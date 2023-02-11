荃灣新派功夫菜 雞翼藏冰糖燕窩

港式薑葱花膠煲——靈感來自啫啫魚卜煲，葉振文今次換上名貴的65頭花膠筒，以麵豉醬、柱侯醬煮香，放入燒紅的砂鍋內。骨膠原滿滿的花膠筒爽彈，經炸香的乾葱、葱段亦冶味。（$388）（黃志東攝）

椰王錦繡球——先用老雞、豬肉燉6、7小時做好湯底，再以2/3上湯配1/3椰王水的比例放入原盅椰王，加上切到髮絲般幼細的豆腐及松茸再燉1小時。湯底清甜、滋潤，豆腐絲滑，好看好吃。（$168/位）（黃志東攝）

餐前小食——松露蜜糖燕窩釀雞翼（前，$108/位），釀入近1両半燕條的雞翼，炸香後掃上甜甜的松露蜜糖汁，以刀叉切開，燕絲滿瀉，香香甜甜，很有吃冰糖燕窩的感覺。而焗南非鮑魚酥（後，$98/位）將原隻8頭南非鮑以雞皮、雞腳、赤肉熬煮6、7小時，再以手工千層酥皮包裹，炸至酥脆，淋上濃稠鮑汁，鮮味彈牙。（黃志東攝）

【明報專訊】農曆正月是親友相聚的大好時機，如你正苦惱聚會地點，荃灣西如心酒店新裝修的中菜廳「如」，是個不錯的選擇。離荃灣西港鐵站幾分鐘步程，位置方便。最重要是餐廳剛翻新，大列玻璃窗可以外望對面青衣海景，廚房班底也重新更換，由環境到味道，都令人耳目一新。

曾在和昌飯店擔任總廚的葉振文剛到任為行政總廚，重新設計菜式，改走精品路線，以功夫粵菜為基礎。翻開餐牌，果然看見不少古法菜式：金錢雞、蝦多士、富貴雞、蟹盒等，不過細心望真，這些手工菜中又加入了新派元素。比如金錢雞就用鵝肝取代傳統雞肝，矜貴之餘，入口更絲滑，別有一番滋味。又如糖醋骨，將鎮江醋與白砂糖換成味道柔和的意大利黑醋和沖繩黑糖，吃起來，糖醋開胃的味道不改，但就少了大酸大甜的霸道，更迎合年輕人口味。

薑葱花膠煲 足有6件花膠筒

新春宴客的話，想挑幾個體面又好味的菜式，最好是老少咸宜的合家歡菜。當中首推椰王錦繡球，原個椰王上枱，每人一份，一打開就見到用豆腐切成的白色小花球，在湯水中載浮載沉，豆腐細滑，湯頭清澈鮮甜帶幽幽松茸香氣。再來每位一隻燕窩釀雞翼，有別於傳統吃慣的上湯燕窩，葉師傅今次以冰糖作為燕窩的底味，釀入雞翼中，然後炸香，再掃上松露蜜糖醬汁，吃起來味道帶甜，燕窩一咬漏出，每隻足足有近1両半的燕條，矜貴養顏。

近年花膠菜式大熱，港式薑葱花膠煲也是好選擇。靈感來自啫啫魚卜煲，但就將魚卜換成骨膠原滿滿的花膠筒，一煲足足有6件，原隻花膠筒上枱，非常吸引。65頭花膠筒，以麵豉醬、柱侯醬爆香，放入砂鍋內，配上炸香的乾葱、蒜子、葱段等，上枱時吱吱作響，一打開，香氣撲鼻而來，花膠乾爽彈牙，冶味得很。

■如

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店7樓

查詢：5970 0532（WhatsApp）

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