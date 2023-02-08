草間彌生香檳 「中發白」氈酒 精心挑選美酒冧情人

【明報專訊】情人節將至，如果你今年沒打算外遊慶祝的話，不如留港豪一點消費，除了吃情人節餐的指定動作外，亦可精心挑選美酒給情人，共度浪漫佳節。送給女朋友或太太的美酒，我一般會推介香檳，因為女士一般覺得它優雅高貴，甚少會抗拒，另外女性喜歡多香氣及帶果香的酒類，但不等於抗拒烈酒，氈酒及冧酒也是不錯選擇。至於送給男朋友或丈夫的美酒，除了選擇他喜歡的威士忌或清酒外，一些具收藏價值或是限量版的酒，也是心思之選。

草間彌生聯乘年份香檳

除了M+博物館舉行的日本當代藝術家草間彌生展覽外，近期法國時裝品牌Louis Vuitton亦跟草間彌生合作，推出一系列聯乘皮具及時裝系列，風頭一時無兩。如果身邊的她也喜歡草間彌生，而你又未必搶購到皮具送給她，可以選擇買一瓶Veuve Clicquot La Grande Dame 2012×Yayoi Kusama草間彌生限量版年份香檳作為情人節禮物，為她帶來驚喜！法國香檳莊Veuve Clicquot始於1772年，是最古老的香檳莊之一。旗下的La Grande Dame系列是向女莊主Madame Clicquot致敬，她是最早主理香檳莊的女性之一，這系列亦屬品牌的最高級系列。選來香檳區的極佳年份2012年，作為兩位極具代表的女性聯乘年份香檳，收藏價值更高。香檳香氣四溢，帶白花、香梨、牛油麵包、熟杏脯、礦物及柑橘等味道，餘韻悠長，在各大酒舖有售，售價約$1800。

周杰倫與Bruno Mars也愛冧酒

女士不一定不喜歡烈酒，只是視乎哪樣的烈酒，大部分女士對甜美或充滿花香、果香的烈酒也有好感。如果你的她喜歡喝雞尾酒又喜歡吃朱古力的話，建議今個情人節送支SelvaRey Chocolate Rum（朱古力冧酒）給她，比送朱古力更有心思。它絕非一般冧酒，來自美國的高級冧酒品牌SelvaRey，始於2014年，酒廠位於巴拿馬的佩塞（Pesé），美國流行音樂天王Bruno Mars及台灣音樂天王周杰倫均為酒廠股東，推廣冧酒文化。倘若另一半也是周杰倫或Bruno Mars粉絲，就更適合送來「冧」她。此品牌共有4款冧酒，其朱古力冧酒是最暢銷系列之一。有別於一般冧酒選用無年份基酒，它選用當地產最優質的甘蔗為材料，以陳釀5年的酒作為基酒，並加入天然可可豆調配，獲獎無數。充滿朱古力香氣，味道帶朱古力、咖啡豆、焦糖、甘蔗、甜香料及小豆蔻等味道，淨飲、加冰或作雞尾酒調配皆可。如果調配雞尾酒，建議可以做杯Rum Mocha，一份朱古力冧酒（50ml）、兩份咖啡（100ml）以及適量的冰，攪勻即可。Chocolate Rum在各大酒舖及HKTVmall有售，約$500。

麻將版本地氈酒

雖然麻將不像以前爸爸媽媽或爺爺嫲嫲年代那麼流行，但也有不少人喜歡上網打麻將，而我也認識一班女性朋友，喜歡相約一起打牌。如果你的她也喜歡麻將耍樂，推介你送她由本地氈酒廠「無名氏」推出的「捌億」氈酒，聯乘著名國際插畫家Jonathan Jay Lee設計一套3款麻將特別版「中、發、白」限量氈酒。單支買或整套買也可，麻將高手見到一定高興！此特別版氈酒以8款不同原材料，包括鐵觀音、桂花、陳皮、杜松子、蜜柑、南杏、南棗和生薑釀製而成，當中特別注重桂花的香甜味道，配上鐵觀音和蜜柑，味道偏清甜，寓意甜甜蜜蜜。品牌官網有售，售價$688/支或$1888/套。

罕有1982年份香檳 清新富層次

喜歡香檳的朋友，尤其是資深飲家，一定喜愛陳年香檳。其實舊年份香檳真的不容易買，在各大酒舖看見的年份香檳一般都是新推出年份。如果要搜尋舊年份香檳，可能要在某些相熟的香檳專門店或者在拍賣行才可以見到。但最近機會來了，始於1777年的法國香檳莊Piper-Heidsieck剛推出旗下頂級限量特別版系列Hors-Série的第2款Hors-Série 1982年年份香檳。

1982年是香檳區最出色的年份之一，現在才推出40年前的香檳，絕對是十分罕有的收藏機會！此限量香檳陳釀39年，2022才除渣入瓶出廠。雖然已40年，香檳仍非常清新，帶蜜糖、熟桃、柑橘、礦物、白花、牛油麵包、烤烘及生薑等味道，層次豐富而餘韻悠長。全球限量2500支，香港只有48支，於city'super有售，售價為$5035。品牌也推出Brut Sauvage 1982 + Hors-Série 1982 DUO set香檳套裝，可一次過比較兩款同是1982年的香檳。Brut Sauvage 1982年是在瓶內陳釀9年，於1992除渣入瓶出廠。這香檳味道截然不同，帶深金黃色，味道帶陳年香檳香氣，包括亁杏脯、蜜餞、蜜糖、礦物、果仁及薑餅等味道。DUO set全球限量500套，香港只有12套，同樣在city'super有售，售價$13,800。如果另一半是在1982年出生的話，更值得買來送給他。

「氈酒味」威士忌 帶森林氣息

如果身邊的他喜歡威士忌，通常也會有自己喜好類別例如雪莉桶威士忌或者泥煤威士忌等。但無論喜歡什麼類別，也應該不會抗拒收藏限量版。始於1843年的蘇格蘭著名威士忌品牌Glenmorangie，每年也會推出一款限量版威士忌（Limited Release）。早前推出的年度限量版A Tale of the Forest單一麥芽威士忌，靈感來自品牌釀造主管Bill Lumsden在林地漫步，啟發他將森林的風味與威士忌結合。首次以杜松子、白樺樹皮和石南花一起烘乾大麥，為威士忌注入了在森林遇到的泥土、堅果、植物和花香等香氣，充滿森林氣息。味道帶有杜松子、濕潤林地、松葉、甜麥芽、橡木、烤烘、苦橙、焦糖及香料等，非常特別，像帶有氈酒味道的威士忌。加上由泰國插畫家Pomme Chan設計的夢幻森林酒標及包裝，相當精緻，送給他一定有驚喜。各大酒舖有售，約$1000。

日本清酒 具葡萄酒風味

如果身邊人是清酒愛好者，同時喜歡喝葡萄酒，這款相當特別的「久野九平治本店 黑田庄町田高2019」清酒便非常適合他。先介紹一下黑田庄這個品牌，它屬於「九平次」（萬乘釀造）旗下，專門生產高級日本清酒。創立於1647年，酒藏歷史悠久但勇於創新，釀酒師久野九平治深受葡萄酒文化啟蒙與薰陶，除了在法國布爾岡有自己的酒莊，亦按照葡萄酒terroir風土概念採用自行種植稻田來釀造日本酒，不向外採購。這清酒遠看會以為是支葡萄酒，似葡萄酒般寫上年份，而酒樽的外形也是布爾岡葡萄酒瓶，不用金屬旋蓋而用軟木塞，十分特別。味道以清新氣息為主，散發青蘋果、柑橘、香梨、礦物及米香，優雅而具層次，可以一次過滿足對清酒及葡萄酒的渴求。此酒在Enoteca Wine Shop Hong Kong有售，售價$638。祝大家情人節快樂！

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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