，茶種以普洱、白茶居多。把茶葉放在盛載茶葉的器皿茶則上，先用滾水冲洗茶壺，倒水，此舉能烘暖壺身；再把茶葉加入壺內，聞茶香，Javis說由於壺內熱力能逼出茶葉的香味，所以先用鼻子聞香；再注入100℃滾水，撇去茶湯表面白泡，蓋上茶蓋，倒去茶湯，此時，他打開茶蓋，讓記者聞一下濕茶的茶香，茶味確實比未加熱水前濃。之後，他注入熱水冲第二泡茶，蓋上茶蓋，立時將茶湯倒進茶碗內，注意過程中茶壺不能留下茶湯，否則下一轉茶湯會偏苦。他強調「茶要趁熱飲」，若太滾熱，可逐少逐少地呷茶。

每次如用5克茶葉，大概可冲泡4至5次，「我主張溫柔地冲滾水，茶會比較渾厚，不用在高處倒水，然後即刻出茶，不會浸10秒、20秒、30秒」。記者喝下剛冲好的茶，入口回甘，讓人感覺舒服，「我們關注飲完茶1分鐘後，綜合feel到什麼，以往很多人第一時間講舒服，即是選的茶正適合你的需要」。

用古樹森林茶 蒸餾水冲泡

大部分人看見茶葉，總是較關心茶味、陳年年份等，Javis表示：「我比較關注foundation，即茶樹的來源、產地、樹齡、如何種植等。這個茶室只用古樹森林茶，這些樹位於高山，樹齡百年以上，沒經過插枝，種植時沒使用化肥、農藥和除草劑，較新樹採摘的茶葉，飲完感覺順喉。」現存的古樹森林茶樹分佈於雲南、貴州、四川，又或緬甸北部及泰國北部等地，「我們許多茶來自緬甸北部，當地民風淳樸，茶是人種的，淳樸的人才能種到淳樸的茶」。Javis對水亦講究，他認為最理想當然用當地的水來冲當地的茶，但現實難行，最穩陣的選擇就是蒸餾水。

減繁文縟節 精簡茶具

在2小時體驗中，記者不斷飲茶、添茶，聆聽店主Javis分享茶壺、茶具、茶葉、茶氣、靜心等見解，非常有趣。坐「厭」長櫈，亦可轉移至榻榻米位置，慵懶地看書、聊天、品茶，甚至放空，享受寧靜時光，由於體驗自在又舒適，令記者不斷想「加時」。看着手中的茶碗，突然驚覺竟然沒有傳統中式茶藝的公道杯，而且整個流程較簡單，只用茶罐、茶則、茶壺、水壺、茶巾和茶碗，少了繁文縟節，亦沒有「唔准咁」的規限。Javis認為大家生活忙碌，亦受制於空間，許多時只能在一個角落以最少的茶具飲茶。「台灣有台灣的茶道，日本有日本的茶道，但是我在想有沒有適合香港生活習慣的茶道，但成件事又不會太求其呢？」他引用李小龍所言的「simplicity」，簡單直接，以中式茶藝為本，衍生出他認為簡單而有力的「港式茶道」。

■白院子Tea Lounge

地址：大埔大美督村146號

查詢：6406 0508（須預約）

價錢：$180（2小時體驗）

文：陳麗斯

編輯：朱建勳

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