復古優雅vs.創新刺激 情人沉醉蜂蜜酒 甜蜜回甘

LUST石榴香水檸檬蜂蜜酒——香港城釀研發不同口味的氣泡蜂蜜酒，適逢情人節，他們在本月推出色澤和味道都相當誘人的LUST石榴香水檸檬蜂蜜酒，酒標由藝術家Ava Ho設計。（$62/375毫升，全線Slowood、Market Place by Jasons等有售）（黃志東攝）

青檸香茅蜂蜜酒——「最後空想」青檸香茅蜂蜜酒是由香港城釀與樂隊Revery合作推出，釀酒師一邊狂聽Revery歌曲，一邊釀造出與樂隊雷同的清新感覺。（$62/375毫升，全線Slowood、Market Place by Jasons等有售）（黃志東攝）

獨特酒瓶——Melluna鴨腳木蜜釀由養蜂至釀造均由Beetales在香港製造，包裝採用仿古代酒瓶及蜂蠟封口。想為honey送上難忘禮物，可訂製獨一無二的手繪玻璃瓶（中，$1150/1000毫升）。（一般包裝：左，$390/500毫升；右，$650/1000毫升，新興農場網店有售）（黃志東攝）

東方蜜蜂——Beetales所飼養的是香港常見的東方蜜蜂。Harry指，蜜蜂是溫馴又脆弱的昆蟲，希望更多人可以透過城市蜜蜂保育中心近距離接觸牠們，消除負面印象。（黃志東攝）

自釀套裝——近年興起自家浸梅酒，有否想過可以由零開始釀製蜂蜜酒？香港城釀推出蜂蜜酒自釀套裝，內已有齊所需工具和材料，只要按照簡單步驟就可在家DIY蜂蜜酒，人人都可以做自家釀酒師！（$798）（黃志東攝）

【明報專訊】大地回春，盛放繁花帶來蜂蜜採收旺季。蜜糖吃得多，有沒有試過用蜂蜜釀成的蜂蜜酒（mead）？呷一口，甜蜜之餘有酒精伴隨，味蕾煥然一新。近年香港就有兩個品牌推出不同風味的蜂蜜酒，趁今日情人節，不如嘗嘗香港製造的甜蜜滋味。

當蜂蜜與水邂逅，交融纏綿，加上一點酵母產生化學作用，便釀成甜蜜又芳烈的蜂蜜酒。相傳它是最古老的酒，在公元前7000年已在中國出現，在中世紀的歐洲更十分常見。昔日歐洲有傳統習俗，新婚後的第一個月，新人每天都要飲蜂蜜酒，好讓他們每晚都甜蜜纏綿，後來更演變成新婚後的第一個月稱為honeymoon（蜜月）。

鴨腳木原蜜發酵 帶獨特香草味

香港新人愛到外地度蜜月，卻甚少聽到新婚期間喝蜂蜜酒。本地城市蜜蜂保育組織Beetales有出產Melluna蜂蜜酒，以本地採收的蜂蜜製成，百分百本地製造。創辦人Harry Wong指他們的Melluna鴨腳木蜜釀，入口香甜不會嗆喉，無論是淨飲還是配搭食物均可，「如結婚周年吃大餐時喝也不錯；跟濃味食物相配，如濃味芝士、咖喱、炸雞等全部都可以」！

Harry把琥珀色的蜂蜜酒傾注杯中，酒精濃度為9%至10%，湊近蜜香撲鼻，不覺酒味，喝下去甜而不膩。不過，當香醇的蜜糖風味滑下喉嚨，酒勁就緊接上場，回甘時帶着獨特香草味，蜜香餘韻無窮。他說，Melluna用最簡單、偏向傳統方法釀製，材料只有蜂蜜、水和酵母，而且選用原蜜，他說「直接喝到蜂蜜獨特的味道」。Harry是釀酒師也是養蜂人，他們採收的蜂蜜一年主要分兩造，春天收百花蜜，冬天收鴨腳木蜜，「正常是4月和12月，但氣候轉變厲害就很飄忽」，每次的收採只有短短約3個星期，當蜜蜂可以釀造多於所需的蜜糖才能採收。他續指，鴨腳木蜜比百花蜜的味道有層次，更適合釀酒，因此他們全以鴨腳木蜜採收回來的蜂蜜釀酒，除了自家的蜂場，亦會用到本地蜂農的出產。

由於蜜糖濃度與發酵後的酒精濃度成正比，要釀造酒精濃度達到9%至10%的蜂蜜酒，原蜜用量不低，「本地原蜜產量非常低，無論是我們自己出產的，還是從其他蜂農那裏取得的成本都較高」，現時Melluna每月限量發售約幾百樽。他建議把蜂蜜酒放在雪櫃陳釀（aging）約1個多月後再喝，味道更佳。

氣泡蜂蜜酒多口味 清爽易入口

除了酒精濃度較高的Melluna，另有一些較輕怡清爽的蜂蜜酒選擇。香港城釀的蜜月系列蜂蜜酒，酒精濃度約4.5%，其氣泡蜂蜜酒（sparkling mead），感覺似清爽的蘋果酒（cider），香港城釀廠長Eric Lui推介給不大愛喝酒的人，「想告訴大家，酒不一定是苦的，酒可以很easy drinking」。他們希望釀造出大眾化的蜂蜜酒，因此他們的蜜月系列不但容易入口，還有不同口味。

首先是招牌「蜜月」啤酒花龍眼蜜蜂蜜酒，以香檳酵母自然發酵釀製，既有龍眼蜜的清甜，也有啤酒花的回甘，不是呆板的甜氣酒。而帶微酸的「玫瑰蜜月」則用本地農場有機洛神花、保加利亞玫瑰乾與百花蜜一起發酵，「釀製出天然的粉紅色，就像粉紅酒（Rosé）一樣」，Eric說。

紅石榴醋遇香水檸檬 酸溜溜開胃

另外，2月份亦推出了2款新口味，分別與本地藝術家和樂隊合作，其中一款是LUST，由藝術家Ava Ho的紅石榴作品啟發的石榴香水檸檬蜂蜜酒。

Ava表示，紅石榴寓意多子多福，與古時新婚後會喝的蜂蜜酒十分配合，「Lust意思是欲望或情慾，在社會上很多時是個禁忌，雖然現時已轉變很多，但有時仍有人覺得是很壞的東西，但其實每個人都有，只是不會宣之於口」，她希望透過LUST蜂蜜酒及其繪畫作品表達誠實面對自己的欲望的理念。LUST呈紅寶石色，但所用材料並不是石榴汁，Eric表示，「我們大膽試用韓國的紅石榴醋，喝下去喉嚨有刺激的酸勁，但又不會像白醋般灼喉」。然而，醋的氣味不太討好，他們就想到加入本地的香水檸檬皮，平衡刺鼻的味道。因此，把LUST放到嘴邊時，可聞到香水檸檬的香氣，而入口先有石榴醋的酸，蜜香緊隨其後；酸溜溜的味道刺激口水分泌，十分開胃。

另外，他們更與樂隊Revery合作推出「最後空想」，此為青檸香茅蜂蜜酒，喝下去帶清新不霸道的青檸味，再配上柔和的香茅，清爽舒服。Eric指，「如果直接加入香茅會好像洗手液味，因此香茅要事先煮成糖漿再加入釀酒中，令味道更自然」，他亦建議配搭氈酒或龍舌蘭酒調製成雞尾酒，味道更有層次！

「（蜜月的）包裝上特意參考香檳或清酒，嘗試『撇甩』啤酒味，因為始終我們是啤酒廠，很多人都問我們的產品是否蜂蜜啤酒？」Eric說，除了花心思設計包裝，他們也舉辦導賞團和工作坊，讓更多人認識蜂蜜酒，「同時也讓大家了解香港的蜜蜂和蜂蜜」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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