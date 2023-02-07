玩味中西合璧 「嗒」真卡邦尼臘腸意粉

鮮味掛帥——燒鰻魚配金華火腿及菠菜是以鮮味掛帥的主菜。鰻魚肉質爽嫩而皮脆，魚湯泡沫除了由石斑與大地魚熬製外，還加入金華火腿增添鹹香風味。（黃志東攝）

【明報專訊】中西合璧向來都是香港華洋共處下的飲食文化特質，從豉油西餐發展至無限可能的fusion菜，集東、西方大成。在中環永吉街就有一所性價比高的餐廳大玩fusion菜，小店取名 「daap」，跟廣東話「嗒」字同音，寓意讓客人細意品嘗，既能知味亦能「嗒」真其滋味。小店採開放式設計，能容納30多名客人，綠白相間的設計一目了然。主理人鄭子揚（Marcus）本為建築師，除了擔當設計重任外，還化身服務大員招呼客人，為大家介紹餐廳概念與菜式等。

至於主廚Luke Chan是80後廚師，炮製西餐fine dining經驗不少，亦曾在本地多家米芝蓮星級餐廳任職。Luke表示，兒時對家政課特別有興趣，畢業後加入餐廳不但學會烹飪技巧，同時學會餐廳運作理念與竅門。小店提供單一嘗味菜單，除讓菜式準備更簡單外，亦可讓廚師有更多時間跟客人互動。

近年用中式傳統醃製品如臘鴨、臘腸等材料，炮製西餐並非新鮮事，但能把中式傳統風味融入西餐而又不突兀，最要緊的一環是「融合」。Luke選用臘鴨與臘腸這些食材，目的就是「留住香港最好的食材」，他希望把味道傳承下去。菜單上有臘鴨髀意式雲吞配法式鴨湯，意大利雲吞外層是自家製作的雲吞皮，皮薄透光之餘，餡料亦若隱若現。臘鴨髀加入韭菜花與韭黃，嫩爽口感融合臘鴨的鹹香，與馬斯卡邦（mascarpone）芝士混合成為豐富餡料。雲吞配搭以傳統法式清湯方式炮製出來的鴨肉清湯，入口一點不帶鴨膻味，反而更像鴨腿湯飯的變奏版本。

向來極受歡迎的卡邦尼手工意粉，配上臘腸與溫泉蛋；有如刀削麵般煙韌的意粉，掛上蛋黃與巴馬臣芝士煮成的醬汁。菜式亮點就是以中式臘腸代替醃豬面頰肉，前者油分充足之餘，陣陣甜潤的玫瑰露香讓傳統意粉昇華。流心溫泉蛋上桌前用火槍一炙，配上芝士的焦香更令人難忘。

燒鰻魚 金華火腿魚湯添鹹香

香港人向來對海鮮情有獨鍾，嘗味菜單主菜之一燒鰻魚配金華火腿及菠菜，主廚將鰻魚厚切後以棉繩紮好，令煮製時可將魚肉定形。烤好的鰻魚油分充足，配搭的泡沫醬汁亦是手工之作——以大地魚、石斑與各式本地小魚熬成奶白魚湯，加入適量金華火腿增添鹹香，配搭鰻魚的豐腴與入口脆嫩的新鮮菠菜，讓人吃得滿足。

小店亦不乏創意甜點——菊花焦糖燉蛋，以法式傳統 crème brûlée為創作藍本。Luke特意在炮製布甸過程中加入杭白菊，帶出菊花茶的氣味。至於自家製的酸種菠蘿包，配上花生小紅莓牛油。店家自行研製酸種菠蘿包，酥皮薄而鬆化，包身夠挺，內裏鬆軟中帶嚼勁，烘熱後夾入一塊混合了花生與小紅莓的冷凍牛油，菠蘿包的熱力把牛油慢慢融化，甚具茶記風味。

■daap

價錢：5道菜晚餐$680/位，另加一（2天前預訂）

地址：中環永吉街20號地舖

查詢：9680 7456

註：逢周一休息

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