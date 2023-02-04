$430曼谷歎星廚fine dining 雪糕妙配生菜 芝士搭芫荽爆谷

Mirazur的招牌麵包，在Côte也能吃得到。這是Mauro母親在阿根廷的食譜，沾上法國南部的橄欖油，相得益彰。（Gloria Chung攝）

精美小點--Côte餐廳的餐前小點非常精美，圖為柚子丶海苔和鰹魚，盡在一口小點中。（Gloria Chung攝）

【明報專訊】曼谷近年成為高級餐飲熱點，2022年亞洲50大餐廳頒獎典禮在曼谷舉行，加上米芝蓮推波助瀾，當地高級餐飲版圖愈擴愈大，就連國際名廚也登陸曼谷，世界各地不少人特意前往品嘗，包括識飲識食的香港人。相較在本地品嘗fine dining，曼谷的價錢便宜很多，絕對是大賣點。

趁着當地2月天氣較清涼就去一趟， 試試三大名廚的精彩餐廳。

泰國曼谷是亞洲其中一個最先放寬入境措施的城市，即使在疫情期間，也有不少國際名廚進駐曼谷，餐廳質素高又有泰國特色。對香港旅客來說，省下飛到歐美的機票、時間，價錢也比國際餐廳便宜呢！

第一間必吃的fine dining餐廳，是阿根廷籍米芝蓮3星大廚Mauro Colagreco在曼谷開設的法國餐廳Côte By Mauro Colagreco。Mauro雖是阿根廷人，但憑着堅毅個性，在法國闖出一片天，成為法國第一位非法籍的3星米芝蓮大廚，其位於法國南部Menton的餐廳Mirazur，不僅是米芝蓮3星餐廳，亦是2019年世界50大餐廳的第一名。他擅長海鮮和蔬果料理，在法國擁有私人蔬果園，供應給餐廳。以他掛帥的餐廳在世界各地開枝散葉，近至澳門，遠至美國都有，曼谷的餐廳Côte，位於嘉佩樂酒店（Capella Bangkok）內，雖然餐廳在疫情期間開業，但無礙它在2022年獲得米芝蓮1星殊榮。

他派出自2015年開始跟隨他的得意門生Davide Garavaglia掌舵，這名瘦削的意大利籍大廚，獲得今年度米芝蓮最佳青年廚師名銜，將Mauro的哲學發揮得淋漓盡致。

玩創蔬果料理 昭拍耶河景加分

Côte餐廳位於昭拍耶河畔，這讓Davide想起法國蔚藍海岸，因此餐廳的風格也貼近Mirazur，融合地中海與泰國風味，除了應用大量海鮮，還有本地蔬果丶香草，甚至來自清邁的朱古力，叫人印象最深刻的，是大廚如何利用水果配搭海鮮，譬如以帶子配香梨、金目鯛魚配血橙丶小龍蝦配黑檸檬，打破了水果與鹹食難以融合的界限；甜品也教人眼界大開，以蔬果入饌，雲呢拿雪糕配搭生菜和檸檬、Mascarpone芝士配芫荽和爆谷，毫無違和感，蔬菜少許的鹹味，提升了甜品的層次，讓人慢慢從鹹食轉到甜食，整個菜單過渡得很好。

如此高水準的fine dining，最便宜的4道菜午餐，不過是1800泰銖/約430港元，5道菜晚餐為4100泰銖/約980港元，相比起法國Mirazur的晚餐索價380歐元/約3240港元，的確親民得多呢！●

Côte By Mauro Colagreco

網址：www.cotebkk.com

3星瑞士名廚 親民分享當代歐洲菜

另一個在疫情期間登陸曼谷的3星名廚是Andreas Caminada。來自瑞士的Andreas，其在瑞士山區12世紀古堡內的餐廳Schloss Schauenstein，除了是3星餐廳，亦是OAD（Opinionated About Dining）獎項的常客，曾於2018年被選為歐洲餐廳的第一名。Andreas以前衛丶破格的食材組合聞名，在瑞士當地擁有農地、咖啡烘焙設備等，自給自足及關注永續的烹調方式，亦令餐廳獲得米芝蓮綠星殊榮。外表俊俏的他，經常成為歐洲各大美食雜誌的封面人物。

Andreas開設了副線IGNIV，同樣是fine dining，卻主打分享概念，從它的名字可以看得出餐廳比較親民——IGNIV在瑞士獨特語言Romanash中解為鳥巢，寓意客人到訪後有「家」的感覺。此品牌在瑞士蘇黎世及其他城市皆有分店，2020年4月更衝出瑞士，落戶曼谷瑞吉酒店，開業2年，已獲得米芝蓮1星。餐廳門面隱蔽，推門而進，是霓虹燈的吧枱，在吧枱上享用小食後，才被帶進用餐區。光猛偌大的主用餐區掛上曼谷藝術家作品，反映大廚對當代藝術的熱愛。

餐廳主打當代歐洲美食，不少菜式和瑞士的相近，例如招牌紅菜頭與乳鴿、壓縮青瓜與刁草，主菜會放在中間，讓客人分享。至於萬眾期待的椰子梳乎厘，當中是沒有奶的，味道更加輕盈，比瑞士版本更切合亞洲人的口味。價錢方面，泰國的IGNIV比瑞士便宜三成，比主線餐廳Schloss Schauenstein更加便宜一半！●

IGNIV

網址：www.ignivbangkok.com

百多元嘗四季非一般pizza

除了國際名廚，以曼谷為基地的外籍廚師也蠢蠢欲動，其中包括四季酒店行政總廚Andrea Accordi。來自意大利的他，除了掌管位於昭拍耶河畔的最新四季酒店所有餐廳外，更多時候都在意大利餐廳Riva Del Fiume掌勺。他曾在香港及其他亞洲地區工作，深明亞洲人對美食的追求，同時亦不放棄正宗意大利菜。他做的菜式，往往是以本地食材入饌，賣相與食味兼備，前菜的小點番茄撻便美不勝收。不過大多數人來到，都是為了手製意粉和pizza，前者每月轉換，採訪當天吃到的，是Andrea的得意之作海膽和西蘭花意粉，餐單上的意粉，由580泰銖/約138港元起，比香港一般的cafe更便宜！Pizza也是必吃，Andrea在疫情期間，以可可粒炮製出酸種麵糰，經過多個月的研發，做出輕盈的麵糰，長時間發酵，也令麵糰更容易讓人消化，除了最經典的番茄羅勒芝士味，Andrea更嘗試出不同配搭，比如當天吃的便是苦白菜配意大利肉腸，最近他就將大蝦和辣肉腸放在一起變出不同的pizza來。看着昭拍耶河的美景、四季酒店的華美裝潢，而且價錢相宜，實在沒有不來的理由。●

Riva Del Fiume

網址：bit.ly/3HdyeuA

泰國旅遊錦囊

．證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

．機票資料：香港快運往來香港與曼谷，2月份票價由$2507起（連稅及燃油附加費）。網址：www.hkexpress.com/zh-hk

．酒店資料：2020年開業的曼谷嘉佩樂酒店（Capella Bangkok），是近年新開業的超5星豪華酒店，能飽覽河景，環境舒適，2月份雙人房每晚價格由6700港元起。查詢：bit.ly/3DrU2l2

．防疫要求：入境泰國毋須出示接種證明及檢測結果

．防疫貼士：

1. 泰國曼谷當地沒有強制佩戴口罩，但當地人大多會佩戴，特別乘坐BTS或其他公共交通工具，建議出入人多地方最好佩戴

2. 當地便利店可買到口罩及檢測用品

．醫療求助：遊泰期間若確診，可聯絡酒店代安排膳食、藥物及日用品。如病情嚴重，可致電當地COVID-19專線1422要求協助，如指示就近診所位置、代召救護車。輕症或無症狀人士均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩

．回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

文：Gloria Chung@FoodandtravelHK

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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