酒界活動復常！ 與莊主對飲 嘗清新佳釀

【明報專訊】隨着防疫措施解除，所有酒界活動也真正回復正常。說真的，這3年間，酒界活動好像停頓了，雖然偶爾也有些線上試酒活動，但相比起疫情前實在是差天共地。由入境隔離令取消起，已有不少釀酒師或酒莊莊主立即飛來香港舉行面對面試酒會，令人興奮，可說是復常的指標。今期跟大家分享近日的布爾岡葡萄酒、澳洲有機酒、法國香檳釀酒大師跟不同清酒酒藏杜氏聯乘的清酒試酒會體驗。

試布爾岡葡萄酒 聽莊主分享勵志故事

好高興在香港跟法國布爾岡 Edouard Delaunay酒莊第5代莊主及釀酒師Laurent Delaunay 真人會面，不用隔住屏幕試酒感覺實在太好。試酒會當日試了旗下5款葡萄酒，包括2款白酒及3款紅酒。現任莊主娓娓道出家族酒莊的興衰故事。酒莊始於1893年，直至1990年代因為經濟衰退及經營困難被迫賣出，但Laurent一直希望終有一日可以買回自己家族的酒莊，於這20多年期間分別於法國南部Languedoc開設精品酒莊及成為法國布爾岡葡萄酒酒商，最後於2017年終於買回家族酒莊的名字！他的經歷讓人感動，只要堅持信念，願望終於能達成，是非常勵志的故事，十分替他高興。品牌現階段在布爾岡是跟農商買精選葡萄釀酒，希望將來也能買回家族的葡萄田。

試了5款葡萄酒，包括 Edouard Delaunay Bourgogne Septembre Blanc 2020年白酒、Edouard Delaunay Meursault 2018年白酒、 Edouard Delaunay Bourgogne Septembre Rouge 2019年紅酒、Edouard Delaunay Santenay 1er Cru Beauregard 2017年紅酒及Edouard Delaunay Vieilles Vignes Nuits-Saint-Georges 2017年紅酒。白酒中我較喜歡Edouard Delaunay Meursault 2018年，陳釀在木桶10個月，當中有三分之一的木桶為新桶，其餘則陳釀於舊橡木桶。2018年屬和暖的年份，你可以感受到葡萄成熟得來仍然清新。此白酒香氣四溢，酸度高，帶白花、蜜糖、礦物、奶油、榛子、柑橘、白桃、香草及烤烘等味道，餘韻適中，只得3000支。紅酒中我較喜歡Edouard Delaunay Santenay 1er Cru Beauregard 2017年，香氣四溢而味道帶紫花、紅莓、野生士多啤梨、點點香菇、土壤、煙葉、亁香草及礦物等，單寧優雅，只釀造了1450支，性價比高。

澳洲精品酒莊帶來清新有機酒

澳洲除了有很多大酒莊，其實亦有很多精品酒莊。近日在香港與澳洲精品酒莊Vanguardist Wines莊主兼釀酒師Michael J Corbett會面，跟他傾談時完全感受到他對葡萄酒有多熱愛及執著，十分熱血。酒莊始於2014年，釀造的葡萄酒全無加入商業酵母釀造，以大自然酵母發酵，果香尤其突出，屬有機葡萄酒。Michael的葡萄酒風格是希望帶出葡萄本身的原始果香及風土，將最清純的味道帶給飲家。跟Michael試了他旗下的6款葡萄酒，主要分La Petite（入門）及Vanguardist（主系列），包括La Petite Vanguard Pétillant Naturel 2022年的Pét-nat（自然微氣泡酒）、Vanguardist Grenache Mourvèdre Rosé 2022年粉紅葡萄酒、Vanguardist Clare Valley Riesling 2018年白酒、La Petite Vanguard Grenache 2021年紅酒、Vanguardist Mclaren Vale Grenache 2021年紅酒和Vanguardist Mclaren Vale Mourvèdre 2021年紅酒。

先提一提Pét-nat，在香港不算常見。什麼是Pét-nat？它是Pétillant Naturel自然微氣泡酒的簡寫，亦是世界上最古老的氣泡酒生產方法之一。Pét-nat只經過一次發酵，在第一次發酵未完成前入瓶，讓葡萄酒在瓶內繼續並完成發酵，繼而產生微氣泡。一般Pét-nat的葡萄大多屬有機和生物動力種植，不經過濾和澄清處理，會看見酵母在瓶底，十分原汁原味和新鮮。這款粉紅Pét-nat，包括Sangiovese、Zibibbo及Tinta Barroca葡萄，充滿澎湃果香而帶微氣泡，十分清新，帶橙花、熟紅莓、士多啤梨、乳酪及礦物等味道。至於Vanguardist Clare Valley Riesling 2018年白酒其實已經停產，有幸跟Michael試酒時有機會試到，此酒教我相當驚喜，5年後依然充滿優雅果香，酸度高而帶白花、白桃、蜜糖、礦物及火石等味道，可放多10年以上都沒有問題。幾款紅酒中，我較喜歡Vanguardist Mclaren Vale Grenache 2021年，帶紅果香而具優雅層次，還有紫花、香料、紅莓、紅布冧、杏仁、土壤氣息及煙草等味道，單寧順滑，果香突出。

法國香檳釀酒大師×日本清酒杜氏

日本清酒界近年興起聯乘不同合作單位，引領清酒邁向全世界。近日參加了HeavenSake的清酒試酒會，此清酒品牌始於2016年，品牌合伙人全是法國人，他們對清酒十分熱愛，希望能原汁原味品嘗到優質清酒同時，加入法國色彩，於是請來法國著名香檳釀酒大師Régis Camus（即Champagne Piper-Heidsieck Rare系列的釀酒大師），跟不同的著名清酒酒藏杜氏（即清酒釀酒師）合作，以Régis Camus及杜氏多年經驗，挑選及調和適合外國人，尤其法國人口味的清酒。跟品牌代表Julien Morin在香港試了3款旗下清酒，包括HeavenSake Label Bleu純米吟釀、HeavenSake Label Orange純米大吟釀和HeavenSake Label Noir純米大吟釀。

先試了HeavenSake Label Bleu純米吟釀，透明粉藍色酒瓶形狀像一滴水，十分特別。這款清酒是跟兵庫縣的白鹿清酒合作，以山田錦米釀造，精米步合50%至60%，清爽順滑而帶香梨、白花、米香等，酸度適中。此酒產量不多，香港只有約250支。HeavenSake Label Orange純米大吟釀則是跟宮城縣的浦霞清酒合作，以山田錦及藏之華米釀造，精米步合40%至45%，風格截然不同，順滑圓潤而帶米香、海鹽、旨味、柑橘及土壤氣息等味道，比較乾身，產量不高，香港只有約300支。最後試的HeavenSake Label Noir純米大吟釀，是跟山口縣的獺祭清酒合作，以山田錦米釀造，精米步合23%至39%。如果你平時也有飲獺祭，會發覺它跟慣常的味道不一樣，平時果香十分出眾及帶多點甜度，這款則比較輕柔，優雅而帶清幽花香及梨香，順滑而帶米香和熱帶水果等氣息，酸度高，配海鮮很夾，香港約有700支。我覺得加入了香檳釀酒大師的聯乘，三款風格雖不一樣，但同樣非常易入口，而酸度較高，更適合外國人口味，有機會可以一試。

■黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳校尉勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書及清酒證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

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