東京過江龍進駐尖沙嘴 串揚廚師發辦 猛「醬」助陣

【明報專訊】日式串燒店在港比比皆是，可是做得精緻又體面的串揚（炸串）卻甚少見。近期一間日本過江龍登陸尖沙嘴，主打高質串揚，兼融入廚師發辦概念，涵蓋不同肉類、海鮮及蔬菜，將炸物的魅力盡情發揮。在悠閒氛圍中，如同在日本的小小居酒屋中盡情chill一番。

總店設於東京惠比壽的串亭Kushitei，2019年創辦至今在日本已有10間分店，主打當季食材為主導的串揚；最近首次在香港開分店，選址尖沙嘴繁華地帶，將正宗日本串揚與廚師發辦的概念結合起來。

串揚，即指將各種新鮮食材串起並裹上炸漿，放入油鍋炸脆，再沾上醬汁品嘗。餐廳內所有串揚皆由日籍料理團隊即席處理，坐在吧台更能將過程盡收眼底。Omakase由主廚長谷川倫紀發辦，只見他先把食材裹上秘製炸漿，薄薄一層剛剛好，黏稠度適中，再用手輕輕撲上麵包糠，下油鍋，不消一刻便拿起，最後上碟前輕轉串揚，甩去多餘油分。不論是對時間的掌控，還是食材的生熟判斷，一切全仗主廚的經驗和功力。

2款時令菜單 食勻肉菜海鮮

串亭現時提供2款菜單，分別是10道及12道串揚，按時令季節更換。在2款菜單中都見的包括：炸和牛西冷配黑松露醬串、炸天使蝦串及炸三文魚串配三文魚子，皆屬主廚推薦；其他食材還有鯖魚、蠔、鰻魚、蟹肉、鮑魚、鵝肝等。長谷川倫紀希望為客人帶來不同的味道和口感，避免太多肉類令整個用膳過程流於單調和油膩，故菜單涵蓋不同海鮮及蔬菜；另以前菜、自家製麻糬豆腐等食品相隔，有助清新味蕾，中和油膩感。而令串揚入口輕盈香脆的秘製炸漿，配方自然是商業秘密，唯一可告訴大家的是餐廳選用優質葵花籽油，並不會重用，以確保質素。

香港店限定炸生麩 一咬爆流心芝士

除了標準款式，餐廳又特別設計2款香港店獨家串揚——炸生麩配巴馬臣芝士串及炸冬菇免治雞肉串。生麩是日式料理常用的傳統食材，以小麥製成，用我們本地人的說法就是麵筋。長谷川倫紀將同樣常用於日式料理中的艾草磨成粉，加進生麩之中以增添色彩。巴馬臣芝士夾於兩片生麩中間，一口咬下，中間爆出流心芝士，外脆內軟，芝味濃郁。至於炸冬菇免治雞肉串，外層粉漿把冬菇水分及肉汁鎖住，爽口不油膩。長谷川表示將肉類釀入香菇是日本人常見的食材組合，希望讓香港客人一嘗。

農場直送黑薩摩雞細嫩多汁

雖說串揚是主角，但蘸上配搭得宜的醬汁，能令味道倍升。長谷川倫紀指自家秘製醬汁亦是串亭一大重點，隨食物奉上的5種蘸料，其中2款分別為肉類及海鮮類專用，而鰹魚醬油適合蔬菜類串揚，最後的海藻鹽及青柑桔則適合鮑魚、蠔等海鮮食材，可加強鮮味及辟除腥味。

餐廳亦備單點菜式，如雞白湯拉麵；還有醬油漬忌廉芝士、香煎黑薩摩雞胸等下酒菜。其中黑薩摩雞貫徹品牌「農場直送餐桌」的飲食概念，雞來自集團位於鹿兒島的伙伴農場，自由放養，肉質細嫩多汁。而店內的清酒及果酒也別具風味，包括來自九州久留米市的「山の壽 宗像プロジェクト」及自家清酒品牌Kushitei等；另有日本人氣宮崎縣栗黑手工啤酒、各種sour（酸味酒）、日本燒酎等，happy hour與朋友來喝一杯，再吃兩串串揚，鬱悶一掃而空。

■串亭Kushitei

地址：尖沙嘴堪富利士道8號格蘭中心地下G04至G05號舖

查詢：2688 6150

註：另加一；逢周一休息，試業期間暫不設午巿

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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